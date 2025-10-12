Noticias de interés, tendencias y entretenimiento
Inicio Famosos y celebridades

Marcela Reyes le respondió junto a Exotic a mujer con quien el Dj le fue infiel: "descarada"

Marcela Reyes le contestó a la mujer con la que Exotic le fue infiel tras revivir su historia.

Gisseth Beltrán García Por: Gisseth Beltrán García
Marcela reyes y exotic
Marcela Reyes y Exotic muestran su amistad/Canal RCN/ Buen Día, Colombia

La Dj Marcela Reyes protagonizó un viral live con su expareja, el Dj Exotic, luego de que ambos lograran conciliar por el bienestar de su hijo Valentino y hasta decidieran hacer música juntos.

Artículos relacionados

¿Marcela Reyes planea volver a ser mamá?

La influenciadora realizó una transmisión en vivo con Exotic y una amiga, donde les comentaron que el Dj miraba "bonito" a Marcela, a lo que ella detalló que son miradas de agradecimiento, indicando que le dio el mejor regalo que es su hijo Valentino, además destacó con humor que también le dio popularidad y años de su vida.

marcela reyes en live con dj exotic

Ante el comentario de un seguidor sobre que Exotic le diera otro hijo, ella confesó que planea a mediados del próximo año quedar en embarazo, pues convertirse nuevamente en madre.

Ambos recordaron cuando Exotic le decía que él le pagaba la inseminación y ella decía que le daría una niña.

Artículos relacionados

¿Marcela Reyes le respondió a examiga, con quien Exotic le fue infiel?

La empresaria le contestó a su examiga, con quien Exotic le fue infiel, detallando que no entendía cómo esta se molestaba por contar su historia y criticarla asegurando que ella non la superaba.

marcela reyes y exotic tras infidelidad

"Eso quedó en la historia, pero no puede ser m*za y a la vez ser descarada diciendo que no la supero, si fue m*za y me hizo el embarazo de cuadritos cómo quiere que no cuente, debería darle vergüenza, tras de m*za descarada", dijo.

Además, señaló que ella nunca mencionó su nombre al revivir su historia y simplemente se sintió aludida.

"Debería de darle pena, de verdad", agregó.

Mientras tanto, el Dj Exotic solo sonreía sin decir nada al respecto y siguió observando los comentarios de los internautas.

Artículos relacionados

Por ahora, la famosa expareja sigue promocionando su colaboración musical, continúa disfrutando de su hijo y entreteniendo a sus fanáticos en redes sociales con sus respectivos contenidos.

Por otra parte, Marcela Reyes también desmintió una supuesta rivalidad con la empresaria Manuela Gómez, quien se convirtió en al primera confirmada por el Jefe para la tercera temporada de La casa de los famosos Colombia.

Unirse a canal de Whatsapp de SuperLike

Más de Famosos y celebridades

Influencers

Karola, mejor amiga de Emiro Navarro, sorprendió con cambio de look

La influenciadora Karola presumió a sus fanáticos su nueva imagen y dividió opiniones.

Valentino Lázaro, Manuela Gómez La casa de los famosos

Valentino Lázaro reacciona a la participación de Manuela Gómez en La casa de los famosos, ¿enemigos?

Valentino Lázaro fue de las figuras de internet que opinó porque Manuela Gómez va a estar en La casa de los famosos Colombia 2026.

Cintia Cossio reveló cómo está su mamá Cintia Cossio

Cintia Cossio sorprende al mostrar y revelar cómo está su mamá tras el accidente de tránsito

Cintia Cossio se pronunció tras el accidente de su mamá y mostró una de las secuelas que al parecer le dejó el choque: "Algún shock".

Lo más superlike

Actriz que participa en tres producciones de Canal RCN Producciones RCN

Ella es la actriz que hace parte de Chepe Fortuna, Enfermeras y La Sustituta

Una talentosa actriz colombiana destaca por interpretar personajes clave en Chepe Fortuna, Enfermeras y La Sustituta, producciones de RCN.

Marc Anthony es tendencia luego de hacer varias confesiones sobre su esposa Nadia Ferreira. Marc Anthony

Marc Anthony hace confesión y divide opiniones tras hablar de su identidad; así reaccionó su esposa

murio Jubilant Sykes Talento internacional

Murió el cantante Jubilant Sykes, fue encontrado sin vida en su casa

Manelyk encendió la Navidad en su casa y, aunque le llovieron críticas por la tardanza, su decoración terminó enamorando a todas. Talento internacional

Manelyk sorprende con su decoración navideña y respondió a críticas por la tardanza

Muchos evitan el árbol de Navidad por cansancio emocional al cierre del año. Navidad

¿Por qué algunas personas evitan armar el árbol de Navidad? Expertos explican