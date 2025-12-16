Noticias de interés, tendencias y entretenimiento
Esmeralda Camacho envía mensaje tras viralizarse rumores de romance con Christian Nodal

Esmeralda Camacho rompe el silencio ante rumores sobre Christian Nodal y su posible despido de la gira.

Paola Canastero Prieto Por: Paola Canastero Prieto
Esmeralda Camacho responde a rumores sobre Nodal y su supuesto despido de la gira. (Foto: AFP)

Luego de que circularan videos que sugerían una supuesta relación sentimental entre Christian Nodal con su violinista, Esmeralda Camacho, quien forma parte de la agrupación que acompaña al artista en medio de su tour Pa’l Cora, la música rompió el silencio.

¿Qué mensaje compartió Esmeralda Camacho en redes sobre su supuesta relación con Nodal?

En la red social de TikTok se viralizaron varios videos en los que se le veía a Nodal al lado de la violinista compartiendo un cruce de miradas y coqueteo, lo que generó una ola de rumores y una presunta presión sobre Ángela Aguilar, esposa del cantante mexicano.

Durante días, los video en los que Esmeralda interactúa en el escenario con Nodal fueron compartidos por creadores de contenido y páginas que incluso usaron edición con IA, aumentando el alcance de los rumores.

Algunos medios también internacionales difundieron versiones de que la joven había sido retirada de la banda tras reaccionar con desagrado a la presencia de Ángela en los shows.

En medio de la polémica, Esmeralda Camacho difundió un video tocando el tema Mi mayor anhelo en su violín, siguiendo los arreglos que Nodal y Julión Álvarez estrenaron en octubre.

El clip se acompañó con el mensaje: “En la música confiamos”, un gesto que muchos interpretaron como una respuesta sutil a los rumores sobre su supuesto despido.

¿Por qué relacionan la publicación de la violinista con un mensaje directo a los rumores sobre Nodal?

Los seguidores y usuarios de redes sociales reaccionaron de inmediato, comentando tanto sobre su interpretación musical como sobre las implicaciones de su publicación.

Algunos vincularon indirectamente su historia con la de Cazzu, la rapera argentina con la que Nodal tuvo una hija en 2023, a través de referencias musicales.

Hasta el momento, ni Ángela Aguilar ni Christian Nodal han hecho declaraciones oficiales sobre la situación de Esmeralda Camacho.

Extraoficialmente, se ha sugerido que la desvinculación de la violinista y otros músicos podría estar relacionada con problemas de visado o logística durante la gira.

Lo cierto es que la relación de Christian Nodal y Ángela Aguilar ha estado en el ojo del huracán desde su inicio, en medio de rumores y señalamientos.

 

