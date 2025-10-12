Noticias de interés, tendencias y entretenimiento
Inicio Música

Marc Anthony hace confesión y divide opiniones tras hablar de su identidad; así reaccionó su esposa

Marc Anthony habló de un sentimiento que lo acompaña desde hace años y lo expuso por primera vez en cámara.

Paola Canastero Prieto Por: Paola Canastero Prieto
Marc Anthony es tendencia luego de hacer varias confesiones sobre su esposa Nadia Ferreira.
Esto dijo Marc Anthony sobre Nadia Ferreira. (Foto: AFP)

El cantante Marc Anthony recientemente se convirtió en tendencia luego de dar una entrevista y revelar varios asuntos personales en una conversación con su esposa, la modelo Nadia Ferreira.

Artículos relacionados

¿Qué confesó Marc Anthony sobre su identidad en la entrevista?

El encuentro hizo parte del primer episodio de ViX Música All Access, en este espacio el artista decidió hablar claro y hacer revelaciones, poco usuales, que rara vez comparte públicamente sobre su vida personal.

En la conversación, Marc Anthony habló de varias vivencias que han marcado su carrera desde sus inicios, no obstante, llamó la atención al hacer una confesión.

Artículos relacionados

Entre ellas mencionó un sentimiento que ha cargado por muchos años: la percepción de algunos puertorriqueños que cuestionan su identidad y su lugar dentro del género salsero, es decir que no lo consideran: “un puertorriqueño de corazón”.

Marc Anthony es tendencia luego de hacer varias confesiones sobre su esposa Nadia Ferreira.
Esto dijo Marc Anthony sobre Nadia Ferreira. (Foto: AFP)

El cantante expresó que estas opiniones de algunos ciudadanos le han generado impacto emocional, aún después de décadas de trayecto musical y del reconocimiento internacional que tiene.

En la conversación, además explicó que ese tema ha sido difícil de llevar, sobre todo porque su conexión con Puerto Rico es una parte central de su historia personal y artística.

Artículos relacionados

Marc Anthony compartió que, pese a esos comentarios, siempre ha mantenido claridad sobre quién es y de dónde viene, y manifestó que nada puede restarle el orgullo que siente por sus raíces.

¿Cómo reaccionó Nadia Ferreira a las declaraciones de Marc Anthony?

Nadia Ferreira, quien lo acompañó como entrevistadora, reaccionó de inmediato con palabras de con palabras de apoyo.

La modelo compartió que Marc Anthony en múltiples ocasiones ha mostrado su compromiso con la cultura puertorriqueña y que su carrera es ese vínculo.

Nadia hizo preguntas que llevaron a Marc Anthony a recordar algunos momentos de su niñez y su proceso creativo para convertirse hoy en el artista que es.

Sus declaraciones han generado opiniones divididas, especialmente porque el cantante no suele hablar de su vida personal.

Por el momento, Marc Anthony se encuentra de gira con su “En vivo Tour 2025” en el que ya ha presentado su show por varias ciudades incluidas Madrid y en la Bogotá.

Marc Anthony es tendencia luego de hacer varias confesiones sobre su esposa Nadia Ferreira.
Esto dijo Marc Anthony sobre Nadia Ferreira. (Foto: AFP)
Unirse a canal de Whatsapp de SuperLike

Más de Música

Bad Bunny llegó en incógnito a la Arena México antes de sus conciertos y terminó siendo descubierto. Bad Bunny

Bad Bunny aparece enmascarado en la Arena México y sus fans enloquecen al reconocerlo

Bad Bunny llegó en incógnito a la Arena México antes de sus conciertos, pero un detalle en su máscara lo delató y emocionó a sus fans.

Shakira emociona al cantar con sus dos hijos. Shakira

Shakira emocionó en Buenos Aires al cantar “Acróstico” junto a sus hijos Sasha y Milán EN VIVO

Shakira deslumbró en Argentina con un show que unió música y familia, al compartir escenario con sus hijos Sasha y Milán.

Daiky se cansó de los rumores y defendió su amistad con Karol G. Karol G

Daiky Gamboa respondió sin filtros a quienes dicen que traicionará a Karol G

Daiky Gamboa habló sin rodeos sobre los constantes rumores que lo señalan de traicionar a Karol G, el influencer dejó clara su postura.

Lo más superlike

Manuela Gómez promete sacar su lado más irreverente en La Casa de los Famosos 2026 La casa de los famosos

Manuela Gómez anticipa polémicas y cero romances en La Casa de los Famosos 2026

Manuela Gómez sorprendió al revelar cómo será su participación en La casa de los famosos Colombia 2026 y anticipó peleas.

La regla clave de Stefi Roitman y Ricky Montaner Talento nacional

Stefi Roitman revela la regla que mantiene con Ricky Montaner “por el bien de la relación”

murio Jubilant Sykes Talento internacional

Murió el cantante Jubilant Sykes, fue encontrado sin vida en su casa

Manelyk encendió la Navidad en su casa y, aunque le llovieron críticas por la tardanza, su decoración terminó enamorando a todas. Talento internacional

Manelyk sorprende con su decoración navideña y respondió a críticas por la tardanza

Muchos evitan el árbol de Navidad por cansancio emocional al cierre del año. Navidad

¿Por qué algunas personas evitan armar el árbol de Navidad? Expertos explican