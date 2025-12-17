Noticias de interés, tendencias y entretenimiento
Inicio Música

Blessd presume su nuevo físico y causa furor entre sus seguidores, tras culminar con éxito su gira

El cantante urbano Blessd muestra su transformación corporal y conquista a sus seguidores tras su tour internacional.

SuperLike Por: Juan Sebastián Camargo
Blessd sorprende con su cambio físico.
Blessd causa furor en redes con su notable cambio físico. (Foto de Blessd - Jose R. Madera/AFP) (Foto del hombre Freepik)

El cantante urbano Blessd causa furor en las redes sociales al mostrar su evidente cambio físico.

Blessd impresiona por su disciplina.
Blessd impresiona por su disciplina con el ejercicio. (Foto Blessd - Jose R. Madera/AFP) (Foto del hombre Freepik)

Artículos relacionados

En medio de un año cargado de música, giras y momentos de tensión, el paisa decidió compartir un instante más personal.

¿Cómo mostró su cambio físico el cantante urbano Blessd?

En su publicación se ve resultado de la disciplina y la constancia fuera del escenario con un cuerpo trabajado y definido.

De inmediato, los internautas desempolvaron fotografías pasadas para contrastar la evolución física del artista.

El tema físico desplazó las polémicas recientes, como el rifirrafe con el caleño Pirlo, con quien protagonizó semanas de enfrentamientos en redes y en la música a través de tiraderas.

Asimismo, muchas personalidades del medio expresaron su opinión sobre lo que estaba pasando entre ambos artistas, y aunque Blessd salió a dar explicaciones, su vínculo con la mujer trans Samantha, con la que Pirlo lo vincula, no quedó del todo claro.

Hoy, esas aguas parecen haberse calmado y el foco está en su nueva imagen.

Artículos relacionados

¿Cuándo termino la gira por Europa de Blessd?

El pasado 5 de diciembre Blessd culminó con éxito su gira por Europa, un recorrido que realizó junto a su pareja Manuela y que lo llevó a presentarse en diferentes ciudades con gran acogida.

Con ese capítulo cerrado, el artista regresa con energías renovadas, un físico trabajado y la tranquilidad de haber dejado atrás los conflictos mediáticos.

Blessd no solo ha sorprendido por su cambio físico, también por el impacto musical de su más reciente proyecto: su álbum "Extraditablessd", que ya acumula millones de reproducciones en plataformas digitales y confirma su lugar como uno de los artistas urbanos más escuchados del momento.

Artículos relacionados

Con temas como "Buenos Días" junto a Anuel AA y "Miu Miu", el disco se ha convertido en tendencia y ratifica la fuerza de Blessd en la música latina.

La capacidad de Blessd para conectar con el público joven, sumada a colaboraciones estratégicas con figuras de peso en el género urbano, le han permitido expandir su música más allá de las fronteras.

Las redes hicieron un comparativo del cambio físico de Blessd.
Los seguidores de Blessd elogiaron su transformación física. (Foto de Blessd - Rodrigo Varela/AFP) (Foto del hombre Freepik)
Unirse a canal de Whatsapp de SuperLike

Más de Música

Talento internacional

Fergie reaparece junto a Black Eyed Peas tras 8 años y desata nostalgia total

Fergie sorprendió al reaparecer junto a los Black Eyed Peas ocho años después de su salida, en un reencuentro que emocionó a sus fans.

Shakira emociona al celebrar el título del Junior. Shakira

Así celebró Shakira el campeonato obtenido por su equipo favorito, el Junior de Barranquilla

Shakira celebró con emoción y orgullo el título número 11 del Junior de Barranquilla, compartiendo la alegría junto a su familia.

Ryan Castro está en la gira de su segundo álbum. Ryan Castro

Así fue el encuentro entre Ibai y Ryan Castro en casa de J Balvin

Ibai Llanos visitó la casa de J Balvin para una entrevista, pero el recorrido terminó en un reto deportivo inesperado con la aparición sorpresa de Ryan Castro.

Lo más superlike

Alicia, hija de Violeta Bergonzi, enternece las redes sociales. Violeta Bergonzi

Hija de Violeta Bergonzi conquista corazones en redes con divertido video junto a Alejandra Ávila

Violeta Bergonzi compartió un clip donde su hija Alicia mostró su simpatía y complicidad con la actriz Alejandra Ávila.

Los Premios Oscar ahora serán transmitidos por YouTube Premios Oscar

Los Premios Oscar se reinventan: AMPAS sorprende con cambios que nadie esperaba en la gala

La familia de Juanse Laverde no sabía de su participación en el reality La casa de los famosos

Juanse Laverde reveló cómo su familia se enteró de su participación en La casa de los famosos 3

Latin Grammy 2025: el discurso de Nodal que desató rumores de infidelidad Christian Nodal

Discurso de Nodal en los Latin Grammy 2025 alimenta rumores de infidelidad con su violinista

El reloj biológico del sistema inmune podría definir la severidad de un infarto. Salud

¿Por qué los infartos son más graves en la mañana?, esto dicen los expertos