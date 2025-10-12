Marc Anthony hace confesión y divide opiniones tras hablar de su identidad; así reaccionó su esposa

El cantante Marc Anthony recientemente se convirtió en tendencia luego de dar una entrevista y revelar varios asuntos personales en una conversación con su esposa, la modelo Nadia Ferreira.

¿Qué confesó Marc Anthony sobre su identidad en la entrevista?

El encuentro hizo parte del primer episodio de ViX Música All Access, en este espacio el artista decidió hablar claro y hacer revelaciones, poco usuales, que rara vez comparte públicamente sobre su vida personal.

En la conversación, Marc Anthony habló de varias vivencias que han marcado su carrera desde sus inicios, no obstante, llamó la atención al hacer una confesión.

Entre ellas mencionó un sentimiento que ha cargado por muchos años: la percepción de algunos puertorriqueños que cuestionan su identidad y su lugar dentro del género salsero, es decir que no lo consideran: “un puertorriqueño de corazón”.

Esto dijo Marc Anthony sobre Nadia Ferreira. (Foto: AFP)

El cantante expresó que estas opiniones de algunos ciudadanos le han generado impacto emocional, aún después de décadas de trayecto musical y del reconocimiento internacional que tiene.

En la conversación, además explicó que ese tema ha sido difícil de llevar, sobre todo porque su conexión con Puerto Rico es una parte central de su historia personal y artística.

Marc Anthony compartió que, pese a esos comentarios, siempre ha mantenido claridad sobre quién es y de dónde viene, y manifestó que nada puede restarle el orgullo que siente por sus raíces.

¿Cómo reaccionó Nadia Ferreira a las declaraciones de Marc Anthony?

Nadia Ferreira, quien lo acompañó como entrevistadora, reaccionó de inmediato con palabras de con palabras de apoyo.

La modelo compartió que Marc Anthony en múltiples ocasiones ha mostrado su compromiso con la cultura puertorriqueña y que su carrera es ese vínculo.

Nadia hizo preguntas que llevaron a Marc Anthony a recordar algunos momentos de su niñez y su proceso creativo para convertirse hoy en el artista que es.

Sus declaraciones han generado opiniones divididas, especialmente porque el cantante no suele hablar de su vida personal.

Por el momento, Marc Anthony se encuentra de gira con su “En vivo Tour 2025” en el que ya ha presentado su show por varias ciudades incluidas Madrid y en la Bogotá.