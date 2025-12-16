Noticias de interés, tendencias y entretenimiento
Westcol le hace curiosa propuesta a reconocido cantante para que lo ayude a bajar la barriga

Westcol generó expectativa entre sus seguidores con una propuesta inesperada a un reconocido cantante para transformar su cuerpo.

Por: Juan Sebastián Camargo
Westcol quiere bajar su barriga.
Westcol le propone a Lenny Tabares trabajarle gratis si le ayuda a sacar abdominales. (Foto de Westcol - Tommaso Boddi/AFP) (Foto del atleta Freepik)

Westcol, uno de los streamers más populares del país, captó la atención de los internautas en una de sus transmisiones en vivo.

Westcol desea los abdominales de Lenny Tabares.
Lenny Tabares le asegura a Westcol que puede sacar abdominales en dos meses si sigue sus rutinas de entrenamiento. (Foto del cantante y del atleta Freepik) (Foto de Westcol - Arturo Holmes/AFP)

El video que circula en redes muestra cómo Westcol se interesó en la disciplina de Lenny y en sus abdominales tonificados.

Lenny le respondió que, con constancia y haciéndole caso a sus rutinas, podría lograr resultados visibles en apenas dos meses.

“Yo le trabajo de marketing gratis”, expresó Westcol en el video.

La propuesta de Lenny fue tomada como un reto y Westcol no dudó en responder con entusiasmo.

Westcol le ofreció a Lenny hacerle publicidad gratuita si lograban la meta de sacar los abdominales, incluso le sugirió que se fuera a vivir a Medellín para acompañarlo en el proceso.

El momento dejó expectante a la audiencia de Westcol sobre si el streamer se pondrá juicioso con la transformación de su físico.

La ciudad vibró con un montaje de gran escala que incluyó pantallas gigantes, efectos de luces y un escenario diseñado para que cada asistente pudiera sentirse parte de la experiencia.

La producción destacó por su carácter innovador. Balvin apostó por un formato que combinó lo visual con lo emocional, integrando coreografías multitudinarias y elementos como las flores como homenaje a Medellín.

El evento también sirvió como plataforma para reunir a diferentes generaciones de artistas del género urbano.

Desde figuras consolidadas hasta talentos emergentes, la diversidad de invitados convirtió la noche en un verdadero festival musical.

La presencia de Lenny Tabares y J Quiles en el escenario reforzó la magnitud del encuentro, pues ambos aportaron su estilo único.

