La hija de Karina García sorprendió al mostrarse nadando con delfines

Karina García eligió Cartagena para reconectar con sus hijos tras un año cargado de trabajo y emociones intensas.

Karina García decidió hacer una pausa necesaria y regalarse tiempo de calidad junto a lo más importante de su vida, sus hijos, el destino elegido fue Cartagena, uno de los lugares más emblemáticos del Caribe colombiano.

La escapada familiar no tardó en hacerse visible en redes sociales, especialmente gracias a Isabella Vargas, la hija mayor de Karina, quien compartió en sus historias de Instagram una experiencia que despertó admiración y ternura.

¿Qué representa este viaje para Karina García y sus hijos?

El 2025 fue un año de mucho trabajo para Karina García, quien ha consolidado su presencia en distintos proyectos laborales, por eso, este viaje no solo representó un descanso físico, sino también una oportunidad para reconectar emocionalmente con sus hijos y crear recuerdos que trascienden lo material.

Cartagena se convirtió en el escenario perfecto para esta reconexión, lejos del ruido cotidiano, la influencer apostó por regalarles a sus hijos vivencias auténticas, cargadas de aprendizaje y contacto con la naturaleza.

¿Qué compartió Isabella Vargas en sus redes sociales?

Uno de los momentos que más llamó la atención fue el video que Isabella compartió nadando con delfines en las Islas del Rosario, se mostró tranquila, sonriente y completamente confiada mientras interactuaba con estos animales.

Karina García viajó a Cartagena para compartir tiempo de calidad con sus hijos. Foto | Canal RCN.

Muchos usuarios destacaron la naturalidad de Isabella y el respeto con el que se acercó a los delfines, resaltando el valor de fomentar desde temprana edad el amor por los animales y el entorno natural.

¿Qué hace especial esta experiencia en las Islas del Rosario?

El recorrido por las Islas del Rosario es reconocido por ofrecer una experiencia integral que combina naturaleza, cultura y diversión en un solo día.

Isabella Vargas mostró en Instagram su experiencia nadando con delfines en las Islas del Rosario.
Isabella Vargas mostró en Instagram su experiencia nadando con delfines en las Islas del Rosario. | Foto: Canal RCN

Durante la jornada, los visitantes tienen la oportunidad de conocer el Oceanario, un espacio educativo donde es posible observar de cerca especies marinas como delfines, tiburones, tortugas y peces tropicales.

Para Karina y sus hijos, esta visita significó mucho más que un paseo turístico, fue un espacio de aprendizaje compartido con la vida marina, reforzando valores que van más allá de las vacaciones tradicionales.

