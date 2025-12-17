Noticias de interés, tendencias y entretenimiento
Inicio Series, cine y TV

Valentina Taguado se sincera sobre lo que le provoca asco y genera reacciones: “cremoso”

Valentina Taguado y Johana Velandia revelan situaciones cotidianas que incomodan y pocas veces se comentan.

Paola Canastero Prieto Por: Paola Canastero Prieto
Situaciones que dan asco, según Valentina Taguado y Johana Velandia
Lo que realmente asquea a Valentina Taguado. (Fotos: Canal RCN y Freepik)

Valentina Taguado sorprendió tras revelar algunas de las cosas que le generan asco, durante una conversación sincera con Johana Velandia en una reciente emisión del programa matutino ¿Qué hay pa’ dañar?, donde confesó detalles que no pasaron desapercibidos.

Artículos relacionados

¿Qué dijo Valentina Taguado sobre las cosas que le dan asco?

Fieles a su estilo espontáneo y sin filtros, Valentina Taguado y Johana Velandia se sinceraron al hablar de situaciones cotidianas que les resultan desagradables, un tema que rápidamente generó comentarios y reacciones en redes sociales por sus declaraciones.

Durante la charla, la exparticipante de MasterChef Celebrity reveló que una de las situaciones que más le produce rechazo es encontrar el inodoro sucio después de que alguien haya usado el baño. Según contó, le resulta imposible pasar por alto cuando quedan rastros visibles tras su uso.

Artículos relacionados

Ante la confesión, Johana Velandia reaccionó con humor y respondió: “la firma”, comentario que desató risas tanto en el estudio como entre los seguidores del programa.

Situaciones que dan asco, según Valentina Taguado y Johana Velandia
Lo que realmente asquea a Valentina Taguado. (Foto: Canal RCN)

¿Qué comentario inesperado de Valentina Taguado causó revuelo?

Valentina añadió que enfrentarse a esa situación al llegar a una casa ajena le genera una sensación inmediata de desagrado, al punto de asegurar que le produce “mucho asco”.

Artículos relacionados

Incluso, en tono de broma, la locutora utilizó la palabra “cremoso” para describir lo incómodo que le resulta ese tipo de escenas, comparándolo con un delineador de ojos.

A esto, Johana Velandia agregó entre risas: “como cuando salta una gotica… Dios, no hagas que me dé una enfermedad”.

Situaciones que dan asco, según Valentina Taguado y Johana Velandia
Lo que realmente asquea a Valentina Taguado. (Foto: Canal RCN)

Entre risas y fieles a su estilo, Valentina Taguado y Johana Velandia continuaron comentando otras situaciones que les generan asco, como cuando una persona habla y sale una gota de saliva, lo que provocó en ambas una expresión que no pasó desapercibida.

Como era de esperarse, los comentarios en redes sociales no se hicieron esperar, y muchos usuarios expresaron de inmediato su opinión, compartiendo la misma reacción: “qué asco”.

Mientras otros compartieron sus consejos para evitar que esta situación se presente, como: “No coman tanta grasa, así no les pasa eso”.

Lo cierto es que Johana Velandia y Valentina Taguado siguen abordando temas de la cotidianidad que normalmente no se hablan públicamente.

Unirse a canal de Whatsapp de SuperLike

Más de Series, cine y TV

Nicolás Arrieta en la casa de los famsoos Nicolás Arrieta

Nicolás Arrieta, primer habitante elegido de La casa de los famosos Colombia: conoce su carrera y sus comienzos

Nicolás Arrieta fue el primer habitante confirmado de La casa de los famosos Colombia. El bogotano obtuvo más de la mitad de los votos.

Juanse Laverde, nuevo habitante confirmado La casa de los famosos

Juanse Laverde, nuevo habitante de La casa de los famosos Colombia: trayectoria y vida personal

Conoce quién es Juanse Laverde, su trayectoria musical, edad, éxitos, vida sentimental y el género que interpreta el joven cantante colombiano.

Juanse Laverde, nuevo participante de La casa de los famosos 2026 La casa de los famosos

¡El Jefe lo confirmó! Juanse Laverde es el nuevo participante de La casa de los famosos 2026

Juanse Laverde fue confirmado por El Jefe como nuevo habitante de La casa de los famosos 2026 y su ingreso ya genera expectativa.

Lo más superlike

Messi protagoniza uno de los momentos más tiernos de su gira por la India. Lionel Messi

Messi se vuelve viral tras jugar fútbol con elefantes rescatados

Lionel Messi se hizo viral tras protagonizar un inesperado momento en la India, donde fue captado jugando fútbol con elefantes rescatados durante su gira.

Shakira emociona al celebrar el título del Junior. Shakira

Así celebró Shakira el campeonato obtenido por su equipo favorito, el Junior de Barranquilla

Murió Gil Gerard Viral

Murió el actor Gil Gerard a sus 82 años tras extraño cáncer

Martha Higareda cuenta lo que le pasó tras parto Talento internacional

Martha Higareda revela el momento crítico que vivió tras dar a luz: “Estuve entre la vida y la muerte”

El reloj biológico del sistema inmune podría definir la severidad de un infarto. Salud

¿Por qué los infartos son más graves en la mañana?, esto dicen los expertos