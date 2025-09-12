Karol G rompió el silencio y reveló gesto que indicaría que sigue con Feid

Desde septiembre del presenta año, han surgido los rumores sobre la supuesta ruptura de Karol G y Feid, quienes desde agosto dejaron de interactuar en sus redes sociales y no se volvieron a aparecer juntos en público.

¿Qué ha dicho Karol G sobre su ruptura con Feid?

En la primera de semana de octubre, tras varios días de especulaciones sobre su noviazgo con Feid, Karol G habría revelado palabras que dieron parte de tranquilidad a sus fans. Pues a través de un podcast, habló sobre ‘Verano Rosa’, la canción que tiene con el artista.

Sobre esta colaboración, la paisa mencionó que la canción la hace sentir como “si estuviera en verano todo el tiempo” y, además, que la persona con la que canta, o sea Feid, le hace sentir eso, esas cosas bonitas que mencionan en el tema.

En parte, aunque no dijo nada sobre su relación con el artista, Carolina habría revelado sus sentimientos por Salomón, o así lo tomaron sus fans.

El gesto de Karol G que reavivó los rumores de ruptura con Feid. (AFP/ Tommaso Boddi)

¿Cuáles son las pistas que podrían indicar que Karol G y Feid terminaron?

Tras varias semanas en las que los rumores de la supuesta separación de Karol G y Feid tomaban mucha más fuerza, los cantantes se notaban cada vez más distantes, ya que ni una interacción en redes sociales habría de parte del uno hacia el otro.

De hecho, en los Latin Grammy, el pasado 13 de noviembre, la cantante paisa llegó al evento acompañada de su familia y amigos; pues nunca se le vio con el artista y, además, en sus palabras de agradecimiento, solo se dirigió a sus familiares, sin mencionar a Feid.

Por otro lado, sus fans no han perdido ningún detalle de los movimientos de los dos, ya que notaron un peculiar detalle en las redes de ambos.

En el caso de Feid, quien publicó fotos con el mismo emoji que Karol G habría usado en un video en TikTok, lo asociaron con que los artistas terminaron, e incluso, que podrán indicar que pensarían en casarse, ya que el emoji era una cadena.

¿Karol G dejó de seguir a Feid en TikTok?

En este primer fin de semana de diciembre, hubo un gran revuelo en redes sociales, luego de que los internautas notaran que Karol G habría dejado de seguir a Feid, pues era el único perfil que ella seguía en TikTok.

Las señales de Karol G sobre su relación con Feid. (AFP/ Mike Coppola)

Al percatarse de este detalle, no se demoraron nada en llegar las opiniones sobre el tema, pues muchos creyeron que, con esto, la artista habría confirmado su ruptura con Feid, sin embargo, tras este revuelo, al parecer, Carolina lo habría seguido otra vez.

En redes, los usuarios revelaron las pruebas de cuando la cantante ya no seguía Salomón, pero un día después, aparecía otra vez como único seguido en esta red social.