Él es el actor colombiano que saldrá en la exitosa franquicia de terror Scream 7

Hablar de secuelas de películas de terror y a la vez divertidas implica mencionar a Scream. La popularidad de estas creaciones es significativa y el talento colombiano estará presente.

¿Quién es el actor colombiano que saldrá en Scream 7?

Víctor Turpin es colombiano, la música y la actuación ha sido su trabajo. Nació en Medellín y luego arribó a Los Ángeles para demostrar de lo que estaba hecho. Eso sucedió en 2007.

Poco a poco, el joven fue construyendo sus sueños y empezó a hacerse camino en un medio en el que no es fácil destacar, pues no es un secreto que la pantalla grande no es para todos.

Gracias al esfuerzo, Turpin ha estado en distintas producciones y después de años de construir su carrera en Hollywood, llegó su momento: el de estar en Scream 7.

¿Qué reveló Víctor Turpin de su participación en Scream 7?

NTN 24, de RCN internacional, logró hablar con Víctor Turpin, en su camino a la fama ha participado en series como Bad Monkey junto a Vince Vaughn, ahora para febrero de 2026 se verá en Scream 7.

El actor colombiano llegó al set de NTN 24 y allí habló de su experiencia, mantiene su acento intacto.

De acuerdo con el artista, llega Scream 7 dirigida por Kevin Williamson, creador de la franquicia en 1996. Desde la primera entrega, revolucionó las películas de terror a nivel mundial.

"Él (Kevin Williamson) nunca la había dirigido y es la primera vez que dirigió la película, entonces, el honor fue tremendo porque aparte del colombiano en Scream, también dirigido por el creador y escritor de la franquicia, súper emocionante", aseguro.

El proyecto llegó a la vida de Víctor Turpin debido a que ha trabajado con varias personas que han estado involucradas, así que contó con la suerte de tener un papel para él.

En su relato para el programa Flash Fashion comentó que mantiene su sueño para trabajar en América Latina; de hecho, reveló que está haciendo castings en Colombia.