Alexa Torrex llega a La casa de los famosos Colombia: su carrera musical y crecimiento en redes

Alexa Torrex se convirtió en la primera mujer elegida para integrar la nueva temporada de La casa de los famosos Colombia, consolidándose además como la segunda habitante confirmada del reality, después de Nicolás Arrieta.

Su elección no solo marcó un hito dentro del proceso de selección, sino que también dejó en evidencia el fuerte respaldo que tiene por parte del público, que la apoyó de manera contundente en las votaciones.

La creadora de contenido llega al programa como una de las figuras digitales más versátiles de la temporada, con experiencia en comunicación, imitación, música y creación de contenido. Su personalidad directa y su carácter fuerte han generado expectativas sobre el papel que desempeñará dentro de la convivencia.

¿Cuál fue el puntaje de Alexa Torrex en las votaciones de La casa de los famosos Colombia?

Alexa Torrex no solo fue la aspirante con más votos dentro de su grupo, sino también la participante con el porcentaje más alto entre los ocho grupos de aspirantes que se presentaron en esta etapa de selección. Su resultado la posicionó como una de las favoritas del público desde el inicio.

La creadora de contenido obtuvo el 65,55% de los votos de su grupo, una cifra contundente que la consolidó como la ganadora absoluta de su sección. En esta fase del proceso, Alexa compitió junto a Alejandra Martínez, Elizabeth López, Valentina Janna, Clara Diago y Paola Cospi, superándolas con una amplia diferencia.

Alexa Torrex no sólo obtuvo el mayor puntaje de su grupo, pero el global entre todos los grupos. (Foto Canal RCN)

¿Quién es Alexa Torrex, la primera mujer elegida por votación para La casa de los famosos Colombia?

Alexa Torrex es una creadora de contenido, comunicadora social, imitadora y cantante de 25 años. Nació en Cúcuta y su nombre completo es Nelyely Katherine Torres Contreras. A lo largo de los últimos años, ha construido una sólida carrera en el mundo digital gracias a su talento, carisma y versatilidad frente a las cámaras.

En redes sociales cuenta con una audiencia destacada: supera los 1,8 millones de seguidores en Instagram y los 14,8 millones en TikTok, plataforma donde su contenido se volvió especialmente viral.

Alexa comenzó en el mundo digital en 2016, cuando empezó a compartir fragmentos de su vida y ocurrencias en redes sociales. En 2021 lanzó un proyecto familiar en YouTube llamado Familia Recocha, en el que creó contenido junto a sus familiares, mostrando una faceta más cercana y cotidiana.

Durante la pandemia, su contenido en TikTok tuvo un crecimiento exponencial. Muchos de sus videos se hicieron virales y lograron conectar con una audiencia que se sentía identificada con sus historias, su humor y su forma directa de decir las cosas. Ella misma se define como una mujer “arr3cha”, de carácter fuerte, que no se deja pasar por encima de nadie.

Alexa ha sido clara en afirmar que no está dispuesta a negociar su integridad personal dentro del reality. Sin embargo, también ha dicho que no llega a La casa de los famosos Colombia a hacer amigos, sino a jugar, dejando claro que está dispuesta a tomar decisiones estratégicas, incluso si eso implica traicionar a alguien dentro del juego.

Además de la creación de contenido, Alexa Torrex ha desarrollado su faceta musical. En Spotify cuenta con más de 126 mil seguidores y alrededor de 13 mil oyentes mensuales. Entre sus canciones más conocidas se encuentran Un consejo, que supera las 639 mil reproducciones, y Amienemigas, que alcanza más de 728 mil reproducciones.

Su lanzamiento más reciente fue el 7 de febrero con el tema Niña del barrio, proyecto que no solo marcó una nueva etapa musical, sino que también dio paso a su incursión en la literatura.

¿Cómo se llama el libro de Alexa Torrex y de qué trata?

Alexa Torrex lanzó su primer libro en 2025, titulado Niña de barrio. La obra es un relato autobiográfico en el que la creadora de contenido narra su infancia, las dificultades que enfrentó y el camino que recorrió para salir adelante.

En el libro, Alexa habla abiertamente sobre las carencias económicas, el bullying y los momentos difíciles que marcaron su niñez. También relata cómo encontró refugio en la música y en las redes sociales, espacios que le permitieron reinventarse y construir un proyecto de vida.

Según sus propias palabras, Niña de barrio es “una carta de amor a quienes no se rinden” y un testimonio de lucha, fe y perseverancia, con el que busca inspirar a quienes atraviesan situaciones similares.

Alexa Torrex incursionó en el mundo literario con su primer libro "Niña de barrio". (Foto Canal RCN)

¿Quién es la pareja de Alexa Torrex?

Alexa Torrex tiene pareja y su nombre es Jhorman Toloza, quien también es creador de contenido. Ambos realizan contenido juntos enfocado en la vida en pareja y las situaciones cotidianas, formato con el que han logrado conectar con miles de seguidores. Jhorman cuenta con más de 138 mil seguidores en redes sociales.

Jhorman manifestó públicamente su apoyo a Alexa por su ingreso a La casa de los famosos Colombia, asegurando que se trata de un sueño cumplido para ella y acompañándola en este nuevo reto de su carrera.

Recientemente, la pareja se comprometió durante un concierto de J Balvin, momento que fue compartido en redes sociales. En el video se observa cuando Jhorman se arrodilla y le muestra el anillo a Alexa, quien acepta entre lágrimas. La creadora de contenido aseguró que no podía creer lo sucedido y agradeció al cantante por la canción que acompañó el momento, expresando su deseo de que J Balvin pueda cantarla en vivo el día de su boda.