Feid recibe elogios por su apariencia, ¿cambió por su supuesta ruptura con Karol G?

El cantante paisa, Feid, ha sido tendencia en redes sociales durante los últimos días por su apariencia física, pues internautas aseguran que se nota que ha cambiado “para bien” y esto ha hecho que el artista esté lleno de elogios.

¿Cuál ha sido el cambio físico de Feid?

El pasado sábado 29 de noviembre, J Balvin llevó a cabo su concierto en Medellín y como invitado estuvo Feid, quien se robó las miradas no solo por su entrada al show y tampoco solo por su presentación, sino por cómo lucía.

Según las fanáticas del artista y quienes asistieron al concierto, vieron “mejor” a Feid, pues el artista se dejó ver más “musculoso”, o eso dice el público femenino, quien detalló que al cantante se le ve más brazo.

¿Por qué es evidente el cambio de Feid?

Comparando fotos de Feid de hace algunos meses hasta la actualidad, sí se puede evidenciar un cambio, pero no solo físico, sino que su energía es diferente, de hecho, ha vuelto a aparecer en sus redes con su personalidad auténtica y con su contenido genuino.

El renovado aspecto de Feid desata rumores sobre su relación con Karol G. (AFP / Hector Vivas)

Puede que el cantante esté invirtiendo más tiempo en el gimnasio o en alguna rutina que ha provocado ver esos cambios en él, sin embargo, muchas mujeres de redes sociales, han indicado que “la soltería le queda muy bien”.

¿Es por la soltería que Feid “se ve mejor”?

En los últimos meses, han surgido rumores de que la relación de Feid y Karol G habría llegado a su fin, pues no han vuelto a aparecer juntos en redes y tampoco en eventos musicales, como acostumbraban hacerlo.

Feid luce más atractivo, según fans. (AFP / Rich Fury)

Aunque ninguno de los dos artistas ha revelado la verdad sobre su noviazgo, las especulaciones de su supuesta ruptura toman mucha más fuerza, pues cada vez hay más pistas de que sí habrían terminado, pero todo esto queda en rumores hasta que alguno de los dos sea quien aclare la situación.

En este sentido, muchos ya asumieron de que Feid “está soltero” y que es por eso que se ha visto mejor, diciendo que su supuesta separación con Karol G ha hecho que se vea mucho mejor en las últimas semanas.