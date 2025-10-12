Noticias de interés, tendencias y entretenimiento
Manelyk sorprende con su decoración navideña y respondió a críticas por la tardanza

Manelyk mostró su elegante decoración navideña tras recibir críticas por la tardanza y explicó por qué su casa no estaba lista para las fiestas.

Sharik Guzmán Por: Sharik Guzmán Mera
Manelyk encendió la Navidad en su casa y, aunque le llovieron críticas por la tardanza, su decoración terminó enamorando a todas.
Manelyk encendió la Navidad en su casa y, aunque le llovieron críticas por la tardanza, su decoración terminó enamorando a todas. Foto Freepik/Foto AFP/Ivan Apfe
