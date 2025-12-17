Blessd presume su nuevo físico y causa furor entre sus seguidores, tras culminar con éxito su gira

El cantante urbano Blessd causa furor en las redes sociales al mostrar su evidente cambio físico.

Blessd impresiona por su disciplina con el ejercicio. (Foto Blessd - Jose R. Madera/AFP) (Foto del hombre Freepik)

En medio de un año cargado de música, giras y momentos de tensión, el paisa decidió compartir un instante más personal.

¿Cómo mostró su cambio físico el cantante urbano Blessd?

En su publicación se ve resultado de la disciplina y la constancia fuera del escenario con un cuerpo trabajado y definido.

De inmediato, los internautas desempolvaron fotografías pasadas para contrastar la evolución física del artista.

El tema físico desplazó las polémicas recientes, como el rifirrafe con el caleño Pirlo, con quien protagonizó semanas de enfrentamientos en redes y en la música a través de tiraderas.

Asimismo, muchas personalidades del medio expresaron su opinión sobre lo que estaba pasando entre ambos artistas, y aunque Blessd salió a dar explicaciones, su vínculo con la mujer trans Samantha, con la que Pirlo lo vincula, no quedó del todo claro.

Hoy, esas aguas parecen haberse calmado y el foco está en su nueva imagen.

¿Cuándo termino la gira por Europa de Blessd?

El pasado 5 de diciembre Blessd culminó con éxito su gira por Europa, un recorrido que realizó junto a su pareja Manuela y que lo llevó a presentarse en diferentes ciudades con gran acogida.

Con ese capítulo cerrado, el artista regresa con energías renovadas, un físico trabajado y la tranquilidad de haber dejado atrás los conflictos mediáticos.

Blessd no solo ha sorprendido por su cambio físico, también por el impacto musical de su más reciente proyecto: su álbum "Extraditablessd", que ya acumula millones de reproducciones en plataformas digitales y confirma su lugar como uno de los artistas urbanos más escuchados del momento.

Con temas como "Buenos Días" junto a Anuel AA y "Miu Miu", el disco se ha convertido en tendencia y ratifica la fuerza de Blessd en la música latina.

La capacidad de Blessd para conectar con el público joven, sumada a colaboraciones estratégicas con figuras de peso en el género urbano, le han permitido expandir su música más allá de las fronteras.