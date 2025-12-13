El Agropecuario, ex de Aida, mostró a sus seguidores cómo entrena para verse más guapo

Juan David Tejada, más conocido en redes como 'El Agropecuario', compartió en sus perfiles sociales cómo entrena en el gimnasio para mejorar su físico, lo que muchos seguidores interpretaron como una posible indirecta para su expareja y madre de su hijo, Aida Victoria Merlano.

¿De qué manera mostró El Agropecuario su rutina de ejercicios?

A través de sus historias de Instagram, El Agropecuario compartió dos videos mostrando su rutina de ejercicios con pesadas máquinas diseñadas para definir pectorales, bíceps y brazos.

Juan David Tejada, conocido como 'El Agropecuario' dejó ver cómo se ejercita para cambiar su cuerpo. (Foto: Freepik)

Allí, se le ve entrenando sin descanso, con esfuerzo constante, mientras suena de fondo una canción del reconocido cantante puertorriqueño Cosculluela.

Asimismo, se puede apreciar que motivado por la voz de su entrenador, Tejada levanta unas pesas que le resultan difíciles, logrando cumplir su objetivo gracias al apoyo de su coach.

Estamos listos para lo que se venga", escribió.

Sus palabras y video despertaron la curiosidad de algunos de sus fans, quienes lo motivaron a seguir entrenando e incluso dejaron entrever en los comentarios qué su aparente decisión de ejercitarse sería una indirecta para Aida Victoria.

¿Por qué se terminó la relación entre Juan David Tejada y Aida Victoria Merlano?

La relación entre Juan David y la influencer surgió en medio de rumores sobre una posible infidelidad. Sin embargo, poco después, fue la barranquillera quien confirmó que unos días después del nacimiento de su hijo Emiliano, decidieron con el hombre dar por terminada su relación.

Semanas luego, Aida revolucionó las redes sociales, al manifestar que realmente la ruptura con Tejada se habría llevado porque este la agr3día y que era ella quien tenía que cubrir todos los gastos de la vivienda.

Aida Victoria Merlano terminó su relación con Juan David Tejada desatando una polémica mediática. (Foto: Canal RCN)

Por su parte, El Agropecuario se defendió de estas declaraciones con publicaciones de conversaciones, ocasionando que el tema se volviera aún más polémico en redes.

Con todo esto, Aida, a pesar de las diferencias con el empresario, ha permitido que él disfrute de su hijo y así lo ha dejado ver en sus redes sociales.