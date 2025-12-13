Noticias de interés, tendencias y entretenimiento
Inicio Famosos y celebridades

J Balvin sufrió infarto en su más reciente concierto en Medellín, Colombia

J Balvin reveló públicamente que durante su más reciente concierto en Medellín sufrió un infarto.

Ingrid Jaramillo Rojas Por: Ingrid Jaramillo Rojas
J Balvin aseguró haber sufrido un infarto durante su más reciente concierto
J Balvin aseguró haber sufrido un infarto durante su más reciente concierto en Medellín. (Foto AFP: Matt Winkelmeyer).

El reconocido cantante colombiano del género urbano J Balvin sorprendió al revelar públicamente que durante su más reciente concierto en Medellín sufrió un infarto y tuvo que ser atendido por un profesional de la salud.

Artículos relacionados

¿Qué se sabe sobre el infarto que J Balvin sufrió en su concierto en Medellín?

El pasado 29 de noviembre J Balvin llevó a cabo en Medellín uno de sus conciertos más ambiciosos de su carrera musical en el que más de 20 artistas del género se presentaron en el mismo escenario e interpretaron canciones junto a él.

J Balvin sorprende al quitarse la barba.
J Balvin en Colombia. (Foto de Jared C. Tilton/AFP)

Sin embargo, la demanda de este gran evento le habría pasado factura al sufrir un preocupante percance de salud que afortunadamente no pasó a mayores, pues en las últimas horas se viralizó un corto videoclip en el que el mismo J Balvin afirmaba que en medio de su show sufrió un infarto y tuvo que recibir atención médica.

Artículos relacionados

El artista explicó que al parecer los niveles de su glucosa se habría disminuido ocasionando que su sistema cardiaco tambaleara, pero que gracias a la intervención de su equipo médico pudo evitar una mayor complicación.

Los artistas que encendieron el show de J Balvin en Medellín: la lista completa
Así fue el concierto de J Balvin en Medellín. (Foto AFP: Julie Sebadelha).

“A mí me dio un infarto en el concierto en Medellín, la gente no sabe, pero me dio un infarto (clínicamente confirmado). El médico me dijo: perro, ¿se va a m0r1r ya o qué va a hacer? Usted busca videos por ahí en TikTok, me va a ver por ahí comiendo helado, porque yo tenía la glucosa baja”

¿Cuándo se presentará J Balvin en Bogotá, Colombia, en 2025?

Este sábado 13 de diciembre, J Balvin traerá a la capital colombiana la misma experiencia musical que presentó recientemente, por lo que miles de personas se darán cita en el Estadio Nemesio Camacho El Campín. Allí se espera que el artista paisa sorprenda con invitados especiales, tal como ocurrió en Medellín.

Artículos relacionados

Entre los posibles invitados estaría la cantante Karol G, quien no apareció en el show de Medellín, aunque su participación solo se confirmará durante la noche de este sábado.

Unirse a canal de Whatsapp de SuperLike

Más de Famosos y celebridades

Dani Duke se sinceró sobre cambios en su vida Dani Duke

Dani Duke reapareció en redes y sorprendió al hacer sincera confesión sobre su vida

Dani Duke se sinceró sobre un proceso que viene adelantando en su vida en el último tiempo y dejó revelador mensaje.

Shakira habría retomado su historia de amor con Antonio de la Rúa, según la prensa Shakira

Shakira y Antonio de la Rúa oficializaron su relación, según medios internacionales

Medios argentinos aseguran que Shakira y Antonio de la Rúa oficializaron su relación desde hace un tiempo.

Jessi Uribe compartió un house tour de su nueva casa con Paola Jara. Jessi Uribe

Jessi Uribe hizo un house tour de su nueva casa tras anunciar repentina separación con Paola Jara

Jessi Uribe mostró cada rincón de su nuevo hogar, tras anunciar repentina separación con Paola Jara.

Lo más superlike

Muere la actriz Béatrice Picard, la voz de Marge Simpson Talento internacional

Fallece reconocida actriz de doblaje de 'Los Simpson': ¿de quién se trata?

El fallecimiento de la actriz de doblaje de 'Los Simpson' fue confirmado por sus hijos a través de redes sociales, generando conmoción.

Feid anunció a través de Instagram el estreno de su documental “XTHE ENDX”. Feid

¡Fin de una era! Feid anuncia su documental “XTHE ENDX” ¿cuándo se estrena?

Persona con su mascota durante la celebración de fin de año. Mascotas

¿Cómo proteger a tus mascotas de los fuegos artificiales en Navidad y Año Nuevo? Te explicamos

Belinda lanza “Heterocromía” y nos deja ver un lado más maduro de su música. Belinda

Belinda se sincera sobre su estado sentimental tras el lanzamiento de "heterocromía"

¡Luto en el cine! Falleció distinguido actor en las últimas horas de manera inesperada: así fue Talento internacional

¡Luto en el cine! Falleció distinguido actor en las últimas horas de manera inesperada: así fue