IA destapa su pronóstico: así le iría a Colombia en el grupo K del Mundial 2026

La Selección Colombia se alista para el Mundial 2026. Entre lo más nuevo, se hizo el sorteo de los equipos y el combinado cafetero quedó en el grupo K.

Artículos relacionados La casa de los famosos Maiker, aspirante a La casa de los famosos Colombia, ratifica rivalidad con Yina Calderón: "Nunca"

¿Qué ocurrió con Colombia en el sorteo del Mundial 2026?

Para esta ocasión, Colombia se verá en la cancha con Portugal, Uzbekistán y el tercer equipo saldrá del repechaje, pronto se conocerán los escenarios deportivos en los que el combinado de Néstor Lorenzo brillará con el balón.

Mientras tanto, las especulaciones son muchas, a la vez que las expectativas, en especial porque fans de todo el mundo quieren ver el duelo entre James Rodríguez y Cristiano Ronaldo.

Colombia se enfrentará contra Portugal en el Mundial 2026 | Foto Omar Vega y Mohammed Alshehri / AFP.

Ante esto, los portales especializados ya comenzaron a compartir pronósticos. De acuerdo con recopilaciones de Fútbol Red, gracias a un modelo de IA que combina datos históricos, rendimiento, situación actual, entre otros ítems de la Selección Colombia, son positivas las probabilidades de que la Tricolor se mantenga en el Mundial. No obstante, lograrlo no será fácil.

No es un secreto que el grupo K en el que quedó Colombia, su competencia más fuerte es Portugal. Los expertos apuntan a que la exigencia para la Tricolor debe ser potente, mucho más si el sueño es avanzar por la Copa Mundo.

¿Cómo le irá a Colombia con el grupo K en el Mundial 2026?, según la IA

Mientras avanza el tiempo, se usó un modelo de la IA que tiene variables de la FIFA y análisis de resultados, entre otros aspectos, para preguntarle cómo le irá a Colombia en el grupo K del Mundial 2026. El citado escenario especializado citado anteriormente consigna lo siguiente:

Colombia vs. Uzbekistán: ganaría la Tricolor 2-0

ganaría la Tricolor 2-0 Colombia vs. selección del repechaje: quedaría en empate 1-1

quedaría en empate 1-1 Colombia vs. Portugal: perdería la Tricolor 0-1

Tabla del sorteo del Mundial 2026 | MANDEL NGAN / POOL / AFP.

Artículos relacionados Yina Calderón Yina Calderón se metió en el escándalo de Blessd con mujer trans: "No te sientas mal"

Teniendo en cuenta las predicciones y probabilidades, la inteligencia artificial postula al combinado de Néstor Lorenzo con 4 puntos y quedaría detrás de Portugal, equipo que tendría 6 puntos, mientras que, la Tricolor se posicionaría por encima de los otros dos rivales Uzbekistán y el tercer equipo que saldrá del repechaje.