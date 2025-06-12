La familia del futbolista Guillermo Celis atraviesa un momento de luto tras la muerte de Sandra María Álvarez Méndez, su madre biológica del futbolista, tras accidente de tránsito en Córdoba.

¿Qué le pasó a la mamá de Guillermo Celis, el jugador del Junior?

Según medios locales, la mujer, de 59 años, fue aprovechada por un vehículo en la carretera de La Ye, cerca de su residencia en el barrio Corocito de Sahagún, Córdoba el pasado 4 de diciembre.

A pesar de ser trasladada de urgencia al Hospital San Juan, no logró sobrevivir a las graves lesiones ocasionadas por el impacto.

El propio jugador, nacido en Sincelejo y actualmente mediocampista del Junior de Barranquilla, confirmó la noticia en sus redes sociales, dedicándole un emotivo mensaje.

“Gracias por traerme a este mundo, por no tomar otra decisión. Gracias porque fuiste la persona que Dios escogió para traerme en su vientre. Le doy gracias a Dios porque te pude conocer antes de tu partida”, escribió Celis, agregando que no le guarda reproches por la decisión de no criarlo.

Guillermo Celis llora la muerte de su madre biológica tras trágico accidente. (Foto: AFP)

¿Cómo enfrenta Guillermo Celis este duro momento en su carrera?

El accidente que cobró la vida de su madre se produce en medio de un momento activo de su carrera.

El futbolista había sido titular en el reciente partido del Junior contra América, en el que el equipo logró un triunfo de 2-1, acercándolo a la final del torneo que se llevará a acabo a mediados de diciembre.

Sin embargo, durante ese encuentro, Celis sufrió una lesión que lo obligó a salir en el primer tiempo, aumentando la preocupación en el equipo y su entorno.

Extraoficialmente, se conoció que Guillermo Celis viajaría a Córdoba para estar presente en el sepelio de su madre, pese a haber sido criado por otra familia.

Las autoridades continúan investigando las circunstancias exactas del accidente que enluta a la región, mientras los habitantes de Sahagún y seguidores del futbolista expresan su consternación por la pérdida con mensajes de apoyo.