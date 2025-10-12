Así reaccionó el público tras revelarse a Manuela Gómez como participante de La casa de los famosos

Empezaron las sorpresas de La casa de los famosos Colombia 2026, pues se dio a conocer la primera habitante directa del reality del Canal RCN: se trata de nada más y nada menos que Manuela Gómez.

Sí, Manuela Gómez, exprotagonista de novela, estará en la tercera temporada de La casa de los famosos Colombia. Caracterizada por ser una mujer directa, la influencer y empresaria dejó claro que no está para agradarle a nadie.

¿Cómo reaccionó el público a la noticia de que Manuela Gómez es participante de La casa de los famosos Colombia 2026?

La noticia se compartió en la mañana de este miércoles 10 de diciembre y, de inmediato, las reacciones empezaron a tomar relevancia en las distintas redes sociales.

Como Manuela Gómez tiene trayectoria, son diversas las opiniones que se pueden interpretar en las plataformas digitales como Instagram.

En ese sentido, el público reaccionó diciendo que Manuela "sí es un personaje famoso", también manifestaron tener miedo por lo que pueda ocurrir en el reality. Otros mensajes son los de que se ve bellísima, además de que el programa va a estar "bueno" y hasta ahora es la primera participante directa que se revela.

Manuela Gómez es confirmada para La casa de los famosos Colombia 2026 | Foto del Canal RCN.

Sumado a lo anterior, más reacciones son las siguientes: "A darla toda", "Me encanta", "Que se ataque todo el mundo", "Que metan a Óscar y Elianis de paso", "Tembló también la casa hoy con esta noticia", entre muchos otros más.

¿Cuántos participantes confirmados van para La casa de los famosos Colombia 2026?

Canal RCN y La casa de los famosos Colombia presentó a Manuela Gómez como la primera participante revelada por el Jefe, lo que se prevé que con el paso de los días se irán conociendo poco a poco qué otros habitantes estarán en el reality 24/7 más viral de todo el país.

Con Manuela Gómez, se completa, por ahora, ocho habitantes de La casa de los famosos Colombia 2026 y son:

El influencer y youtuber Nicolás Arrieta.

La influenciadora y cantante Alexa Torrex.

El creador de contenido fitness y modelo Tebi Bernal.

La chica reality Luisa Cortina.

El actor Eidevin López.

La actriz Lorena Altamirano.

El influencer cómico Maiker Smith.

La empresaria e influenciadora Manuela Gómez.