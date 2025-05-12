Estas fueron las figuras fallecidas que más buscaron los colombianos durante este 2025

El informe “Año 2025 en Búsquedas” mostró cuáles fueron los fallecimientos que despertaron mayor interés entre los colombianos. El listado incluyó personalidades nacionales e internacionales que generaron consultas constantes a lo largo del año.

¿Qué muertes fueron las más buscadas en el 2025?

Según Google, las búsquedas destacadas correspondieron a nombres que registraron un aumento significativo entre el 1 de enero y el 25 de noviembre de 2025, periodo en el que el buscador identificó variaciones en el interés público y en la forma en que los usuarios acudieron a la plataforma para entender estas historias.

Entre los fallecidos que generaron mayor atención estuvieron:

Miguel Uribe Turbay (11 de agosto de 2025), político colombiano.

Papa Francisco (21 de abril de 2025), líder de la Iglesia católica.

Diogo Jota (3 de julio de 2025), futbolista portugués.

Charlie Kirk (10 de septiembre de 2025), activista estadounidense.

Entre los fallecidos que generaron mayor atención en el 2025 / Fotos de AFP)

Los internautas afirmaron que buscaron contexto, reportes oficiales y antecedentes relacionados con cada caso, lo que impulsó el crecimiento de estas consultas.

¿Qué figuras del entretenimiento entraron en las búsquedas de fallecidos más consultados?

El informe también incluyó nombres del cine, la televisión y la música que generaron un volumen importante de consultas por parte del público colombiano.

Entre ellos destacaron:

Michelle Trachtenberg (26 de febrero de 2025), actriz estadounidense.

Ozzy Osbourne (22 de julio de 2025), cantante británico.

Paquita la del Barrio (17 de febrero de 2025), intérprete mexicana de música ranchera.

Leo Dan (1 de enero de 2025), músico argentino.

Los fallecimientos más consultados del 2025 (Fotos de AFP)

Las búsquedas se relacionaron con sus carreras, su legado y los primeros reportes de prensa sobre sus fallecimientos.

¿Qué otros fallecimientos llamaron la atención en las búsquedas de 2025?

Además de las figuras anteriores, Google registró un aumento en las consultas sobre otras personalidades cuyas muertes generaron seguimiento informativo.

Rubby Pérez (8 de abril de 2025), cantante dominicano de merengue.

Valeria Márquez (13 de mayo de 2025), creadora digital mexicana.

Fallecimientos que llamaron la atención en las búsquedas de 2025 / (Foto de AFP)

Google resaltó que las consultas del tipo “Cuéntame sobre...” aumentaron un 70 %, lo que sugiere que los usuarios buscaron contexto ampliado sobre estos casos y su impacto en el debate público.