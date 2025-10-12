Manuela Gómez se convirtió en la primera participante revelada por el Jefe en La casa de los famosos 2026. Actualmente, son siete los habitantes confirmados elegidos por el público, faltando uno por conocerse este domingo 14 de diciembre.

Manuela es solo la primera de muchos habitantes que están por llegar a la casa, esta vez seleccionados directamente por el Jefe.

Artículos relacionados Talento nacional ¡Luto en redes! Falleció distinguido actor a sus 27 años: así se confirmó la noticia

¿Qué ha pasado con Manuela Gómez desde su paso por Protagonistas de novela?

Manuela Gómez es una empresaria y figura pública colombiana. Es reconocida en el país por su participación en el reality de Canal RCN, Protagonistas de Nuestra Tele en 2012, donde concursó junto a Elianis, Óscar, Sara, Edwin y Jhoan; estos dos últimos fueron los ganadores de la temporada.

En este reality inició el reconocimiento de la empresaria, pues fue una de las concursantes más recordadas de su edición por su forma de ser, de expresarse y de actuar.

En 2023, participó en el reality Survivor, donde varios famosos fueron llevados a lugares remotos y debían ingeniárselas para sobrevivir ante las adversidades de estar aislados de las comodidades a las que estaban acostumbrados. La empresaria compartió experiencia con celebridades como Juan del Mar (ganador), Aco Pérez, Juan Palau, Catalina Londoño, Catherine Mira, Valentina Taguado, Sara Uribe, entre otros.

Manuela Gómez participó en el reality Survivor junto a Aco Pérez, Catalina Londoño, Valentina Taguado, Sara Uribe, entre otros. (Foto Canal RCN)

Gómez abandonó la competencia pocas semanas después de iniciar por motivos relacionados con su salud mental, convirtiéndose en la primera eliminada del formato.

Actualmente tiene 36 años, es creadora de contenido y mamá de Samantha, su hija de un año. El año pasado, Manuela hizo parte del grupo 1 de aspirantes a La casa de los famosos, pero no quedó elegida. Para esta temporada, el Jefe decidió su ingreso de manera directa.

Artículos relacionados Producciones RCN Actor de Chepe Fortuna reveló que enfrentó una fobia grabando la novela

¿Con quién estuvo Manuela Gómez en el primer grupo de aspirantes para La casa de los famosos 2025?

Para la segunda temporada de La casa de los famosos Colombia, Manuela hizo parte del proceso de votaciones como aspirante, pero no quedó seleccionada.

Integró el primer grupo de aspirantes junto a Melissa Gate —quien sí ganó su cupo e incluso llegó a ser finalista— además de Yina Rose, Marilyn Oquendo, Juliana Seligmann y Deiry Vargas.

Manuela hizo parte del proceso de votaciones como aspirante para la segunda temporada de La casa de los famosos. (Foto Canal RCN)

¿Manuela Gómez está soltera o tiene pareja?

En el video donde se confirma la participación de la paisa, Manuela confesó estar soltera, pero no “a la orden”.

“Estoy solterísima, pero NO a la orden, porque yo soy mucho cereal para tu leche entera”, comentó en el video.

Anteriormente ya había manifestado su estado sentimental, confirmando no tener pareja, ya que su prioridad es su bienestar personal y el de su hija.

Su última relación fue con Juan Pablo Restrepo, conocido como “JP Gringo”, con quien comparte a su hija Samantha. La relación finalizó a inicios de 2025. Tras confirmar la ruptura, Manuela aseguró que mantienen una buena comunicación enfocada en el bienestar de la niña.

¿Quiénes son las participantes del último grupo de aspirantes por votación del público?

Seis mujeres llenas de carácter, personalidad y frenteras están disputando el último cupo por votación del público para entrar a la casa más famosa del país:

Tatiana Murillo, empresaria y creadora de contenido; Kim Zuluaga, DJ; Mila Arbeláez, creadora de contenido; Giselle Watson, modelo y empresaria; Yuli Ruiz, modelo y empresaria; y Kelly García, creadora de contenido.

¿Quiénes son los habitantes confirmados por votación del público?

Por decisión del público, Nicolás Arrieta se convirtió en el primer habitante confirmado tras imponerse en la primera ronda de votaciones con un 52,7%. Luego, Alexa Torres logró el respaldo más alto hasta el momento, obteniendo un contundente 65,6% que la posicionó como una de las favoritas en su grupo.

A ellos se sumó Esteban Bernal (Tebi), quien aseguró su entrada con un 41,2%, y Luisa Cortina, que logró su cupo tras conseguir un 38,4% de los votos. Por su parte, Eidevin López superó la mitad de la votación con un 51,7%, asegurando así su permanencia en la lista de habitantes confirmados.

Además, Lorena Altamirano se convirtió en la ganadora del sexto grupo con un 33%. Finalmente, Maiker Smith se quedó con el séptimo grupo al obtener un 44,4% del apoyo popular, garantizando su paso directo a la competencia.

¿Cuántos habitantes serán confirmados por elección del jefe?

Hasta el momento no se ha confirmado cuántos cupos serán asignados por decisión del Jefe.

Lo que sí se conoce es que Manuela Gómez inauguró esta modalidad de selección, y como ha sido costumbre, el Jefe mantiene un filtro exigente: observa perfiles fuertes, competitivos, con estrategia, disciplina y la fortaleza emocional necesaria para enfrentar la presión, los desafíos y la convivencia dentro de la casa más famosa del país.

¿Cómo votar por tu aspirante favorito del último grupo de La casa de los famosos Colombia 2026?

Los televidentes comenzaron a votar el lunes 8 de diciembre y tienen plazo hasta el domingo 14 de diciembre que se cierran oficialmente las votaciones. El resultado se revelará durante la emisión de Noticias RCN a las 7:00 p.m.

Para votar, solo debes ingresar a lacasadelosfamososcolombia.com, dirigirte al apartado “Elige aquí a tu aspirante favorito”, seleccionar al participante de tu preferencia y confirmar tu votación.