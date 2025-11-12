Noticias de interés, tendencias y entretenimiento
Inicio Famosos y celebridades

El Agropecuario, ex de Aida, reapareció en redes con canción de Altafulla: “soltero y haciendo plata”

El Agropecuario desató revuelo al reaparecer con canción de Altafulla que muchos interpretaron como una indirecta para Aida.

Ingrid Jaramillo Rojas Por: Ingrid Jaramillo Rojas
Así fue el regreso del Agropecuario con canción de Altafulla que muchos ven como indirecta a Aida
Así fue el regreso del Agropecuario con canción de Altafulla que muchos ven como indirecta a Aida. (Foto Canal RCN | Freepik).

Juan David Tejada, mejor conocido en las redes sociales como ‘El Agropecuario’, reapareció por medio de sus redes sociales con una canción de Altafulla que muchos internautas interpretaron como una nueva indirecta para su expareja sentimental y madre de su hijo, Aida Victoria Merlano.

Artículos relacionados

¿Cuál fue la canción de Altafulla con la que ‘El Agropecuario’ reapareció en sus redes sociales?

En las últimas horas Juan David Tejada sorprendió a sus cientos de seguidores al reaparecer por medio de sus redes sociales con una serie de fotografías en la que anunciaba que pronto traería emocionantes anuncios. Sin embargo, lo que llamó la atención fue la canción con la que acompañó una de sus publicaciones.

Juan David Tejada
Juan David Tejada prende las alarmas en redes con publicación | Foto de Freepik.

Pues el hombre decidió usar ‘El criticón’, una canción en la que Altafulla habla sobre estar concentrado en sí mismo, y en sus negocios como para estar pendiente de los demás, haciendo completo énfasis en que además se encuentra soltero.

Artículos relacionados

“Parranda, ron y mujeres. Ando soltero y haciendo plata, yo no me meto en la vida de nadie, ando en la mía y usted se ataca”

Fue precisamente ese segmento el que ocasionó diversas reacciones en redes sociales en donde muchos internautas coincidieron en que sería una nueva indirecta para su expareja y madre de su hijo, Aida Victoria Merlano.

¿Cuál es el escándalo que envuelve a Aida Victoria Merlano y Juan David Tejada ‘El agropecuario’?

Vale la pena recordar que desde hace varios meses Aida Victoria Merlano y Juan David Tejada se encuentran en el ojo del huracán tras revelar que ya no se encontraban juntos y que se había separado tan solo un mes después del nacimiento de su hijo Emiliano.

Aida Victoria Merlano se casó
Aida Victoria Merlano se casó con Juan David Tejada/Canal RCN

Desde entonces, la pareja no ha parado de generar todo tipo de reacciones pues no han parado de lanzarse indirectas en redes sociales en donde han dejado al descubierto diversos problemas y situaciones que tuvieron a lo largo de su relación que pasaron el limite del respeto.

Pues Aida Victoria Merlano mostró con evidencias que había interpuesto una demanda en contra del hombre por agr3s1ón, además de demandarlo por alimentación.

Artículos relacionados

Unirse a canal de Whatsapp de SuperLike

Más de Famosos y celebridades

Bella Esmeralda lo hizo otra vez: con solo 3 años posó como una mini fashion icon. Georgina Rodríguez

Bella Esmeralda, la hija menor de Georgina Rodríguez, sorprendió con sus dotes de modelo

La pequeña Bella Esmeralda volvió a captar la atención en redes tras posar con un estilo natural y encantador que recuerda al sello fashion de su mamá.

La Segura sorprende al revelar la afección que le provoca espasmos involuntarios La Segura

La Segura impacta al contar que padece una afección que le causa espasmos involuntarios

La Segura relató el inesperado momento que experimentó durante importante evento de Forbes a causa de una afección muscular.

Quién es la novia de Mayra Ramírez Selección Colombia

Ella es la hermosa novia de Mayra Ramírez, la delantera de la selección Colombia

Ella es la novia de Mayra Ramírez, la mujer que conquistó el corazón de la delantera de la selección Colombia.

Lo más superlike

Producciones RCN

¿Habrá una secuela de Chepe Fortuna? Esto dijo libretista sobre una posible continuación

El libretista detrás de la historia de Chepe Fortuna reveló en una entrevista si habrá una secuela y qué actores podrían regresar.

Falleció cantante de 26 años en un accidente de tránsito, quien fue extelonera de One Direction Talento internacional

Falleció cantante de 26 años en un accidente de tránsito, quien fue extelonera de One Direction

Fallece Wenne Alton Davis Talento internacional

Fallece Wenne Alton Davis tras un accidente de tránsito en Manhattan; así fue el fatal suceso

Manelyk encendió la Navidad en su casa y, aunque le llovieron críticas por la tardanza, su decoración terminó enamorando a todas. Talento internacional

Manelyk sorprende con su decoración navideña y respondió a críticas por la tardanza

Muchos evitan el árbol de Navidad por cansancio emocional al cierre del año. Navidad

¿Por qué algunas personas evitan armar el árbol de Navidad? Expertos explican