IA destapa su pronóstico: así le iría a Colombia en el grupo K del Mundial 2026

La IA predijo que Colombia no la tendrá fácil en el Mundial 2026 y dio los posibles resultados que tendría la Tricolor.

Omar Murcia Salazar Por: Omar Murcia Salazar
Selección Colombia
IA destapa su pronóstico: así le iría a Colombia en el grupo K del Mundial 2026 | Foto Raul Arboleda y Yuri Cortez / AFP.

La Selección Colombia se alista para el Mundial 2026. Entre lo más nuevo, se hizo el sorteo de los equipos y el combinado cafetero quedó en el grupo K.

¿Qué ocurrió con Colombia en el sorteo del Mundial 2026?

Para esta ocasión, Colombia se verá en la cancha con Portugal, Uzbekistán y el tercer equipo saldrá del repechaje, pronto se conocerán los escenarios deportivos en los que el combinado de Néstor Lorenzo brillará con el balón.

Mientras tanto, las especulaciones son muchas, a la vez que las expectativas, en especial porque fans de todo el mundo quieren ver el duelo entre James Rodríguez y Cristiano Ronaldo.

James Rodríguez, Cristiano Ronaldo
Colombia se enfrentará contra Portugal en el Mundial 2026 | Foto Omar Vega y Mohammed Alshehri / AFP.

Ante esto, los portales especializados ya comenzaron a compartir pronósticos. De acuerdo con recopilaciones de Fútbol Red, gracias a un modelo de IA que combina datos históricos, rendimiento, situación actual, entre otros ítems de la Selección Colombia, son positivas las probabilidades de que la Tricolor se mantenga en el Mundial. No obstante, lograrlo no será fácil.

No es un secreto que el grupo K en el que quedó Colombia, su competencia más fuerte es Portugal. Los expertos apuntan a que la exigencia para la Tricolor debe ser potente, mucho más si el sueño es avanzar por la Copa Mundo.

¿Cómo le irá a Colombia con el grupo K en el Mundial 2026?, según la IA

Mientras avanza el tiempo, se usó un modelo de la IA que tiene variables de la FIFA y análisis de resultados, entre otros aspectos, para preguntarle cómo le irá a Colombia en el grupo K del Mundial 2026. El citado escenario especializado citado anteriormente consigna lo siguiente:

  • Colombia vs. Uzbekistán: ganaría la Tricolor 2-0
  • Colombia vs. selección del repechaje: quedaría en empate 1-1
  • Colombia vs. Portugal: perdería la Tricolor 0-1
Mundial 2026
Tabla del sorteo del Mundial 2026 | MANDEL NGAN / POOL / AFP.

Teniendo en cuenta las predicciones y probabilidades, la inteligencia artificial postula al combinado de Néstor Lorenzo con 4 puntos y quedaría detrás de Portugal, equipo que tendría 6 puntos, mientras que, la Tricolor se posicionaría por encima de los otros dos rivales Uzbekistán y el tercer equipo que saldrá del repechaje.

