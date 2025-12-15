Yina Calderón suplica que no la hagan de año viejo en este 2025: "Todos los años es lo mismo"

Se acerca el fin de año y la empresaria de fajas Yina Calderón hizo una petición relacionada con ello.

¿Qué ocurrió con Yina Calderón en 2025?

No es un secreto que Yina Calderón es uno de los personajes más polémicos en el país. Ella misma lo acepta y hasta es consciente que por eso es que tiene reconocimiento público.

Durante este 2025, Yina Calderón participó en La casa de los famosos Colombia, reality del Canal RCN en el que generó distintas emociones, y todavía es el momento en el que la mencionan por su forma de ser frente a las cámaras de TV.

Yina Calderón está acostumbrada a las críticas | Foto del Canal RCN.

Yina Calderón se cataloga a sí misma como una "villana", su propuesta le ha servido para escalar a otros países como República Dominicana, pero eso trae detrás que varios no la quieran y se "desquiten" en Año Nuevo.

Resulta que la polémica influencer reveló y a la vez suplicó que no la hagan de año viejo en varios pueblos de Colombia.

Algunos se desquitan de Yina Calderón a fin de año | Foto del Canal RCN.

¿Por qué Yina Calderón pidió que no la hagan de año viejo?

El año viejo es un muñeco de trapo u otros materiales que se realiza y se activa para recibir el Año Nuevo. Yina Calderón confesó que hay personas que realizan los muñecos y les ponen su cara.

"No me hagan de año viejo. Estoy cansada de que me hagan en algunos pueblos de Colombia de año viejo. ¿Por qué me tienen que quem4r a mí, habiendo tantas figuras para quem4rlas de año viejo?, ¿por qué tengo que ser yo? Todos los años es lo mismo, en diferentes pueblos me hacen de año viejo, no me quem3n este año, por favor", dijo Yina Calderón.

Queda por esperar si efectivamente Yina Calderón no protagoniza ningún año viejo en 2025 o si pasará lo mismo de años anteriores, los internautas no dejaron de reír por las recientes declaraciones de la empresaria de fajas. Además, algunos recalcaron que es muy carismática, mientras, otros le agradecieron por compartir ideas.