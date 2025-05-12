Noticias de interés, tendencias y entretenimiento
Inicio Tendencias

Estas fueron las figuras fallecidas que más buscaron los colombianos durante este 2025

Google reveló los fallecimientos más buscados en Colombia durante 2025, con figuras políticas, artísticas, deportivas y digitales.

Autor SuperLike.com Por: superlike.com
Los fallecidos más buscados en Google en 2025
Las figuras fallecidas más buscadas durante este 2025 / (Foto de Freepik)

El informe “Año 2025 en Búsquedas” mostró cuáles fueron los fallecimientos que despertaron mayor interés entre los colombianos. El listado incluyó personalidades nacionales e internacionales que generaron consultas constantes a lo largo del año.

Artículos relacionados

¿Qué muertes fueron las más buscadas en el 2025?

Según Google, las búsquedas destacadas correspondieron a nombres que registraron un aumento significativo entre el 1 de enero y el 25 de noviembre de 2025, periodo en el que el buscador identificó variaciones en el interés público y en la forma en que los usuarios acudieron a la plataforma para entender estas historias.

Entre los fallecidos que generaron mayor atención estuvieron:

  • Miguel Uribe Turbay (11 de agosto de 2025), político colombiano.
  • Papa Francisco (21 de abril de 2025), líder de la Iglesia católica.
  • Diogo Jota (3 de julio de 2025), futbolista portugués.
  • Charlie Kirk (10 de septiembre de 2025), activista estadounidense.
¿Qué muertes fueron las más buscadas en el 2025?
Entre los fallecidos que generaron mayor atención en el 2025 / Fotos de AFP)

Los internautas afirmaron que buscaron contexto, reportes oficiales y antecedentes relacionados con cada caso, lo que impulsó el crecimiento de estas consultas.

Artículos relacionados

¿Qué figuras del entretenimiento entraron en las búsquedas de fallecidos más consultados?

El informe también incluyó nombres del cine, la televisión y la música que generaron un volumen importante de consultas por parte del público colombiano.

Entre ellos destacaron:

  • Michelle Trachtenberg (26 de febrero de 2025), actriz estadounidense.
  • Ozzy Osbourne (22 de julio de 2025), cantante británico.
  • Paquita la del Barrio (17 de febrero de 2025), intérprete mexicana de música ranchera.
  • Leo Dan (1 de enero de 2025), músico argentino.
¿Qué figuras del entretenimiento entraron en las búsquedas de fallecidos más consultados?
Los fallecimientos más consultados del 2025 (Fotos de AFP)

Las búsquedas se relacionaron con sus carreras, su legado y los primeros reportes de prensa sobre sus fallecimientos.

Artículos relacionados

¿Qué otros fallecimientos llamaron la atención en las búsquedas de 2025?

Además de las figuras anteriores, Google registró un aumento en las consultas sobre otras personalidades cuyas muertes generaron seguimiento informativo.

  • Rubby Pérez (8 de abril de 2025), cantante dominicano de merengue.
  • Valeria Márquez (13 de mayo de 2025), creadora digital mexicana.
¿Qué otros fallecimientos llamaron la atención en las búsquedas de 2025?
Fallecimientos que llamaron la atención en las búsquedas de 2025 / (Foto de AFP)

Google resaltó que las consultas del tipo “Cuéntame sobre...” aumentaron un 70 %, lo que sugiere que los usuarios buscaron contexto ampliado sobre estos casos y su impacto en el debate público.

Unirse a canal de Whatsapp de SuperLike

Más de Tendencias

¡Duelo en la comedia! Murió un gran referente de la televisión: ¿quién fue? Talento internacional

¡Duelo en la comedia! Murió un gran referente de la televisión: ¿quién fue?

El mundo de la televisión se viste de luto tras el fallecimiento de un reconocido humorista, quien dejó un importante legado.

Memes y reacciones del sorteo del Mundial 2026 Selección Colombia

Los memes y reacciones que dejó el grupo de Colombia para el Mundial 2026

La Selección Colombia se enfrentará contra la Portugal de Cristiano Ronaldo en la Copa del Mundo de 2026: "El corazón dividido".

Así es el álbum Panini del Mundial 2026 Selección Colombia

Así es el álbum del Mundial 2026: ¿cuánto cuesta y fecha de salida en Colombia?

La nueva edición del álbum del Mundial de 2026 será el más grande y con mayor número de estampas en sus 55 años historia.

Lo más superlike

Reconocido exfutbolista de Millonarios se casó: así lo reveló con curiosa fotografía Talento nacional

Reconocido exfutbolista de Millonarios se casó: así lo reveló con curiosa fotografía

Famoso exfutbolista de Millonarios Fútbol Club confirmó que se casó recientemente con curiosa fotografía.

María Manuela Gómez se casa. Talento nacional

Actriz de Enfermeras anunció que se casa y reveló detalles de su boda soñada en una hacienda

La emotiva sorpresa que los fans de Cazzu le dieron en Bogotá Cazzu

Fans de Cazzu la sorprenden en Bogotá con serenata, regalos y un momento que se volvió viral

Cazzu aseguró que Inti crece únicamente con ella, una etapa que vive con total entrega y honestidad. Cazzu

Cazzu rompe el silencio y cuenta cómo vive la maternidad sin apoyo

Colores Curiosidades

El trío de colores que utilizan las personas para alcanzar el éxito, según la psicología