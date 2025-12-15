Canal RCN sorprende al anunciar las sorpresas que traerá para el 2026, ¿estás preparado?

Desde Canal RCN ya se empieza a hablar del 2026 como un año que marcará cambios en la manera de contar historias y acompañar a la audiencia. Esta nueva etapa contempla una oferta diversa de contenidos, pensada para conectar con distintos intereses y momentos del día.

¿Qué está preparando Canal RCN para el 2026?

Canal RCN ha dejado ver que su apuesta para 2026 estará centrada en una programación amplia que combine deportes, entretenimiento, ficción y contenidos informativos. Sus historias retratan decisiones personales, procesos familiares y situaciones reconocibles para la audiencia.

También se anticipa la continuidad de formatos de competencia y convivencia, tales como: Masterchef Celebrity, La casa de los famosos 3 y Miss Universe. Para el 2026, el Canal continuará apostando por un contenido pensado para generar múltiples emociones y fortalecer la conexión con los televidentes.

¿Qué contenido tiene protagonismo en el Canal RCN?

Para el Canal RCN, el componente informativo es uno de sus ejes más importantes. Las noticias seguirán acompañando a la audiencia en hechos que pueden marcar el rumbo del país, así como en decisiones y momentos de alto interés público.

En paralelo, las historias de ficción y los realities se plantean como espacios donde se reflejan situaciones humanas, procesos personales y retos de la vida cotidiana. Desde ya, los televidentes se alistan para el estreno de producciones que destacarán tanto por sus historias, como por su elenco.

¿Cómo se verá el deporte en el Canal RCN durante el 2026?

Los deportes también seguirán conformando uno de sus componentes más importantes. Las competencias de fútbol, torneos internacionales y eventos de ciclismo, que suelen concentrar gran atención en el país, serán una parte esencial en la programación.

La cobertura acompañará a la audiencia a lo largo de los principales calendarios deportivos, con seguimiento constante al desarrollo de competencias que concentran alto interés nacional incluyendo la Liga de Naciones Femenina, la Vuelta a España, el Giro de Italia, el Tour de Francia, el Gran Fondo del Giro de Italia y el Clásico RCN.

Canal RCN continúa construyendo expectativa y dejando pistas claras de que el 2026 llegará con una programación pensada para informar, entretener y acompañarte cuando tu corazón lo pida.