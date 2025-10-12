Mamá de Yeferson Cossio se pronunció tras grave accidente: "Gracias a Dios por conservarme la vida"

El influenciador Yeferson Cossio compartió en las últimas horas un difícil momento familiar.

Yeferson Cossio contó detalles del accidente que sufrió su mamá. (Foto de Yeferson Cossio Canal RCN) (Foto del automóvil Freepik)

Su mamá sufrió un grave accidente de tránsito el pasado fin de semana, justo cuando él se encontraba en Bogotá cumpliendo compromisos laborales y asistiendo a varias celebraciones.

¿Qué le pasó a la mamá de Yeferson Cossio en el accidente automovilístico?

Según Yeferson, estaban en medio de una fiesta, cuando su hermana Cintia Cossio recibió un mensaje que los alertaba de lo sucedido con su madre.

De inmediato abandonaron el lugar y se dirigieron al hotel para intentar comunicarse con su mamá.

Ambos hicieron varias llamadas sin obtener respuesta, lo que aumentó el temor de los influenciadores que se imaginaban el peor de los escenarios.

Incluso Cossio confesó que le costaba preguntar a la policía por el estado de su madre, hasta que finalmente recibió la noticia de que estaba fuera de peligro.

¿Qué dijo la mamá de Yeferson Cossio tras el accidente automovilístico?

Después de superar el susto, Luz Dary, madre del creador de contenido, publicó en su cuenta de Instagram imágenes del vehículo volcado junto a un emotivo mensaje.

Agradeció a Dios y a la vida por haber salido ilesa y aseguró que este episodio le dejó una enseñanza: valorar más la existencia, ver más ganancias que pérdidas en las circunstancias y recordar que la vida es lo más valioso.

“No me canso de darle las gracias a Dios por conservarme la vida”, escribió Luz Dary en su publicación.

El accidente vivido por la mamá de Yeferson Cossio no solo generó preocupación en su círculo cercano, sino que también se convirtió en un tema de conversación entre sus seguidores, quienes expresaron solidaridad y admiración por la fortaleza de la familia.

Este episodio se suma a la lista de momentos personales que Yeferson ha compartido con transparencia, mostrando que detrás de la figura pública existe una familia que enfrenta situaciones reales y que, como cualquier otra, atraviesa momentos de angustia y alivio.

La historia de Luz Dary, al salir ilesa de un accidente de tal magnitud, se convirtió en un recordatorio para muchos de sus seguidores: la vida puede cambiar en un instante y lo esencial es aprender a valorar cada día.