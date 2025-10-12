Noticias de interés, tendencias y entretenimiento
Inicio Tendencias

Los mejores memes y reacciones que dejó el temblor de 5.9 que despertó a millones en Colombia

Un temblor de 5.9 sorprendió a millones en la madrugada y desató una ola de memes y reacciones en redes.

Paola Canastero Prieto Por: Paola Canastero Prieto
Memes que dejó el temblor de la madrugada del 10 de diciembre de 2025
Los mejores memes del temblor en Colombia (Foto: Freepik)

En la madrugada del 10 de diciembre de 2025, un temblor de magnitud 5.9 despertó a varios millones de personas en ciudades como Bogotá, Medellín, Bucaramanga y Tunja, lo que generó una ola de reacciones en redes sociales.

Artículos relacionados

¿Cómo reaccionaron los colombianos al temblor en redes sociales?

El Servicio Geológico Colombiano (SGC) confirmó que el temblor fue de magnitud 5.9 y que se localizó en Piedecuesta, Santander, a las 03:27 a.m., con una profundidad de 153 kilómetros.

Minutos después, el SGC actualizó su reporte y señaló que el evento también fue registrado en la zona de Los Santos, una región conocida por expertos como el “Nido Sísmico de Bucaramanga”, debido a su alta concentración de actividad sísmica.

Artículos relacionados

Como es habitual en esta área, la profundidad facilitó que la onda se percibiera en distintos puntos del país.

Las autoridades activaron los protocolos de verificación, sin que hasta el momento se conozcan daños mayores o personas lesionadas.

Memes que dejó el temblor de la madrugada del 10 de diciembre de 2025
Los mejores memes del temblor en Colombia (Foto: Freepik)

En cuestión de minutos, las redes sociales se llenaron de publicaciones de usuarios que describieron cómo vivieron el movimiento.

Muchos aseguraron que el temblor fue intenso, especialmente en Medellín y Bogotá, donde gran parte de la población se despertó sobresaltada.

¿Qué tipo de memes dominaron la conversación digital?

Entre las imágenes que circularon, varios internautas compararon su reacción al levantarse de la cama, otros hicieron referencias a los temblores recurrentes en la zona de Santander.

Artículos relacionados

Otros reaccionaron con memes sobre sus animales de compañía quienes ni se despertaron durante el evento telúrico.

“Menos mal los perros avisan cuando hay un temblor” Mi perro” y sale una imagen de su animal de compañía durmiendo placenteramente, lo que generó ola de reacciones comparando a sus mascotas.

Memes que dejó el temblor de la madrugada del 10 de diciembre de 2025
Los mejores memes del temblor en Colombia (Foto: Freepik)

Gran parte del contenido que circula en redes se enfocó en el humorístico se centró en el horario del sismo, pues el impacto del movimiento sorprendió a millones en pleno sueño y salieron en pijama.

Mientras otros internautas reaccionaron: “Me acuesto temprano para dormir más y tiembla a las 3:30 a.m.”, acompañado de una imagen de Bob Esponja en su cama.

 

Unirse a canal de Whatsapp de SuperLike

Más de Tendencias

¿Tembló en Colombia?: esto se debe hacer en caso de sismo según la IA Talento nacional

¿Tembló en algunas zonas de Colombia?: esto se debe hacer en caso de sismo según la IA

Hace unas horas ocurrió un sismo en Colombia. Te compartimos algunos consejos que debes tener en cuenta en estos casos.

China presenta su primer robo tipo 'Terminator' Viral

China presenta robot humanoide tipo 'Terminator' capaz de combatir como un soldado real

Desarrollado por una empresa china, este robot humanoide estilo 'Terminator' combina inteligencia artificial y habilidades físicas.

¡Luto en redes! Falleció distinguido actor a sus 27 años: así se confirmó la noticia Talento nacional

¡Luto en redes! Falleció distinguido actor a sus 27 años: así se confirmó la noticia

El mundo de las redes sociales se viste de luto tras confirmarse la muerte de un joven actor de 27 años en las últimas horas.

Lo más superlike

Yana Karpova causa revuelo entre sus seguidores. Talento nacional

¿Quiere ser mamá? Yana Karpova sorprendió con mensajes sobre su maternidad y su futuro sentimental

Yana Karpova sorprendió a sus seguidores en redes sociales al hablar de maternidad y un posible romance latino.

Manuela y Yina enfrentamientos Manuela Gómez

¿Qué pasó entre Yina Calderón y Manuela Gómez? ¿Por qué terminó su amistad?

Daiky se cansó de los rumores y defendió su amistad con Karol G. Karol G

Daiky Gamboa respondió sin filtros a quienes dicen que traicionará a Karol G

Ángela Aguilar

Familia destroza piñata con el rostro de Ángela Aguilar y abre debate en redes sociales: "esto es por Inti"

El estrés también afecta la concentración, la memoria y el descanso. Salud

¿Te está afectando el estrés laboral? Estas pistas podrían confirmarlo