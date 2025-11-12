Noticias de interés, tendencias y entretenimiento
Manuela Gómez respondió a los mensajes de apoyo sobre su ingreso a La casa de los famosos Colombia

Manuela Gómez no se calló y agradeció a quienes apoyan su ingreso a La casa de los famosos Colombia, dejando pasar las críticas.

Paula Orjuela Quevedo Por: Paula Orjuela Quevedo
Manuela Gómez agradece apoyo tras su confirmación en La casa de los famosos
Manuela Gómez rompe el silencio y agradece el apoyo que ha recibido. (Foto: Canal RCN)

El pasado miércoles 10 de diciembre, la empresaria, Manuela Gómez Franco, quien ya había participado en otros realities del Canal RCN, fue la primera participante confirmada elegida por el jefe de La casa de los famosos Colombia 2026.

Ante su anuncio, el exparticipante de 'Protagonistas de Nuestra Tele 2012' y 'Survivor, la Isla de los famosos 2023' , recibió mucho apoyo de parte de sus seguidores y de los televidentes del programa de la vida en vivo, quienes tienen mucha expectativa sobre su participación.

¿Cuáles fueron los mensajes que le llegaron a Manuela Gómez tras ser confirmada para La casa de los famosos Colombia 2026?

Así como hubo elogios y felicitaciones hacia Manuela Gómez por haber sido la primera elegida del jefe de La casa de los famosos Colombia 2026, también recibió críticas, pero hay una muy puntual que generó bastante polémica en las redes sociales.

“Tiene que mencionar esa anciana a mi hermana para figurar”, fue el mensaje que dejó Juliana Calderón.

La respuesta de Manuela Gómez al comentario de Juliana Calderón
Manuela Gómez le habría lanzado indirecta a Juliana Calderón tras su crítica. (Foto: Canal RCN)

Tras este comentario que dejó la hermana de Yina, la mujer recibió varias respuestas en su contra, defendiendo a Manuela, pues los internautas les respondieron que, así como su hermana habla de los demás, los otros también pueden hacerlo.

¿Cuál fue la reacción de Manuela Gómez ante los mensajes de quienes no la quieren ver en La casa de los famosos Colombia 2026?

En horas de la mañana de este jueves 11 de diciembre, la participante confirmada para La casa de los famosos Colombia 2026, Manuela Gómez, rompió el silencio y les respondió a quienes dicen que no la quieren ver en el reality.

La empresaria reveló con entusiasmo que no le importan los comentarios negativos, pues son pocos los mensajes de quienes no la quieren ver en el programa y por eso, se enfocará en las opiniones positivas, ya que son más los comentarios buenos que malos los que ha recibido.

¿Manuela Gómez le respondió el comentario de Juliana Calderón tras su confirmación para La casa de los famosos Colombia 2026?

Manuela Gómez habría respondido a las cíticas y apoyo que ha recibido
La respuesta de Manuela Gómez a los comentarios de apoyo. (Foto: Canal RCN)

En la misma historia que publicó Manuela Gómez en Instagram, la empresaria dijo:

"Que siempre hablan... déjenlos y déjenlas con tanto ven3no. Están ardidas, están furiosas".

Con esta contundente respuesta, Manuela Gómez se habría defendido de la acusación de la hermana de Yina Calderón, mostrándose serena y tranquila al revelar su opinión sobre los comentarios que ha recibido.

