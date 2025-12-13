J Balvin sufrió infarto en su más reciente concierto en Medellín, Colombia

El reconocido cantante colombiano del género urbano J Balvin sorprendió al revelar públicamente que durante su más reciente concierto en Medellín sufrió un infarto y tuvo que ser atendido por un profesional de la salud.

Artículos relacionados Paola Jara Paola Jara y Jessi Uribe anunciaron repentina separación: “nos está dando muy duro”

¿Qué se sabe sobre el infarto que J Balvin sufrió en su concierto en Medellín?

El pasado 29 de noviembre J Balvin llevó a cabo en Medellín uno de sus conciertos más ambiciosos de su carrera musical en el que más de 20 artistas del género se presentaron en el mismo escenario e interpretaron canciones junto a él.

J Balvin en Colombia. (Foto de Jared C. Tilton/AFP)

Sin embargo, la demanda de este gran evento le habría pasado factura al sufrir un preocupante percance de salud que afortunadamente no pasó a mayores, pues en las últimas horas se viralizó un corto videoclip en el que el mismo J Balvin afirmaba que en medio de su show sufrió un infarto y tuvo que recibir atención médica.

El artista explicó que al parecer los niveles de su glucosa se habría disminuido ocasionando que su sistema cardiaco tambaleara, pero que gracias a la intervención de su equipo médico pudo evitar una mayor complicación.

Así fue el concierto de J Balvin en Medellín. (Foto AFP: Julie Sebadelha).

“A mí me dio un infarto en el concierto en Medellín, la gente no sabe, pero me dio un infarto (clínicamente confirmado). El médico me dijo: perro, ¿se va a m0r1r ya o qué va a hacer? Usted busca videos por ahí en TikTok, me va a ver por ahí comiendo helado, porque yo tenía la glucosa baja”

¿Cuándo se presentará J Balvin en Bogotá, Colombia, en 2025?

Este sábado 13 de diciembre, J Balvin traerá a la capital colombiana la misma experiencia musical que presentó recientemente, por lo que miles de personas se darán cita en el Estadio Nemesio Camacho El Campín. Allí se espera que el artista paisa sorprenda con invitados especiales, tal como ocurrió en Medellín.

Artículos relacionados Jhonny Rivera Jhonny Rivera rompe el silencio sobre el estado de salud de Andy Rivera

Entre los posibles invitados estaría la cantante Karol G, quien no apareció en el show de Medellín, aunque su participación solo se confirmará durante la noche de este sábado.