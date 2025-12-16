Noticias de interés, tendencias y entretenimiento
Karina defendió a Yaya Muñoz y José Rodríguez frente a las críticas por el 50/50

Descubre lo que piensa Karina García sobre el 50/50, los acuerdos en pareja y por qué pide dejar de juzgar relaciones ajenas.

Sharik Guzmán Por: Sharik Guzmán Mera
Karina García habló del 50/50 durante una entrevista en el pódcast Tamoenvivo. Foto Canal RCN

Karina García volvió a generar conversación en redes sociales tras compartir su punto de vista sobre el famoso 50/50.

La creadora de contenido habló del tema durante una entrevista en el pódcast Tamoenvivo, donde dejó claro que, más allá de los números, lo verdaderamente importante en una relación es la intención de construir en conjunto cuando existe amor genuino.

¿Qué piensa Karina García sobre el modelo 50/50?

Durante la conversación, Karina García fue enfática en señalar que el 50/50 no debería entenderse como una regla rígida ni como una exigencia impuesta, sino en encontrar un equilibrio justo que funcione para ambos, dependiendo del momento, las capacidades y las circunstancias de cada uno.

 

Para Karina una pareja sólida no lleva cuentas permanentes, sino acuerdos construidos desde el respeto, el verdadero problema, según expresó, no es compartir gastos, sino convertir esa dinámica en una carga emocional o en un motivo de reproche constante.

¿Por qué defendió la relación de Yaya Muñoz y José Rodríguez?

En medio de la charla, Karina también se refirió a la postura que han expresado públicamente Yaya Muñoz y José Rodríguez sobre su relación, en la que ambos han manifestado que comparten los gastos del hogar.

También defendió la relación de Yaya Muñoz y José Rodríguez frente a las críticas en redes. (Foto de Buen día, Colombia)

Karina García no solo defendió esta dinámica, sino que resaltó las cualidades de José, a quien describió como un gran hombre, pues según contó, Yaya le ha compartido en conversaciones que, en realidad, José es quien asume la mayor parte de los gastos en la casa.

Para ella, esto demuestra que no todo es tan literal como se percibe desde afuera y que muchas veces las críticas surgen sin conocer el trasfondo real de una relación, además, afirmó con seguridad que a su amiga le encanta sentirse cuidada, valorada y tratada como una reina, y que eso no está en contradicción con el hecho de construir en pareja.

¿Por qué pide dejar de juzgar las decisiones de las parejas?

Uno de los mensajes más claros de Karina García fue su llamado a frenar los comentarios negativos y los juicios ajenos sobre cómo cada pareja maneja su economía.

Para ella, si una persona se siente feliz y tranquila con los acuerdos que ha construido con su pareja, nadie más debería cuestionarlo.

Karina pidió respeto por las decisiones económicas que cada pareja toma según su realidad.
También reconoció que ella misma atravesó una situación similar en el pasado, lo que le permitió entender que no todas las relaciones funcionan bajo el mismo esquema, y desde su experiencia, aseguró que el debate no debería centrarse en si el hombre paga todo o si se divide cada gasto, sino en aprender a trabajar como un verdadero equipo.

