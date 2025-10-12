Noticias de interés, tendencias y entretenimiento
Beéle se besó con una fan luego de que esta le hiciera confesión

El artista Beéle reveló curiosa anécdota que tuvo con una seguidora y lanzó particular mensaje.

Gisseth Beltrán García Por: Gisseth Beltrán García
Beéle con fan
Beéle se besó con una fan/AFP: Romain Maurice

El artista Beélesorprendió a sus millones de fanáticos en redes sociales tras hacer una curiosa confesión con una fanática.

¿Beéle se besó con una fanática?

El cantante estuvo en entrevista con una influenciadora junto al puertorriqueño Ozuna en medio de la promoción de su álbum en conjunto titulado "Stendhal" que tiene más de 10 canciones, siendo su sencillo "Pikito".

beele se besa con fanatica

La joven les realizó varias preguntas, entre ellas los artistas que más admiraban, la canción que más les gusta ahora, su ritual antes de subir al escenario o la canción que están casados de cantar, donde Ozuna reveló que "El farsante" y Beéle "Mi Refe".

La última pregunta que les hicieron fue contar con la experiencia que más los haya marcado para bien o para mal con una fanática, a lo que el barranquillero confesó que la última que le declaró su fanatismo la besó.

"La última que me dijo que eran fan me la entrompé", expresó.

La influenciadora no pudo aguantar la risa, igual que el cantante Ozuna, por lo que, él aprovechó para enviar un particular mensaje haciendo uso a su respectivo sentido del humor.

"Cuidado nenas estoy r*bando piquitos pa' que sepan, hay un infiel en casa", agregó.

Con dichas palabras también hizo referencia a la canción con Ozuna, por lo que, algunos detallaron que quizás fue una estrategia de marketing y no una confesión real.

¿Cómo reaccionaron los internautas tras la confesión de Beéle con fanática?

Tras su revelación, logró miles de opiniones divididas, pues algunos confesaron lo mucho que se divirtieron al respecto, mientras que otros no tardaron en criticarlo por su comportamiento.

beele hace confesion sobre fan

Por ahora, el cantante sigue dando de qué hablar con sus polémicas declaraciones y publicaciones en redes sociales, además de seguir entreteniendo a sus fieles admiradores con su música y con sus presentaciones, en especial con sus fechas en el Movistar Arena en Bogotá, donde logró vender ocho fechas, batiendo un sorprendente récord.

Hasta el momento le quedan dos fechas, el 17 de diciembre y el 20 de diciembre, donde sus fanáticos están a la expectativa.

