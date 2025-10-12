Noticias de interés, tendencias y entretenimiento
Yeferson Cossio confesó quién contesta realmente sus mensajes en Instagram

Yeferson Cossio sorprendió al admitir que su novia es quien responde la mayoría de mensajes en su Instagram, asegurando que confía plenamente en su apoyo.

Sharik Guzmán Por: Sharik Guzmán Mera

Yeferson Cossio admitió un detalle que pocos imaginaban sobre el manejo de sus mensajes en Instagram.

Aunque su cuenta acumula millones de seguidores y un volumen gigantesco de interacciones diarias, lo que más llamó la atención fue conocer que no es él quien responde la mayoría de los mensajes privados, sino su novia, Carolina Gómez.

¿Qué dijo Yeferson Cossio sobre los mensajes en sus redes sociales?

La confesión surgió en medio del pódcast de Cristian Pasquel, donde habló abiertamente sobre su vida personal y cómo organiza su rutina digital ante la falta de tiempo.

Según contó, su novia no solo tiene acceso total a sus cuentas, sino que en ocasiones se convierte en una especie de asistente improvisada cuando la cantidad de mensajes supera su capacidad para responder.

Para ellos esto es una muestra de confianza y un acuerdo dentro de su relación, algo que los ha fortalecido con el tiempo.

¿Por qué Carolina Gómez responde los mensajes de Yeferson Cossio?

Durante la conversación, Yeferson Cossio explicó que la carga de trabajo en redes sociales es tan grande que muchas veces no alcanza a revisar ni la mitad de los mensajes que le llegan.

El video de Yeferson Cossio que hizo creer a sus seguidores que sería papá
Yeferson Cossio desata polémica entre sus seguidores al confesar que él no responde sus propios mensajes. (Foto: Canal RCN)

Entre solicitudes de marcas, mensajes de seguidores y asuntos laborales, la bandeja de entrada suele desbordarse, por eso, cuando no puede ponerse al día, Carolina interviene para ayudarle, revisando consultas, filtrando información importante e incluso respondiendo cuando se trata de asuntos urgentes.

Yeferson Cossio recalcó que nunca ha tenido nada que ocultarle, por lo que darle acceso total a sus cuentas se convirtió en algo natural y en varias ocasiones ha tomado decisiones rápidas desde los mensajes directos cuando él no está disponible.

¿Cómo se siente Carolina al manejar la cuenta de su pareja?

En medio de la grabación, Cristian Pasquel llamó a Carolina para conocer su versión, y ella no dudó en confirmar lo dicho por Yeferson Cossio aseguró que se siente tranquila ayudándolo y que lo hace porque confía plenamente en él.

Según explicó, revisar sus mensajes no le genera inseguridades, ya que su relación está basada en la transparencia y el respeto mutuo, Carolina también comentó que sabe que muchas parejas considerarían esto un límite difícil de cruzar, pero para ellos ha sido parte del crecimiento conjunto.

