Marcela Reyes le respondió junto a Exotic a mujer con quien el Dj le fue infiel: "descarada"

La Dj Marcela Reyes protagonizó un viral live con su expareja, el Dj Exotic, luego de que ambos lograran conciliar por el bienestar de su hijo Valentino y hasta decidieran hacer música juntos.

¿Marcela Reyes planea volver a ser mamá?

La influenciadora realizó una transmisión en vivo con Exotic y una amiga, donde les comentaron que el Dj miraba "bonito" a Marcela, a lo que ella detalló que son miradas de agradecimiento, indicando que le dio el mejor regalo que es su hijo Valentino, además destacó con humor que también le dio popularidad y años de su vida.

Ante el comentario de un seguidor sobre que Exotic le diera otro hijo, ella confesó que planea a mediados del próximo año quedar en embarazo, pues convertirse nuevamente en madre.

Ambos recordaron cuando Exotic le decía que él le pagaba la inseminación y ella decía que le daría una niña.

¿Marcela Reyes le respondió a examiga, con quien Exotic le fue infiel?

La empresaria le contestó a su examiga, con quien Exotic le fue infiel, detallando que no entendía cómo esta se molestaba por contar su historia y criticarla asegurando que ella non la superaba.

"Eso quedó en la historia, pero no puede ser m*za y a la vez ser descarada diciendo que no la supero, si fue m*za y me hizo el embarazo de cuadritos cómo quiere que no cuente, debería darle vergüenza, tras de m*za descarada", dijo.

Además, señaló que ella nunca mencionó su nombre al revivir su historia y simplemente se sintió aludida.

"Debería de darle pena, de verdad", agregó.

Mientras tanto, el Dj Exotic solo sonreía sin decir nada al respecto y siguió observando los comentarios de los internautas.

Por ahora, la famosa expareja sigue promocionando su colaboración musical, continúa disfrutando de su hijo y entreteniendo a sus fanáticos en redes sociales con sus respectivos contenidos.

Por otra parte, Marcela Reyes también desmintió una supuesta rivalidad con la empresaria Manuela Gómez, quien se convirtió en al primera confirmada por el Jefe para la tercera temporada de La casa de los famosos Colombia.