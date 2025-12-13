Noticias de interés, tendencias y entretenimiento
Inicio Famosos y celebridades

El Agropecuario, ex de Aida, mostró a sus seguidores cómo entrena para verse más guapo

El Agropecuario sorprendió a sus fans con un video en el gimnasio, dejando dudas sobre si sería una indirecta para su ex, Aida.

Daniel Felipe Martínez Por: Daniel Felipe Martinez
El Agropecuario, expareja de Aida, mostró a sus fans cómo se ejercita
El Agropecuario dejó ver a sus seguidores las rutinas de ejercicio que realiza para mejorar su aspecto físico. (Fotos: Freepik y Canal RCN)

Juan David Tejada, más conocido en redes como 'El Agropecuario', compartió en sus perfiles sociales cómo entrena en el gimnasio para mejorar su físico, lo que muchos seguidores interpretaron como una posible indirecta para su expareja y madre de su hijo, Aida Victoria Merlano.

Artículos relacionados

¿De qué manera mostró El Agropecuario su rutina de ejercicios?

A través de sus historias de Instagram, El Agropecuario compartió dos videos mostrando su rutina de ejercicios con pesadas máquinas diseñadas para definir pectorales, bíceps y brazos.

El Agropecuario, expareja de Aida, mostró a sus fans cómo se ejercita
Juan David Tejada, conocido como 'El Agropecuario' dejó ver cómo se ejercita para cambiar su cuerpo. (Foto: Freepik)

Allí, se le ve entrenando sin descanso, con esfuerzo constante, mientras suena de fondo una canción del reconocido cantante puertorriqueño Cosculluela.

Asimismo, se puede apreciar que motivado por la voz de su entrenador, Tejada levanta unas pesas que le resultan difíciles, logrando cumplir su objetivo gracias al apoyo de su coach.

Estamos listos para lo que se venga", escribió.

Sus palabras y video despertaron la curiosidad de algunos de sus fans, quienes lo motivaron a seguir entrenando e incluso dejaron entrever en los comentarios qué su aparente decisión de ejercitarse sería una indirecta para Aida Victoria.

Artículos relacionados

¿Por qué se terminó la relación entre Juan David Tejada y Aida Victoria Merlano?

La relación entre Juan David y la influencer surgió en medio de rumores sobre una posible infidelidad. Sin embargo, poco después, fue la barranquillera quien confirmó que unos días después del nacimiento de su hijo Emiliano, decidieron con el hombre dar por terminada su relación.

Semanas luego, Aida revolucionó las redes sociales, al manifestar que realmente la ruptura con Tejada se habría llevado porque este la agr3día y que era ella quien tenía que cubrir todos los gastos de la vivienda.

Aida Victoria Merlano, influencer barranquillera
Aida Victoria Merlano terminó su relación con Juan David Tejada desatando una polémica mediática. (Foto: Canal RCN)

Artículos relacionados

Por su parte, El Agropecuario se defendió de estas declaraciones con publicaciones de conversaciones, ocasionando que el tema se volviera aún más polémico en redes.

Con todo esto, Aida, a pesar de las diferencias con el empresario, ha permitido que él disfrute de su hijo y así lo ha dejado ver en sus redes sociales.

Unirse a canal de Whatsapp de SuperLike

Más de Famosos y celebridades

Maluma se sinceró en final de Atlético Nacional y Medellín Maluma

Maluma sorprendió con confesión sobre su hija en final de Atlético Nacional y Medellín

El cantante Maluma no se perdió la final del equipo de sus amores y sorprendió al hablar sobre su hija y su pasado en el fútbol.

Jessi Uribe reveló un rasgo inesperado del rostro de su hija Jessi Uribe

Jessi Uribe reveló más detalles del rostro de su hija y sorprendió con el color de ojos

Jessi Uribe sorprendió al revelar un nuevo detalle del rostro de su hija: el color de sus ojos dejó a muchos encantados.

Hija de Karina García anunció que dejará las redes sociales por un tiempo Karina García

Hija de Karina García se alejará de las redes sociales y explicó el motivo

Isabella Vargas, hija mayor de Karina García, reveló que se alejaría de las redes sociales por unos días y explicó la razón.

Lo más superlike

J Balvin se sinceró previo a su concierto en El Campín J Balvin

J Balvin rompió el silencio previo a su concierto en El Campín y dejó emotivo mensaje

El cantante J Balvin se sinceró previo a su gran concierto en Bogotá y se comparó con Goku de Dragon Ball: aquí la razón.

Muere la actriz Béatrice Picard, la voz de Marge Simpson Talento internacional

Fallece reconocida actriz de doblaje de 'Los Simpson': ¿de quién se trata?

Persona con su mascota durante la celebración de fin de año. Mascotas

¿Cómo proteger a tus mascotas de los fuegos artificiales en Navidad y Año Nuevo? Te explicamos

Belinda lanza “Heterocromía” y nos deja ver un lado más maduro de su música. Belinda

Belinda se sincera sobre su estado sentimental tras el lanzamiento de "heterocromía"

¡Luto en el cine! Falleció distinguido actor en las últimas horas de manera inesperada: así fue Talento internacional

¡Luto en el cine! Falleció distinguido actor en las últimas horas de manera inesperada: así fue