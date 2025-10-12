Noticias de interés, tendencias y entretenimiento
Cintia Cossio sorprende al mostrar y revelar cómo está su mamá tras el accidente de tránsito

Cintia Cossio se pronunció tras el accidente de su mamá y mostró una de las secuelas que al parecer le dejó el choque: "Algún shock".

Juan David Velásquez Por: Juan David Velásquez
Cintia Cossio reveló cómo está su mamá
Cintia Cossio confesó cómo está su mamá tras accidente. (Fotos Canal RCN y Freepik)

Yeferson Cossio y Cintia Cossio preocuparon a sus seguidores recientemente tras revelar que su mamá había sufrido grave accidente de tránsito.

¿Qué se sabe del accidente de la mamá de Yeferson y Cintia Cossio?

Yeferson Cossio fue el encargado de revelar que su mamá se había accidentado tras compartir un video en el que dejó ver cómo quedó el vehículo en el que se desplazaba.

Nos llamó un señor y se me vino el mundo encima. Hola hablo con el hijo de doña Luz Dary, su mamá acaba de tener un accidente muy grave de tránsito.

Según reveló el influenciador, al parecer, al esposo de su mamá le dio un micro sueño y se volcaron.

Tras el accidente los llevaron al hospital más cercano para que los revisaran y les hicieran exámenes médicos para descartar cualquier tipo de lesión grave.

Mamá de Yeferson y Cintia Cossio sufrió accidente
Mamá de Yeferson Cossio y Cintia Cossio se estrelló. (Fotos Canal RCN y Freepik)

¿Cómo está la mamá de Yeferson y Cintia Cossio tras accidente?

En la jornada del 10 de diciembre, Cintia Cossio, se pronunció tras lo sucedido con su mamá y reveló que tras salir de la clínica se está quedando en su casa.

Mi mamá por estos días se está quedando en mi casa, pero está de un genio.

Según reveló, su mamá había salido del hospital tras descartar cualquier tipo de lesión o golp# grave.

Sin embargo, según reveló Cintia ha tenido actitud irritantes y se ha mostrado bastante molesta con ella y su familia.

Lleva 3 días tratando de discutir y como nadie le ha seguido el juego puso a los niños a hacer aseo.

La influenciadora aseguró que esta prueba con su mamá le ha demostrado lo paciente que es y también no la juzgado porque lo asocia con algún trauma después del accidente.

Dios me acabó de demostrar que soy la mujer más paciente del mundo, necesito desahogarme. Yo le hallo la razón para que no alegue, yo entiendo que algún shock del accidente.

¿Qué reveló Yeferson Cossio tras el accidente de su mamá?

Yeferson Cossio tras el accidente de su mamá se mostró bastante preocupado en redes sociales asegurando que llegó a pensar lo peor.

Asimismo, el influenciador aseguró que había asociado el accidente de su mamá con el fallecimiento de su papá, quien murió años atrás para esta misma fecha.

Valoren mucho a sus papás. Uno nunca sabe cuando pueda ser el último abrazo.

El influenciador aseguró que esto le había hecho reflexionar y por eso les dijo a sus seguidores que aprovecharan cada día a sus seres queridos.

