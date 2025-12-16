Noticias de interés, tendencias y entretenimiento
Yeferson Cossio causa revuelo por broma pesada a su sobrino: “Ese niño lidiar con su tío”

La pesada broma de Yeferson Cossio a su sobrino Thiago generó múltiples reacciones entre los internautas.

Paola Canastero Prieto Por: Paola Canastero Prieto
La broma de Yeferson Cossio a su sobrino Thiago genera críticas
Yeferson Cossio vuelve a generar polémica tras pesada broma a su sobrino. (Foto: Canal RCN y Freepik)

El creador de contenido Yeferson Cossio volvió a dar de qué hablar en redes sociales tras compartir un video en el que le hace una broma pesada a su sobrino Thiago, hijo de su hermana Cintia, situación que rápidamente generó revuelo entre sus seguidores.

¿Qué ocurrió con la broma de Yeferson Cossio a su sobrino Thiago?

Yeferson Cossio, el reconocido creador de contenido que ganó popularidad por sus bromas pesadas compartió recientemente un video en el que esta vez el protagonista fue su sobrino de 8 años.

En video publicado en su cuenta de Instagram donde suma más de 12 millones de seguidores, se muestra a Yeferson Cossio, a su hermana y al niño en el que el creador de contenido antioqueño según le dice al niño que va a hacer un truco de magia y en el que pide que se pare en cierto sitio.

Mientras Cintia Cossio le ayuda con una manta negra a tapar la entrada de la puerta en donde Yeferson se esconde y citia luego de un conteo regresivo sale de la nada el antioqueño con una terrorífica, lo que genera una reacción inmediata a Thiago.

¿Cómo reaccionó Thiago a la broma pesada de Yeferson Cossio?

En el video, que ya acumula miles de ‘me gusta’, se observa cómo el niño reacciona al ver a Cossio con una máscara, sale corriendo y gritando, una escena que no tardó en generar múltiples reacciones entre sus seguidores.

Por supuesto, las reacciones no se hicieron esperar, y muchos usuarios tomaron la broma con humor, reaccionando con emojis de risa y comentarios en los que expresaban su deseo de tener un tío como él.

Mientras otros criticaron a Yeferson y Cintia por la educación que le dan al niño y desacuerdo con las bromas hacía el niño pequeño: “Qué pecao ese niño lidiar con su tío” o “Muy buena educación, la que le dan al niño, es muy humilde como todos”.

Otros incluso comentaron un detalle en la producción del video: al inicio se observa un trípode con un celular y, en tomas posteriores, ya no aparece, lo que despertó dudas entre algunos internautas sobre si la escena habría sido montada.

