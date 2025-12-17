Valentina Taguado se sincera sobre lo que le provoca asco y genera reacciones: “cremoso”

Valentina Taguado sorprendió tras revelar algunas de las cosas que le generan asco, durante una conversación sincera con Johana Velandia en una reciente emisión del programa matutino ¿Qué hay pa’ dañar?, donde confesó detalles que no pasaron desapercibidos.

¿Qué dijo Valentina Taguado sobre las cosas que le dan asco?

Fieles a su estilo espontáneo y sin filtros, Valentina Taguado y Johana Velandia se sinceraron al hablar de situaciones cotidianas que les resultan desagradables, un tema que rápidamente generó comentarios y reacciones en redes sociales por sus declaraciones.

Durante la charla, la exparticipante de MasterChef Celebrity reveló que una de las situaciones que más le produce rechazo es encontrar el inodoro sucio después de que alguien haya usado el baño. Según contó, le resulta imposible pasar por alto cuando quedan rastros visibles tras su uso.

Ante la confesión, Johana Velandia reaccionó con humor y respondió: “la firma”, comentario que desató risas tanto en el estudio como entre los seguidores del programa.

Lo que realmente asquea a Valentina Taguado. (Foto: Canal RCN)

¿Qué comentario inesperado de Valentina Taguado causó revuelo?

Valentina añadió que enfrentarse a esa situación al llegar a una casa ajena le genera una sensación inmediata de desagrado, al punto de asegurar que le produce “mucho asco”.

Incluso, en tono de broma, la locutora utilizó la palabra “cremoso” para describir lo incómodo que le resulta ese tipo de escenas, comparándolo con un delineador de ojos.

A esto, Johana Velandia agregó entre risas: “como cuando salta una gotica… Dios, no hagas que me dé una enfermedad”.

Entre risas y fieles a su estilo, Valentina Taguado y Johana Velandia continuaron comentando otras situaciones que les generan asco, como cuando una persona habla y sale una gota de saliva, lo que provocó en ambas una expresión que no pasó desapercibida.

Como era de esperarse, los comentarios en redes sociales no se hicieron esperar, y muchos usuarios expresaron de inmediato su opinión, compartiendo la misma reacción: “qué asco”.

Mientras otros compartieron sus consejos para evitar que esta situación se presente, como: “No coman tanta grasa, así no les pasa eso”.

Lo cierto es que Johana Velandia y Valentina Taguado siguen abordando temas de la cotidianidad que normalmente no se hablan públicamente.