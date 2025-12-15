Stranger Things 5: lanza tráiler Volumen 2 y revela detalles clave sobre Will Byers, ¿tiene poderes?

Este lunes, 15 de diciembre la plataforma de streaming dio a conocer el tráiler oficial del volumen 2 de Stranger Things 5, dando así a conocer el inicio del tramo final de la historia ambientada en Hawkins.

¿Qué muestra el tráiler de “Stranger Things 5” Volumen 2?

Este avance confirmó además las fechas en las que se estrenarán los últimos episodios de la serie, que llegará a su cierre definitivo a finales del 2025.

La quinta temporada fue dividida en dos entregas. El Volumen 1, compuesto por cuatro episodios, se encuentra disponible desde el 26 de noviembre.

Ahora, el Volumen 2, integrado por tres capítulos, llegará el 25 de diciembre, mientras que el episodio final se estrenará el 31 de diciembre, coincidiendo con la víspera de Año Nuevo.

Todo sobre el Volumen 2 de “Stranger Things 5. (Foto: AFP)

La historia retoma a los habitantes de Hawkins en un escenario marcado por el encierro y la vigilancia militar. El ejército continúa investigando la fisura que conecta con el Upside Down, mientras avanza la búsqueda de Eleven, cuya ausencia vuelve a ser clave en el desarrollo de la trama.

El adelanto revela que los Demogorgons continúan cruzando al mundo real y atacan a los padres de Mike y Nancy, mientras Vecna busca nuevos objetivos y captura a Holly Wheeler.

Max, quien permanecía en coma desde la temporada anterior, sobrevive y se encuentra con Holly, descubriendo que ambas siguen atrapadas en los recuerdos de Vecna.

El tráiler también muestra a Dustin cubierto de sangre, anticipando enfrentamientos inéditos con el Upside Down.

¿Por qué Will Byers es clave en “Stranger Things 5”?

En una escena, Dustin y Steve acuerdan luchar hasta el final mientras un Demogorgon es electrocutado durante el combate.

Los poderes emergentes de Will se convierten en un eje central para la trama en esta temporada, ya que su conexión con Vecna y la dimensión alterna será crucial en la confrontación final.

El elenco principal regresa para esta recta final de icónica serie: Millie Bobby Brown, Winona Ryder, David Harbour, Sadie Sink, Joe Keery y Maya Hawke, entre otros. Además, la temporada suma nuevos personajes como Linda Hamilton y Nell Fisher.