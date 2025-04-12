Noticias de interés, tendencias y entretenimiento
Inicio Famosos y celebridades

Video viral hace que todos confundan a la Toxi Costeña con reconocida influencer brasileña

Un video viral en TikTok confundió a la Toxi Costeña con una reconocida influencer brasileña y generó curiosidad en redes.

Autor SuperLike.com Por: superlike.com
Confunden a la Toxi Costeña con reconocida influencer brasileña
En TikTok confunden a la Toxicosteña con una influencer brasileña / (Foto del Canal RCN y AFP)

Un video en TikTok ha provocado confusión entre los internautas al mostrar a una mujer que muchos identificaron como la Toxi Costeña, aunque se trata de una influencer brasileña. La grabación rápidamente se viralizó por los comentarios sobre la semejanza entre ambas creadoras de contenido.

Artículos relacionados

¿Qué muestra el video en el que confunden a La Toxi Costeña?

El clip en cuestión muestra a la influencer Ingrid Ohara, bajándose de un vehículo mientras un hombre le abre la puerta y la ayuda a descender. La mujer luce un largo vestido blanco y saluda a quienes, según internautas, serían sus guardaespaldas. En cuestión de segundos, se despide e inmediatamente sube a otro carro lujoso.

Los usuarios de redes sociales notaron la similitud en su expresión facial y ciertos gestos corporales que recuerdan a la Toxi Costeña. En cuestión de horas, el video acumuló miles de reproducciones y comentarios, con internautas señalando la confusión y compartiendo sus propias opiniones sobre la identidad de la protagonista.

Artículos relacionados

¿Por qué confunden a la Toxi Costeña con la influencer brasileña?

La atención del público aumentó cuando comenzaron a preguntarse qué hacía la Toxi Costeña en otro país y en un carro diferente al que usualmente usa en sus videos. Muchos comentarios indicaban que, a primera vista, pensaban que realmente se trataba de ella.

¿Por qué connfunden a la Toxicosteña con la influencer brasileña?
La similitud entre La Toxi Costeña e Ingrid Ohara / (Fotos del Canal RCN y AFP)

Algunos internautas señalaron que tuvieron que revisar los comentarios y ver el video varias veces para confirmar la verdadera identidad de la protagonista. Entre las reacciones más repetidas se leían comentarios como: “Yo ya iba a decir: se ve elegante la Toxi”, “Tuve que volver porque vi a la Toxi” y “Ajo, Toxi. Vas cotizada”.

Artículos relacionados

¿Quién es Ingrid Ohara, a quien confunden con la Toxi Costeña?

Ingrid Ohara nació en Brasil, y actualmente tiene 29 años. Es influencer digital, Youtuber y actriz, destacando en TikTok con más de 18.8 millones de seguidores y en Instagram con más de 11 millones. Mediante su canal de YouTube, publica videos de comedia situacional, experimentos sociales y vlogs.

¿Quién es Ingrid Ohara?
Ingrid Ohara, la influencer con la que confunden a La Toxi Costeña / (Foto de AFP)

Participó en diferentes reality shows, donde protagonizó momentos virales que aumentaron su notoriedad. Además, ha trabajado como presentadora en diferentes programas brasileños y ha tenido apariciones en proyectos audiovisuales y videoclips internacionales.

La confusión con la Toxi Costeña ha generado curiosidad entre los fans de ambas creadoras, quienes ahora continúan comparando sus videos y comentando las similitudes que comparten en apariencia.

Unirse a canal de Whatsapp de SuperLike

Más de Famosos y celebridades

Ornella Sierra desata rumores de embarazo con inesperado “yo te esperaba” Ornella Sierra

Ornella Sierra despertó sospechas de embarazo tras curiosa publicación: “yo te esperaba”

Tras pocos días de haber presentado a su novio, Ornella Sierra compartió curiosa publicación que avivó rumores de embarazo.

Cintia Cossio sobre cómo cría a su hijo mayor en ¿Qué hay pa' dañar? Cintia Cossio

Cintia Cossio sorprende al hablar de la educación de su hijo mayor: “Cuando uno es un levantado”

Cintia Cossio reveló cómo educa a su hijo mayor para que sea responsable y con buenos principios.

Violeta Bergonzi recibe cientos de elogios por su figura y belleza Violeta Bergonzi

Violeta Bergonzi generó furor en redes tras mostrar un curioso video: “Divina como siempre”

Violeta Bergonzi causó impacto al mostrar su look y su figura en un video que despertó todo tipo de elogios.

Lo más superlike

Pol Deportes sorprende narrando desde un cerro la Final de la Copa Libertadores Viral

Pol Deportes, la historia del adolescente que conquistó la TV con su talento narrando fútbol

El joven peruano de 15 años pasó de narrar la final de la Copa Libertadores en un cerro a debutar en TV nacional.

Valentina Taguado huele a Cintia Cossio. Valentina Taguado

¿A qué huele Cintia Cossio? Valentina Taguado sorprendió con su veredicto en ¿Qué hay pa' dañar?

Jessi Uribe mostró el gigantesco clóset de Paola Jara y sus más de 70 pares de zapatos. Paola Jara

El lujoso clóset de Paola Jara sorprendió a fans: "¡No tiene nadita que ponerse!"

Corona de adviento Navidad

¿Qué es la corona de adviento y cómo hacerla?

Dua Lipa sorprende a su público mexicano. Dua Lipa

Dua Lipa conquistó Ciudad de México al cantar junto a Maná, ¿Cuál fue la canción elegida?