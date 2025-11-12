Las de siempre, ¿de qué se trata esta nueva producción?

“Las de Siempre”, la nueva producción que llegará pronto a Canal RCN, presenta la historia de cuatro mujeres que enfrentan crisis que cambian por completo sus vidas.

Después de los 40, deciden empezar de nuevo, romper estereotipos y descubrir que esta etapa también puede ser sinónimo de fuerza, claridad y nuevas oportunidades.

La serie presenta una mirada honesta a lo que enfrentan muchas mujeres y hombres cuando, después de décadas construyendo una vida aparentemente estable, llega el momento de revisar lo que se es, lo que se quiere y lo que ya no funciona.

¿De qué trata "Las de siempre", la nueva producción de Canal RCN?

La historia gira alrededor de cuatro amigas que se conocieron en la universidad y que, aunque tomaron caminos muy distintos, siguen siendo el soporte emocional unas de otras.

Ellas representan experiencias comunes a muchas personas de su generación: carreras demandantes, maternidad, relaciones que se sostienen más por costumbre que por bienestar y proyectos personales que quedaron suspendidos por años.

Lo que no imaginan es que todas enfrentarán un punto de quiebre al mismo tiempo.

La historia gira en torno a cuatro amigas que deben apoyarse para salir adelante. (Foto Canal RCN)

¿Quiénes son los personajes principales de "Las de siempre"?

Lucía Durán, una periodista reconocida por su disciplina y perfeccionismo, es la primera en ver cómo la vida que llevó durante años empieza a sacudirla emocionalmente. Su carrera ha sido su eje principal, pero algo la obligará a detenerse y preguntarse qué queda de su vida personal. Ese proceso marca uno de los caminos centrales de la historia: el equilibrio entre éxito profesional y bienestar emocional.

Lucía es una mujer reconocida por su disciplina y perfeccionismo. (Foto Canal RCN)

Su hermana, Tania Durán, es la contraparte. Mientras Lucía vive bajo control, Tania prefiere dejarse llevar. Trabaja con ella como asistente y nunca ha tenido prisa por cumplir con las expectativas tradicionales de la adultez. Aun así, recibe una noticia que cambiará por completo su rutina y la obligará a replantearse su manera de vivir. A través de ella, la producción muestra las inquietudes de quienes se resisten a envejecer y las nuevas responsabilidades que llegan cuando uno menos las busca.

Tania es una mujer despreocupada que valora su libertad. (Foto Canal RCN)

Artículos relacionados Paola Turbay Hija de Paola Turbay hizo curiosa confesión sobre su diagnóstico de salud: ¿qué dijo?

Mónica Rojas, en cambio, representa a quienes renunciaron a sus sueños por la maternidad. Fue cantante en su juventud, pero su vida tomó otro rumbo cuando nació su hija. Ahora, con Milagros convertida en una joven que necesita menos supervisión, Mónica deberá enfrentarse a los sueños que dejó atrás y a asuntos del pasado que siguen sin resolverse. Su historia también conecta con el tema del empoderamiento y la lealtad familiar.

Mónica es una mujer que renunció a sus sueños por convertirse en madre. (Foto Canal RCN)

La cuarta protagonista es Silvia Buendía, una mujer que creyó haber construido una vida perfecta fuera del país. Al regresar a Colombia descubre que su matrimonio no era lo que pensaba y que, durante años, puso sus deseos personales en pausa. Su proceso muestra cómo se desmorona una estructura aparentemente sólida y cómo una mujer intenta reconstruir su identidad desde cero.

Silvia es una mujer que cree tener una vida perfecta, pero regresar a Colombia descubre que no todo es como parece. (Foto Canal RCN)

¿Cuál es el tema principal de Las de siempre?

Artículos relacionados La casa de los famosos Manuela Gómez respondió a los mensajes de apoyo sobre su ingreso a La casa de los famosos Colombia

Uno de sus puntos más fuertes es cómo la historia aborda la sororidad. Las cuatro amigas no son perfectas, discuten, se equivocan y tienen visiones distintas del mundo. Aun así, se acompañan en cada proceso.

Ese vínculo es una de las columnas emocionales de la producción y muestra cómo las redes de apoyo son fundamentales cuando el panorama personal empieza a tambalear.

“Las de siempre” es una producción que apuesta por hablar de temas reales: el perdón, los cambios laborales, los sueños que se retoman y los que se dejan atrás. Cada capítulo propone una reflexión sencilla: aunque la vida no siempre avanza como se planea, siempre es posible volver a empezar.