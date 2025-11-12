Noticias de interés, tendencias y entretenimiento
Inicio Series, cine y TV

La casa de los famosos Colombia: así van las votaciones parciales del último grupo de aspirantes

Dos aspirantes del grupo 8 son, por ahora, las más apoyadas para ingresar a La casa de los famosos Colombia 2026.

Omar Murcia Salazar Por: Omar Murcia Salazar
La casa de los famosos Colombia 2026
La casa de los famosos Colombia: así van las votaciones parciales del último grupo de aspirantes | Foto del Canal RCN.

Todavía quedan días para que el público vote por el último grupo de aspirantes que desean ingresar a La casa de los famosos Colombia 2026.

A comienzos de semana, se publicó el octavo y último grupo conformado por seis mujeres que quieren un cupo para ser parte de reality del Canal RCN, pero solo una de ellas lo logrará al ser la más votada por el público.

Artículos relacionados

¿Cómo van los resultados parciales de las votaciones del grupo 8 de aspirantes a La casa de los famosos Colombia 2026?

Las votaciones son determinantes y por eso es que cada aspirante hace su campaña, pero también empiezan a darse rivalidades e inconformidades. Además, un día puede que una aspirante esté liderando y al otro todo cambie, razón por la que el apoyo debe permanecer hasta el último día.

La casa de los famosos Colombia
La casa de los famosos Colombia llega de nuevo en 2026 | Foto del Canal RCN.

En efecto, se compartieron los resultados parciales de los porcentajes de las votaciones del último grupo de aspirantes a La casa de los famosos Colombia 2026, la fecha de corte fue en la tarde del miércoles 10 de diciembre:

  • Yuli Ruiz: 47.8%
  • Tatiana Murillo: 33.7%
  • Giselle Watson: 8.8%
  • Kim Zuluaga: 5.6%
  • Mila Arbeláez: 3.4%
  • Kelly García: 0.7%

Artículos relacionados

Por ahora, teniendo en cuenta las anteriores cifras, Yuli y Tatiana Murillo, conocida digitalmente como La Barbie colombiana, son las que más están compitiendo por el cupo para convertirse en habitante oficial de La casa de los famosos Colombia 2026, pero no está de más mencionar que cualquier cosa puede suceder porque el público tiende a cambiar de opinión y en el último instante los resultados podrían ser totalmente diferentes.

 

¿Cómo votar por el último grupo de aspirantes a La casa de los famosos Colombia 2026?

Las últimas votaciones de aspirantes a La casa de los famosos Colombia 2026 van hasta la tarde del domingo 14 de diciembre, el paso a paso es fácil y se explica a continuación:

Artículos relacionados

  • Ingresar a la página oficial www.lacasadelosfamososcolombia.com
  • Dirigirse al apartado interactivo e iniciar sesión; si aún no tiene un perfil, deberá crear uno para seguir.
  • Ubicar el banner con la frase "¡Vota por tu favorita!" y presionarlo.
  • Seleccionar a la aspirante que desea apoyar y desplazarse hasta el final de la pantalla para confirmar el voto.
  • Una vez enviado el voto, podrá ver a cada aspirante junto con el porcentaje de apoyo que lleva acumulado.
  • Se puede hacer un voto nuevo cada cuatro horas.
Unirse a canal de Whatsapp de SuperLike

Más de Series, cine y TV

Producciones RCN

¿Habrá una secuela de Chepe Fortuna? Esto dijo libretista sobre una posible continuación

El libretista detrás de la historia de Chepe Fortuna reveló en una entrevista si habrá una secuela y qué actores podrían regresar.

Valentina Taguado sorprende al confesar que le tocó trabajar con una mujer que se metió con su novio. Valentina Taguado

Valentina Taguado reveló el incómodo momento que vivió al trabajar con la mujer que se metió con su novio

Valentina Taguado confesó cómo enfrentó con profesionalismo un incómodo episodio laboral con la mujer que se metió con su novio.

Elenco de "Las de siempre", nueva producción de Canal RCN Las de siempre

¿Quiénes conforman el elenco de "Las de siempre", nueva producción de Canal RCN?

El reparto de Las de siempre reúne a actores reconocidos y talentos jóvenes que construyen un universo diverso y muy humano.

Lo más superlike

Bella Esmeralda lo hizo otra vez: con solo 3 años posó como una mini fashion icon. Georgina Rodríguez

Bella Esmeralda, la hija menor de Georgina Rodríguez, sorprendió con sus dotes de modelo

La pequeña Bella Esmeralda volvió a captar la atención en redes tras posar con un estilo natural y encantador que recuerda al sello fashion de su mamá.

Falleció cantante de 26 años en un accidente de tránsito, quien fue extelonera de One Direction Talento internacional

Falleció cantante de 26 años en un accidente de tránsito, quien fue extelonera de One Direction

Fallece Wenne Alton Davis Talento internacional

Fallece Wenne Alton Davis tras un accidente de tránsito en Manhattan; así fue el fatal suceso

Manelyk encendió la Navidad en su casa y, aunque le llovieron críticas por la tardanza, su decoración terminó enamorando a todas. Talento internacional

Manelyk sorprende con su decoración navideña y respondió a críticas por la tardanza

Muchos evitan el árbol de Navidad por cansancio emocional al cierre del año. Navidad

¿Por qué algunas personas evitan armar el árbol de Navidad? Expertos explican