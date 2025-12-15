Noticias de interés, tendencias y entretenimiento
Inicio Tendencias

Stranger Things 5: lanza tráiler Volumen 2 y revela detalles clave sobre Will Byers, ¿tiene poderes?

El tráiler del Volumen 2 de Stranger Things 5 adelanta detalles relevantes y nuevos enfrentamientos en Hawkins.

Paola Canastero Prieto Por: Paola Canastero Prieto
“Stranger Things 5” lanzó el tráiler oficial del segundo volumen
Todo sobre el Volumen 2 de “Stranger Things 5. (Foto: AFP)

Este lunes, 15 de diciembre la plataforma de streaming dio a conocer el tráiler oficial del volumen 2 de Stranger Things 5, dando así a conocer el inicio del tramo final de la historia ambientada en Hawkins.

Artículos relacionados

¿Qué muestra el tráiler de “Stranger Things 5” Volumen 2?

Este avance confirmó además las fechas en las que se estrenarán los últimos episodios de la serie, que llegará a su cierre definitivo a finales del 2025.

La quinta temporada fue dividida en dos entregas. El Volumen 1, compuesto por cuatro episodios, se encuentra disponible desde el 26 de noviembre.

Artículos relacionados

Ahora, el Volumen 2, integrado por tres capítulos, llegará el 25 de diciembre, mientras que el episodio final se estrenará el 31 de diciembre, coincidiendo con la víspera de Año Nuevo.

“Stranger Things 5” lanzó el tráiler oficial del segundo volumen
Todo sobre el Volumen 2 de “Stranger Things 5. (Foto: AFP)

La historia retoma a los habitantes de Hawkins en un escenario marcado por el encierro y la vigilancia militar. El ejército continúa investigando la fisura que conecta con el Upside Down, mientras avanza la búsqueda de Eleven, cuya ausencia vuelve a ser clave en el desarrollo de la trama.

El adelanto revela que los Demogorgons continúan cruzando al mundo real y atacan a los padres de Mike y Nancy, mientras Vecna busca nuevos objetivos y captura a Holly Wheeler.

Max, quien permanecía en coma desde la temporada anterior, sobrevive y se encuentra con Holly, descubriendo que ambas siguen atrapadas en los recuerdos de Vecna.

Artículos relacionados

El tráiler también muestra a Dustin cubierto de sangre, anticipando enfrentamientos inéditos con el Upside Down.

¿Por qué Will Byers es clave en “Stranger Things 5”?

En una escena, Dustin y Steve acuerdan luchar hasta el final mientras un Demogorgon es electrocutado durante el combate.

Los poderes emergentes de Will se convierten en un eje central para la trama en esta temporada, ya que su conexión con Vecna y la dimensión alterna será crucial en la confrontación final.

“Stranger Things 5” lanzó el tráiler oficial del segundo volumen
Todo sobre el Volumen 2 de “Stranger Things 5. (Foto: AFP)

El elenco principal regresa para esta recta final de icónica serie: Millie Bobby Brown, Winona Ryder, David Harbour, Sadie Sink, Joe Keery y Maya Hawke, entre otros. Además, la temporada suma nuevos personajes como Linda Hamilton y Nell Fisher.

Unirse a canal de Whatsapp de SuperLike

Más de Tendencias

¡Adiós a un cantante y comediante! Murió ícono del entretenimiento de manera inesperada: ¿quién fue? Talento internacional

¡Adiós a un cantante y comediante! Murió ícono del entretenimiento de manera inesperada: ¿quién fue?

El mundo de la comedia y de la música se viste de luto tras el fallecimiento de reconocido artista de manera inesperada.

Kits navideños listos para sorprender: la solución práctica y elegante para regalar esta temporada Navidad

Kits navideños listos para sorprender: la solución práctica y elegante para regalar esta temporada

Los kits navideños listos para regalar de O Boticário ofrecen combinaciones cuidadas, descuentos especiales y una presentación que cautiva desde el inicio.

Mueren Rob Reiner y su esposa Viral

Actor y su esposa fueron hallados muertos en su casa en extrañas circunstancias

El mundo del audiovisual está de luto tras la lamentable partida de Rob Reiner y su esposa Michele Singer.

Lo más superlike

Florinda Meza posa para fotos durante conferencia de prensa de la película 'Dulce Familia' en Cinepolis Plaza Universidad. Talento internacional

Florinda Meza volvió a arremeter contra María Antonieta de las Nieves: esto sucedió

La actriz Florinda Meza lanzó una fuerte acusación en contra María Antonieta de las Nieves, quien dio vida a 'La Chilindrina'.

Natalia Segura habla sobre su procedimiento estético y defiende su tono de voz La Segura

La Segura habló claro y respondió de manera contundente a quienes la critican por su tono de voz: “¡Basta ya!”

Valentina Taguado huele a Ibrahim Salem. Valentina Taguado

Valentina Taguado huele a Ibrahim Salem en ¿Qué hay pa’ dañar? y le da un sincero consejo de higiene

El reloj biológico del sistema inmune podría definir la severidad de un infarto. Salud

¿Por qué los infartos son más graves en la mañana?, esto dicen los expertos

Maluma confesó el quebranto emocional que sintió antes de un show: “Tuve miedo” Maluma

Maluma confesó el quebranto emocional que sintió antes de un show: “Tuve miedo”