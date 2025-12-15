El Agropecuario sorprende con su primera canción, ¿Indirecta para Aida Victoria Merlano?

Juan David Tejada, conocido en redes sociales como El Agropecuario y expareja de Aida Victoria Merlano, sorprendió al sacar su primer tema musical.

El Agropecuario genera una ola de especulaciones tras el estreno de su primera canción. (Foto de Aida Victoria Merlano Canal RCN) (Foto del cantante Freepik)

¿Qué dice en su nueva canción el agropecuario, ex de Aida Victoria Merlano?

Un corrido que rápidamente avivó las especulaciones en redes sociales, debido a su letra que muchos consideran que se trata de una indirecta para Aida Victoria.

Con estética de sombreros y caballos, la propuesta refleja un estilo marcado por la tradición popular y un relato que habla de un mal amor, de una relación que no funcionó y de la decisión firme de no regresar con esa mujer.

“Me importa un carajo si te quedas o te largas”, expresa Juan David Tejada en su canción.

¿Por qué la canción del agropecuario generó tanta especulación en redes?

La especulación creció porque la historia musical coincide con episodios de su vida personal, en especial con la ruptura que ambos hicieron pública hace algunos meses.

Aida aseguró que Tejada no era el hombre que mostraba en redes y lo señaló de ser un padre ausente.

las acusaciones entre ambos han sido constantes, incluso relacionadas con pagos pendientes por campañas publicitarias y con la manera en que él se habría aprovechado de la visibilidad que Aida le dio en el medio digital.

El estreno del corrido no solo abrió un nuevo capítulo en la carrera de Juan David Tejada, sino que también reavivó las tensiones con su expareja.

La canción, más allá de su ritmo y estilo, se convirtió en un punto de debate entre los seguidores de ambos influenciadores.

Mientras algunos seguidores celebran que Tejada incursione en la música, otros consideran que se trata de un mensaje disfrazado porque no es lo consideran un buen cantante.

Juan David Tejada es padre de Emiliano, fruto de su relación con Aida Victoria Merlano, y ese vínculo ha sido uno de los puntos más sensibles en la historia que ambos han compartido públicamente.

La figura de Emiliano se ha convertido en el centro de varias discusiones, pues Aida ha insistido en que su expareja no ha estado presente en la vida del niño.

La incursión en la música del Agropecuario, aunque polémica, representa un intento por marcar un nuevo rumbo en su carrera y desligarse de la imagen que lo ha acompañado desde la ruptura con Aida Victoria.