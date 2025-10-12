Actor de Chepe Fortuna reveló que enfrentó una fobia grabando la novela

Chepe Fortuna regresó a las pantallas de RCN y uno de sus actores, en una reciente entrevista, confesó haber enfrentado una fobia que tuvo desde pequeño durante las grabaciones de la novela.

¿Quién es el actor de Chepe Fortuna que enfrentó una fobia grabando la novela?

Javier Jattin, más conocido como Chepe en la novela Chepe Fortuna, compartió detalles de su vida en una entrevista. Confesó cómo fue conseguir el papel que le cambió la vida, habló sobre su infancia, cómo se siente ahora que está un poco fuera de la industria y reveló que tuvo que enfrentar una fobia durante las grabaciones.

Javier compartió que él tiene un lema al momento de actuar y encarnar a sus personajes: siente que a los personajes, o él específicamente, les da mucho de sí para completarlos, pero nunca puede darles las fobias.

Javier Jattin confesó sufrir una fobia que le tocó enfrentar para su personaje de Chepe. (Foto Canal RCN)

¿Cuál es la fobia que enfrentó Javier Jattin grabando Chepe Fortuna?

Javier Jattin reveló que, desde muy pequeño, ha sufrido claustrofobia, la cual considera un trauma de su primera niñez. Sin embargo, para su papel en Chepe Fortuna, donde interpreta a un pescador cuya segunda casa es el mar, tuvo que enfrentarse a esta condición.

Para prepararse para el papel, Javier tomó clases de buceo, lo que lo llevó a enfrentar cara a cara su mayor miedo. Considera que si la claustrofobia ya es un problema por sí sola, la claustrofobia acuática es aún peor, porque implica estar rodeado de agua y sentirse atrapado y sofocado.

Confesó que, aunque las clases las recibía en una piscina pequeña y el agua solo le llegaba a la cadera, la sensación fue algo que tuvo que batallar y superar para poder entregar todo de sí a su personaje.

¿Qué es la claustrofobia, condición que enfrentó Javier Jattin grabando Chepe Fortuna?

La claustrofobia es un trastorno de ansiedad caracterizado por el miedo intenso, irracional y persistente a los espacios cerrados o situaciones donde la persona puede sentir que no tiene una vía de escape.

Quienes la padecen suelen experimentar sensaciones de sofoco, desesperación, sudoración, palpitaciones, temblores o la urgente necesidad de salir del lugar lo antes posible.

Este tipo de fobia puede generar respuestas físicas y emocionales difíciles de controlar, incluso cuando la situación no representa un peligro real.

¿Qué ha pasado con Javier Jattin luego de Chepe Fortuna?

El actor continuó su carrera luego del éxito de Chepe Fortuna. Antes de esta producción, Jattin ya había participado en otras novelas, pero no fue hasta la producción costeña que alcanzó altos niveles de fama.

Javier reveló que viajaba constantemente entre México y Colombia mientras terminaba sus estudios y realizaba proyectos pequeños en México. Chepe Fortuna lo hizo quedarse en Colombia durante un tiempo prolongado, pero cuando terminó quiso regresar a México para expandir su carrera.

En 2012, debutó en la industria mexicana en Televisa con la telenovela La mujer del Vendaval, lo que lo consolidó como un actor de talla nacional e internacional. Asimismo, participó en grandes producciones como La casa de las flores en Netflix.

En 2022, el actor regresó a las producciones colombianas y participó en la aclamada novela Enfermeras, segunda temporada, donde interpretó a Juan Pablo Valderrama.

Javier Jattin regresó a Colombia con su papel en Enfermeras. (Foto Canal RCN)

¿De dónde es Javier Jattin?

Javier Jattin nació en Barranquilla el 24 de abril de 1983. Aunque es barranquillero, sus orígenes familiares están en Europa. Durante la segunda migración, parte de su familia viajó desde Turquía al Caribe colombiano; por otro lado, familiares de su lado materno llegaron desde España luego de la Guerra Civil.

Actualmente, Javier vive en México y, aunque no está activo en el mundo del entretenimiento, confesó que está trabajando en proyectos como productor.

¿Dónde ver y a qué hora Chepe Fortuna?

Canal RCN retomó la emisión de Chepe Fortuna en su señal principal a las 8:00 p. m. La novela vuelve en la temporada decembrina para brindar entretenimiento familiar y permitir que los televidentes revivan una historia que dejó huella en la televisión colombiana.

