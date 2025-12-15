Johanna Fadul agradece por aceptación recibida para La casa de los famosos: "Voy a apagar las luces"

Hace una semana se dio a conocer que la actriz Johanna Fadul va a participar en La casa de los famosos Colombia 2026; la noticia fue un 'boom' en redes sociales.

Johanna Fadul, quien ha estado en medio de críticas, quedó sorprendida por el apoyo que ha estado recibiendo luego de que se supo que va a estar en las pantallas 24/7 del Canal RCN.

¿Cuál mensaje compartió Johanna Fadul sobre el apoyo para La casa de los famosos Colombia?

La actriz se encuentra agradecida, en especial con la premisa en la que gran parte del público ha celebrado que ella sea una "verdadera famosa" para el reality de convivencia.

Johanna Fadul se sumó a La casa de los famosos Colombia 3 | Foto del Canal RCN.

A raíz de ello, la artista apareció en redes sociales en las que no solo agradeció, sino que manifestó llegar hasta la final, pues, en sus palabras, aseguró va a apagar las luces de La casa de los famosos Colombia.

"Con el corazón hinchado de la felicidad, quiero darles infinitas gracias porque he sentido el cariño y la aceptación de ustedes... Me llena de mucha emoción saber que les alegra que voy para La casa de los famosos, voy a dar lo mejor de mí, voy a dejar todo allá y como lo he dicho yo voy a apagar las luces de esa casa", comunicó Johanna Fadul.

Entre sus declaraciones, la actriz resaltó que los mensajes de apoyo han sido masivos y lo que más asombrada la tiene es que no solo son por medio de redes sociales, sino también en la cotidianidad con las personas que encuentra en el espacio público y se acercan para felicitarla.

¿Qué reacciones generó Johanna Fadul tras decir que apagará las luces de La casa de los famosos Colombia 2026?

Luego de que Johanna reveló lo que siente porque va para el formato de convivencia, presentado por Carla Giraldo y Marcelo Cezán, los seguidores e internautas también dieron a conocer su punto de vista.

Johanna Fadul tiene divididas las opiniones de La casa de los famosos Colombia | Foto del Canal RCN.

En ese sentido, son distintas las opiniones que hay sobre la actriz. Unos a favor y otros en contra, de modo que queda por esperar cómo le irá a Fadul en La casa de los famosos Colombia 2026.