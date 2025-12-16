Yeferson Cossio causa revuelo por broma pesada a su sobrino: “Ese niño lidiar con su tío”

El creador de contenido Yeferson Cossio volvió a dar de qué hablar en redes sociales tras compartir un video en el que le hace una broma pesada a su sobrino Thiago, hijo de su hermana Cintia, situación que rápidamente generó revuelo entre sus seguidores.

Artículos relacionados Jessi Uribe Jessi Uribe reveló con quién pasará la navidad tras repentina separación con Paola Jara

¿Qué ocurrió con la broma de Yeferson Cossio a su sobrino Thiago?

Yeferson Cossio, el reconocido creador de contenido que ganó popularidad por sus bromas pesadas compartió recientemente un video en el que esta vez el protagonista fue su sobrino de 8 años.

En video publicado en su cuenta de Instagram donde suma más de 12 millones de seguidores, se muestra a Yeferson Cossio, a su hermana y al niño en el que el creador de contenido antioqueño según le dice al niño que va a hacer un truco de magia y en el que pide que se pare en cierto sitio.

Artículos relacionados La casa de los famosos Ellos son los 12 famosos que ya están confirmados para La casa de los famosos Colombia 2026

Mientras Cintia Cossio le ayuda con una manta negra a tapar la entrada de la puerta en donde Yeferson se esconde y citia luego de un conteo regresivo sale de la nada el antioqueño con una terrorífica, lo que genera una reacción inmediata a Thiago.

Yeferson Cossio vuelve a generar polémica tras pesada broma a su sobrino. (Foto: Canal RCN)

¿Cómo reaccionó Thiago a la broma pesada de Yeferson Cossio?

En el video, que ya acumula miles de ‘me gusta’, se observa cómo el niño reacciona al ver a Cossio con una máscara, sale corriendo y gritando, una escena que no tardó en generar múltiples reacciones entre sus seguidores.

Artículos relacionados Talento internacional ¡Luto en redes! Muere famoso tiktoker en extrañas circunstancias; así lo confirmaron sus hermanos

Por supuesto, las reacciones no se hicieron esperar, y muchos usuarios tomaron la broma con humor, reaccionando con emojis de risa y comentarios en los que expresaban su deseo de tener un tío como él.

Yeferson Cossio vuelve a generar polémica tras pesada broma a su sobrino. (Foto: Canal RCN)

Mientras otros criticaron a Yeferson y Cintia por la educación que le dan al niño y desacuerdo con las bromas hacía el niño pequeño: “Qué pecao ese niño lidiar con su tío” o “Muy buena educación, la que le dan al niño, es muy humilde como todos”.

Otros incluso comentaron un detalle en la producción del video: al inicio se observa un trípode con un celular y, en tomas posteriores, ya no aparece, lo que despertó dudas entre algunos internautas sobre si la escena habría sido montada.