¿Tembló en algunas zonas de Colombia?: esto se debe hacer en caso de sismo según la IA

Hace unas horas ocurrió un sismo en Colombia. Te compartimos algunos consejos que debes tener en cuenta en estos casos.

María Camila Arteaga Por: María Camila Arteaga
¿Tembló en Colombia?: esto se debe hacer en caso de sismo según la IA
¿Qué hacer en caso de sismo? | Foto: Freepik

En horas de la madrugada de este miércoles 10 de diciembre, varios internautas han generado una ola de comentarios a través de las diferentes plataformas digitales tras presentarse un fuerte temblor en diferentes zondas de Colombia.

Por esta razón, se han hecho virales varios videos compartidos en redes sociales acerca del fuerte sismo que ocurrió, el cual tuvo una magnitud de aproximadamente 5.8, según reportó el Servicio Geológico Colombiano, conocido por sus siglas (SGC).

¿Qué se debe hacer en caso de sismo, según la Inteligencia Artificial?

Es clave mencionar que varios expertos en sismología han compartido una serie de recomendaciones en caso de que se presenten estos movimientos en la tierra, las cuales pueden generar una serie de reacciones en las personas.

Así también, con el avance de la tecnología y las herramientas que tiene la Inteligencia Artificial, (IA), comparte algunas recomendaciones que se deben tener en cuenta en caso de que ocurran temblores:

¿Tembló en Colombia?: esto se debe hacer en caso de sismo según la IA
Estos consejos comparte la IA en caso de que se presenten sismos. | Foto: Freepik
  • Mantener la calma al momento de evacuar: en caso de estar bajo una situación de “estrés”, la IA y varios expertos en sismos, recomiendan evitar, correr y evacuar a un lugar seguro.
  • Alejarse de ventanas y objetos que se puedan caer: la seguridad es primordial en este tipo de casos, pues se recomienda cubrirse la cabeza en caso de que caiga algún tipo de objeto.
  • No utilizar elevadores: si vives en un ascensor, especialistas en estos temas sugieren utilizar las escaleras para evitar fallas en el sistema eléctrico.
  • Dirigirse a un punto seguro: sin duda, varios especialistas han realizado una serie de recomendaciones en caso de presentarse estos eventos sísmicos. Por ello, recomiendan, dirigirse a un punto seguro y al aire libre para mantener mayor tranquilidad.

¿Cómo reaccionaron algunos internautas tras el sismo ocurrido en Colombia en las últimas horas?

Desde luego, varios internautas han generado una ola de reacciones a través de las diferentes redes sociales tras el reciente sismo que se presentó en distintas zonas del país como: Bogotá y Santander.

¿Tembló en Colombia?: esto se debe hacer en caso de sismo según la IA
¿Qué es un sismo y cómo evitarlo? | Foto: Freepik

Así que, navegantes se han convertido en tendencia tras compartir una serie de memes y reacciones tras el temblor ocurrido en Colombia:

“¿Cómo va a temblar en Colombia a las 3:30 a.m.?”, “Fuerte temblor en varias zonas del país”, “Este temblor sí que nos asustó a todos los vecinos”, agregaron varios internautas.

