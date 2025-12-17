Noticias de interés, tendencias y entretenimiento
Así celebró Shakira el campeonato obtenido por su equipo favorito, el Junior de Barranquilla

Shakira celebró con emoción y orgullo el título número 11 del Junior de Barranquilla, compartiendo la alegría junto a su familia.

SuperLike Por: Juan Sebastián Camargo
Shakira emociona al celebrar el título del Junior.
Shakira celebró con emoción el campeonato número 11 del Junior de Barranquilla. (Foto de Shakira - Charly Triballeau) (Foto de los jugadores - Raúl Arboleda/AFP)

Shakira emocionó en redes sociales al compartir la alegría de ver a su equipo favorito de fútbol coronarse campeón de la liga colombiana.

Shakira celebra junto a su familia.
Shakira celebra junto a su familia el título del Junior de Barranquilla por la liga colombiana. (Foto de Shakira - Juan Mabromata/AFP)

¿Cómo celebró Shakira el campeonato obtenido por el Junior de Barranquilla?

La artista barranquillera, reconocida mundialmente, reafirmó una vez más que sus raíces siguen siendo parte esencial de su vida.

Con su fama internacional y una agenda llena de compromisos, Shakira nunca se olvida de su tierra natal ni de los símbolos que la conectan con su infancia, como su equipo favorito de fútbol.

Fue en un video publicado en sus redes sociales donde se le vio gritando, festejando y abrazándose con sus hijos y su familia mientras celebraban el campeonato obtenido por el Junior de Barranquilla.

“Junior tu papá”, escribió Shakira en su publicación.

La artista se encuentra en medio de su gira mundial “Las Mujeres Ya No Lloran World Tour”, que ha recorrido y recorrerá escenarios en América y Europa.

En paralelo, ella y sus hijos participaron como actores de doblaje en la película Zootopia 2 de Disney, un proyecto que marcó un momento especial para la familia.

Además, cantaron juntos la canción “Acróstico” en su show de Buenos Aires, Argentina.

La relación de la cantante con el fútbol ha sido constante. Desde que interpretó la canción oficial del Mundial de Sudáfrica 2010, hasta su recordada relación con el exfutbolista Gerard Piqué, padre de sus hijos, el fútbol ha estado presente en su vida personal y artística.

¿Cuántos campeonatos alcanzó el Junior de Barranquilla, equipo favorito de Shakira?

La celebración del campeonato del Junior de Barranquilla, que alcanzó su estrella número 11 en el fútbol profesional colombiano, fue un motivo de orgullo para la ciudad y para Shakira, quien no dudó en compartir su emoción con millones de seguidores alrededor del mundo.

En el marco de su “Las Mujeres Ya No Lloran World Tour”, Shakira incluyó a Colombia dentro de su recorrido internacional.

La gira contempló presentaciones en Bogotá y Medellín, donde reunió a más de 78 mil asistentes en total con boletería agotada semanas antes de los conciertos.

Shakira regresó a su tierra natal con un concierto inolvidable en Barranquilla, realizado en el estadio Metropolitano Roberto Meléndez. Allí, más de 45 mil personas se reunieron para verla en vivo, en una presentación cargada de simbolismo y orgullo local.

La artista también visitó Cali, donde ofreció un espectáculo en el estadio Pascual Guerrero ante más de 35 mil asistentes.

El paso de Shakira por Colombia dejó huella no solo por la magnitud de sus conciertos, sino por la energía que transmitió en cada ciudad.

Shakira convirtió cada presentación en una celebración colectiva, donde la música se mezcló con el orgullo de pertenencia y la emoción de volver a cantar en su tierra.

Shakira termina su gira “Las Mujeres Ya No Lloran World Tour”, el otro año.
Shakira termina su gira “Las Mujeres Ya No Lloran World Tour”, en 2026. (Foto Pablo Porciuncula/AFP)
