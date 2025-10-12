¿Qué pasó entre Yina Calderón y Manuela Gómez? ¿Por qué terminó su amistad?

El Jefe confirmó la participación de Manuela Gómez en la nueva temporada de La casa de los famosos Colombia 2026.

En el video de anuncio, la empresaria hizo referencia a Yina Calderón, lo cual despertó nuevamente entre la audiencia el recuerdo de la conocida rivalidad entre ambas.

¿Qué dijo Manuela Gómez sobre Yina Calderón?

Manuela habló sobre su ingreso a La casa de los famosos 2026 y no dudó en mencionar a Yina Calderón. Inició refiriéndose a comentarios que la señalaban como “la olvidada de Manuela”, pero aseguró que “la olvidada” está lista para entrar y darlo todo en esta nueva temporada del reality.

Además, se refirió directamente a Yina, mencionándola con nombre y apellido, y dejando claro que no es un tema que le afecte.

“¿Yina Calderón? No me importa ni me interesa”, afirmó en el video.

También abordó el apodo que en ocasiones le han dado, “marranuela”, cuestionando si aún la consideran de esa manera:

“¿Ustedes qué piensan, será que sí soy marranuela o qué?”, agregó Gómez.

¿Qué pasó entre Yina Calderón y Manuela Gómez? ¿Por qué terminaron su amistad?

Manuela Gómez se dio a conocer en Protagonistas de Nuestra Tele 2012, edición en la que compartió con Sara Uribe, Edwin Garrido, Jhoan Álvarez, Angelica Jaramillo, Óscar Naranjo, Elianis Garrido, entre otros.

En la siguiente temporada fue el turno de Yina Calderón de ingresar al reality, pero el conflicto entre las dos inició cuando Manuela regresó a la casa estudio por un tiempo debido a los comentarios que Yina hacía sobre ella. Desde ese momento, comenzaron los enfrentamientos verbales.

Con el paso del tiempo ambas aseguraron haber sanado diferencias y lograron construir una amistad. Sin embargo, esta terminó nuevamente en discusiones, peleas y hasta enfrentamientos físicos, lo que provocó su distanciamiento total tanto en lo personal como en lo digital.

En 2020 circuló en redes un video donde ambas exprotagonistas se agredían físicamente. El material se volvió viral al mostrar cómo discutían, una arrojaba agua a la otra y terminaban tomadas del cabello.

Según se rumoreó, el detonante habría sido un comentario que involucraba a la mamá de Yina Calderón, hecho que la creadora de contenido insinuó en redes:

“Ojalá le dijeran que su mamá es una cualquiera para ver cómo reacciona, querida”, reveló Yina

Por su parte, Manuela explicó que el fin de la amistad se dio por un negocio que acordaron y que —según ella— Yina no cumplió.

Indicó que el acuerdo consistía en un intercambio: entregarle a Calderón 20 muñecas Barbie a cambio de cien mil seguidores. El inconveniente fue conseguir ciertas muñecas específicas, cuyo valor —según Gómez— podía alcanzar los 500.000 pesos colombianos.

Manuela logró encontrar 13, compró las restantes en Estados Unidos, y cuando tuvo completa la mercancia, se acercó a Yina para entregarlas. Sin embargo, Calderón habría decidido retractarse, según relató la empresaria.

Gómez aseguró que Calderón conservaba las 13 muñecas iniciales, valoradas en alrededor de cinco millones de pesos, mientras que el resto se habían quedado en su poder por su tamaño.

“Ella no me quiso hacer la publicidad, ya no quiso dar los cien mil seguidores del trato de palabra”, afirmó.

Gómez también dijo que Yina no devolvió las muñecas ni pagó su costo. En respuesta, Yina aseguró que no debe dinero y pidió a sus seguidores “que no coman cuento”.

Manuela Gómez reveló que la amistad con Yina terminó por un negocio. (Foto Canal RCN)

La rivalidad continuó en 2025, durante las votaciones de La casa de los famosos, donde Manuela era aspirante. Yina publicó que no estaba de acuerdo con su regreso al formato, argumentando que ya no tenía relevancia en el entretenimiento. Manuela reaccionó recordando su paso por Protagonistas y escribiendo frases como:

“Que se prepare Colombia cuando Manuela entre al programa” y “jajajaja toca hacerse notar jajajja. Definitivamente no se puede escupir para arriba”.

Aunque en aquella ocasión Manuela no obtuvo los votos necesarios, en esta edición fue seleccionada directamente por el Jefe.

¿Cuántos habitantes serán confirmados por elección del jefe?

Hasta el momento no se ha confirmado cuántos cupos estarán bajo la elección directa del Jefe. Lo que sí se sabe es que Manuela Gómez es la primera confirmada por esta vía.

Manuela Gómez es la primera habitante elegida por el Jefe. (Foto Canal RCN?

Como es habitual, el Jefe mantiene un filtro exigente: busca perfiles competitivos, estrategas, disciplinados y con la fortaleza emocional para afrontar la presión, los desafíos y la convivencia dentro de la casa más famosa del país.