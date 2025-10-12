Los mejores memes y reacciones que dejó el temblor de 5.9 que despertó a millones en Colombia

En la madrugada del 10 de diciembre de 2025, un temblor de magnitud 5.9 despertó a varios millones de personas en ciudades como Bogotá, Medellín, Bucaramanga y Tunja, lo que generó una ola de reacciones en redes sociales.

¿Cómo reaccionaron los colombianos al temblor en redes sociales?

El Servicio Geológico Colombiano (SGC) confirmó que el temblor fue de magnitud 5.9 y que se localizó en Piedecuesta, Santander, a las 03:27 a.m., con una profundidad de 153 kilómetros.

Minutos después, el SGC actualizó su reporte y señaló que el evento también fue registrado en la zona de Los Santos, una región conocida por expertos como el “Nido Sísmico de Bucaramanga”, debido a su alta concentración de actividad sísmica.

Como es habitual en esta área, la profundidad facilitó que la onda se percibiera en distintos puntos del país.

Las autoridades activaron los protocolos de verificación, sin que hasta el momento se conozcan daños mayores o personas lesionadas.

Los mejores memes del temblor en Colombia (Foto: Freepik)

En cuestión de minutos, las redes sociales se llenaron de publicaciones de usuarios que describieron cómo vivieron el movimiento.

Muchos aseguraron que el temblor fue intenso, especialmente en Medellín y Bogotá, donde gran parte de la población se despertó sobresaltada.

¿Qué tipo de memes dominaron la conversación digital?

Entre las imágenes que circularon, varios internautas compararon su reacción al levantarse de la cama, otros hicieron referencias a los temblores recurrentes en la zona de Santander.

Otros reaccionaron con memes sobre sus animales de compañía quienes ni se despertaron durante el evento telúrico.

“Menos mal los perros avisan cuando hay un temblor” Mi perro” y sale una imagen de su animal de compañía durmiendo placenteramente, lo que generó ola de reacciones comparando a sus mascotas.

Gran parte del contenido que circula en redes se enfocó en el humorístico se centró en el horario del sismo, pues el impacto del movimiento sorprendió a millones en pleno sueño y salieron en pijama.

Mientras otros internautas reaccionaron: “Me acuesto temprano para dormir más y tiembla a las 3:30 a.m.”, acompañado de una imagen de Bob Esponja en su cama.