La casa de los famosos Colombia: así van las votaciones parciales del último grupo de aspirantes

Todavía quedan días para que el público vote por el último grupo de aspirantes que desean ingresar a La casa de los famosos Colombia 2026.

A comienzos de semana, se publicó el octavo y último grupo conformado por seis mujeres que quieren un cupo para ser parte de reality del Canal RCN, pero solo una de ellas lo logrará al ser la más votada por el público.

¿Cómo van los resultados parciales de las votaciones del grupo 8 de aspirantes a La casa de los famosos Colombia 2026?

Las votaciones son determinantes y por eso es que cada aspirante hace su campaña, pero también empiezan a darse rivalidades e inconformidades. Además, un día puede que una aspirante esté liderando y al otro todo cambie, razón por la que el apoyo debe permanecer hasta el último día.

La casa de los famosos Colombia llega de nuevo en 2026 | Foto del Canal RCN.

En efecto, se compartieron los resultados parciales de los porcentajes de las votaciones del último grupo de aspirantes a La casa de los famosos Colombia 2026, la fecha de corte fue en la tarde del miércoles 10 de diciembre:

Yuli Ruiz: 47.8%

47.8% Tatiana Murillo: 33.7%

33.7% Giselle Watson: 8.8%

8.8% Kim Zuluaga: 5.6%

5.6% Mila Arbeláez: 3.4%

3.4% Kelly García: 0.7%

Por ahora, teniendo en cuenta las anteriores cifras, Yuli y Tatiana Murillo, conocida digitalmente como La Barbie colombiana, son las que más están compitiendo por el cupo para convertirse en habitante oficial de La casa de los famosos Colombia 2026, pero no está de más mencionar que cualquier cosa puede suceder porque el público tiende a cambiar de opinión y en el último instante los resultados podrían ser totalmente diferentes.

¿Cómo votar por el último grupo de aspirantes a La casa de los famosos Colombia 2026?

Las últimas votaciones de aspirantes a La casa de los famosos Colombia 2026 van hasta la tarde del domingo 14 de diciembre, el paso a paso es fácil y se explica a continuación:

