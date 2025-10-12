Stefi Roitman revela la regla que mantiene con Ricky Montaner “por el bien de la relación”

Stefi Roitman habló recientemente sobre el acuerdo que sostiene con Ricky Montaner para equilibrar su vida profesional y su relación, especialmente por la cantidad de viajes que ambos realizan.

¿Cuál es la regla de tiempo de Stefi Roitman y Ricky Montaner?

A través de una entrevista, Stefi Roitman detalló que, tras vivir un momento complejo como pareja, ella y Ricky Montaner establecieron un límite claro sobre cuánto tiempo pueden permanecer en lugares distintos. Según contó, ambos decidieron que no pueden superar los 21 días sin verse.

La actriz explicó que tanto ella como su esposo viajan con frecuencia debido a compromisos profesionales, lo que los llevó a fijar este acuerdo. La conversación surgió de manera natural entre ambos. Roitman señaló que el día 22 puede traer desacuerdos e incomodidades, por lo que prefieren evitar llegar a ese punto.



Este límite, según la entrevista, no solo implica verse físicamente, sino reconocer que ambos necesitan un equilibrio entre el tiempo personal y el compartido. En redes afirman que esta regla ha generado interés porque varios internautas destacan que han vivido situaciones similares debido al trabajo o la distancia.

¿Cómo influyó este acuerdo en la relación de Stefi Roitman y Ricky Montaner?

Los internautas recordaron que, en entrevistas anteriores, la actriz habló sobre la crisis que vivieron y cómo lograron salir adelante. Según relató, mantener comunicación constante y un respeto firme por el espacio individual se convirtieron en herramientas clave para reconstruir la armonía.

Roitman comentó que valorar la individualidad dentro de la pareja fue un aprendizaje importante. Para ella, la relación también se basa en la elección diaria del otro, reforzada a través del diálogo y de permitir que cada uno mantenga su identidad y proyectos personales.

Además, el humor ha sido parte fundamental de su dinámica. En una conversación junto a Sebastián Yatra, Roitman protagonizó un momento espontáneo al confundirse y nombrar por error a Mau Montaner en lugar de Ricky. Según los internautas, este tipo de episodios refleja la naturalidad y la complicidad que ambos mantienen.

¿Cómo es la relación de Stefi Roitman y Ricky Montaner?

La pareja se conoció durante la pandemia y, tras dos años de relación, se casaron el 8 de enero de 2022. Roitman ha destacado en varias entrevistas que construir una relación requiere tiempo, comunicación y acuerdos que permitan que ambos crezcan sin perder su vínculo.

Con la experiencia acumulada, la pareja ha llamado la atención al revelar los métodos que ha desarrollado para enfrentar la distancia sin afectar su estabilidad. Este enfoque, destacan, se ha convertido en parte importante de su manera de mantenerse unidos en medio de agendas ocupadas.