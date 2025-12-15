Florinda Meza volvió a arremeter contra María Antonieta de las Nieves: esto sucedió

Una vez más, Florinda Meza volvió a estar en el centro de la polémica luego de que lanzara un fuerte señalamiento de su excompañera Mara Antonieta de las Nieves, quien interpretó a La Chilindrina en el Chavo del 8.

¿Qué acusación lanzó Florinda Meza en contra de María Antonieta, ‘La Chilindrina’?

En medio de una entrevista que la reconocida actriz concedió al programa Only Fama, se refirió sin filtros respecto a lo que ella describió como una injusticia con uno de los recordados personajes creados por Roberto Gómez Bolaños, conocido mundialmente como ‘Chespirito’.

De acuerdo con lo comentado por Florinda, la Licencia original del personaje de ‘Chilindrina’ le pertenecía a Gómez Bolaños, pero cuando venció el registro que permitía su renovación, María Antonieta se habría aprovechado para registrar la maraca a su nombre.

¿Por qué Florinda Meza arremetió con María Antonieta de las Nieves?

Así mismo, la mexicana que dio vida al personaje de ‘Doña Florinda’ fue contundente al mencionar que no se trató de un asunto administrativo.

"No aceptaría nunca como verdad un acto ilegal, y la verdad es que ella robó un personaje”, señaló.

Según lo comentó la intérprete, la abogada que llevaba el caso en su momento fue la persona que descubrió que alguien hizo el registro de la marca ‘La Chilindrina’ justo después de que la licencia original expirara.

Florinda Meza lanzó afirmación contra María Antonieta de la Nieves. Foto | MAURICIO DUENAS

Durante su relato, la viuda del aclamado comediante contó cómo toda esta situación llevó a que Roberto traicionado por quien fue su compañera y colega, además, recordó en esta conversación el impacto que tuvo este tema en su esposo.

¿Qué dijo Florinda Meza en contra María Antonieta de las Nieves?

Además de hacer estas acusaciones en contra de De las Nieves, Florinda hizo mención sobre la relación de la actriz de ‘La Chilindrina’ con otros miembros del elenco original, en donde habló sobre las críticas y cómo algunos hablaron del legado de Roberto luego de su fallecimiento.

Florinda Meza arremetió contra la actriz de La Chilindrina. Foto | Susana Gonzalez.

Como era de esperarse, las declaraciones de Meza nuevamente han puesto el foco sobre un conflicto que por muchos años rodeó La Chilindrina.

Cabe señalar que hasta el momento, María Antonieta no se ha pronunciado frente a las juicios recibidos de la actriz, por lo que muchos esperan expectantes conocer si habrá una contra respuesta.