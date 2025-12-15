Noticias de interés, tendencias y entretenimiento
Valentina Taguado huele a Ibrahim Salem en ¿Qué hay pa’ dañar? y le da un sincero consejo de higiene

Valentina Taguado llamó la atención en ¿Qué hay pa’ dañar? al oler a Ibrahim Salem y darle un particular consejo.

SuperLike Por: Juan Sebastián Camargo
Valentina Taguado huele a Ibrahim Salem.
Valentina Taguado huele a Ibrahim Salem en ¿Qué hay pa' dañar? (Fotos Canal RCN)

Valentina Taguado protagonizó un momento inesperado en el programa ¿Qué hay pa’ dañar? junto a Ibrahim Salem y Johana Velandia.

Valentina Taguado da su opinión sobre Ibrahim Salem.
Valentina Taguado da su opinión sobre Ibrahim Salem en ¿Qué hay pa' dañar? (Fotos Canal RCN)

Durante la entrevista, Valentina reveló a qué huele Ibrahim quien hizo parte del séptimo grupo de aspirantes de La casa de los famosos Colombia.

¿Qué dijo Ibrahim Salem en ¿Qué hay pa’ dañar? sobre la comedia en Colombia?

La conversación giraba en torno a la comedia en el país. Salem aseguró que Colombia es una buena plaza para los humoristas gracias a la energía, el “perrenque” y la malicia que caracteriza al colombiano, aunque reconoció que aún falta camino para alcanzar el nivel de México, donde los comediantes dirigen películas y logran millones de reproducciones en sus especiales.

El humorista explicó que la comedia es anarquía y libertad de expresión absoluta, y que quienes se ofenden con los chistes no entienden realmente el género.

Aun así, destacó que el panorama va por buen camino y que cada vez más espacios se abren para los humoristas a nivel nacional.

Fue en medio de esta conversación cuando Valentina hizo su famosa sección de “oler a los invitados”.

Antes de hacerlo, Salem confesó que a veces le da pereza lavarse la boca, lo que generó dudas en la presentadora.

“A veces me da pereza bañarme la boca”, expresó Ibrahim Salem.

¿Cómo reaccionó Valentina Taguado al olor de Ibrahim Salem?

Valentina se acercó al humorista y, pese a encontrar un “mapa” de sudor en su axila, aseguró que no olía mal, aunque advirtió que en un par de horas podría tener “chucha” y que con el saco que llevaba la situación empeoraría.

Lejos de incomodarse, Salem respondió con sus particulares apuntes sobre rutinas higiénicas, lo que desató carcajadas tanto en Valentina como en Johana Velandia.

El humorista hizo parte del séptimo grupo de aspirantes de La casa de los famosos 2026, donde compartió protagonismo con otros participantes que buscaban un lugar en la competencia.

En medio de esa selección, fue el público quien tuvo la última palabra y eligió a Maiker Smith como el representante de ese grupo dentro del reality.

La decisión marcó el rumbo de la competencia y dejó a Salem como uno de los aspirantes más recordados por su estilo irreverente y sus reflexiones sobre la comedia.

Valentina Taguado le hace recomendación a Ibrahim Salem.
Valentina Taguado le hace recomendación a Ibrahim Salem después de olerlo. (Foto Canal RCN)
