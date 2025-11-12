El Agropecuario, ex de Aida, reapareció en redes con canción de Altafulla: “soltero y haciendo plata”

Juan David Tejada, mejor conocido en las redes sociales como ‘El Agropecuario’, reapareció por medio de sus redes sociales con una canción de Altafulla que muchos internautas interpretaron como una nueva indirecta para su expareja sentimental y madre de su hijo, Aida Victoria Merlano.

¿Cuál fue la canción de Altafulla con la que ‘El Agropecuario’ reapareció en sus redes sociales?

En las últimas horas Juan David Tejada sorprendió a sus cientos de seguidores al reaparecer por medio de sus redes sociales con una serie de fotografías en la que anunciaba que pronto traería emocionantes anuncios. Sin embargo, lo que llamó la atención fue la canción con la que acompañó una de sus publicaciones.

Juan David Tejada prende las alarmas en redes con publicación | Foto de Freepik.

Pues el hombre decidió usar ‘El criticón’, una canción en la que Altafulla habla sobre estar concentrado en sí mismo, y en sus negocios como para estar pendiente de los demás, haciendo completo énfasis en que además se encuentra soltero.

“Parranda, ron y mujeres. Ando soltero y haciendo plata, yo no me meto en la vida de nadie, ando en la mía y usted se ataca”

Fue precisamente ese segmento el que ocasionó diversas reacciones en redes sociales en donde muchos internautas coincidieron en que sería una nueva indirecta para su expareja y madre de su hijo, Aida Victoria Merlano.

¿Cuál es el escándalo que envuelve a Aida Victoria Merlano y Juan David Tejada ‘El agropecuario’?

Vale la pena recordar que desde hace varios meses Aida Victoria Merlano y Juan David Tejada se encuentran en el ojo del huracán tras revelar que ya no se encontraban juntos y que se había separado tan solo un mes después del nacimiento de su hijo Emiliano.

Aida Victoria Merlano se casó con Juan David Tejada/Canal RCN

Desde entonces, la pareja no ha parado de generar todo tipo de reacciones pues no han parado de lanzarse indirectas en redes sociales en donde han dejado al descubierto diversos problemas y situaciones que tuvieron a lo largo de su relación que pasaron el limite del respeto.

Pues Aida Victoria Merlano mostró con evidencias que había interpuesto una demanda en contra del hombre por agr3s1ón, además de demandarlo por alimentación.