Video viral hace que todos confundan a la Toxi Costeña con reconocida influencer brasileña
Un video viral en TikTok confundió a la Toxi Costeña con una reconocida influencer brasileña y generó curiosidad en redes.
Un video en TikTok ha provocado confusión entre los internautas al mostrar a una mujer que muchos identificaron como la Toxi Costeña, aunque se trata de una influencer brasileña. La grabación rápidamente se viralizó por los comentarios sobre la semejanza entre ambas creadoras de contenido.
¿Qué muestra el video en el que confunden a La Toxi Costeña?
El clip en cuestión muestra a la influencer Ingrid Ohara, bajándose de un vehículo mientras un hombre le abre la puerta y la ayuda a descender. La mujer luce un largo vestido blanco y saluda a quienes, según internautas, serían sus guardaespaldas. En cuestión de segundos, se despide e inmediatamente sube a otro carro lujoso.
Los usuarios de redes sociales notaron la similitud en su expresión facial y ciertos gestos corporales que recuerdan a la Toxi Costeña. En cuestión de horas, el video acumuló miles de reproducciones y comentarios, con internautas señalando la confusión y compartiendo sus propias opiniones sobre la identidad de la protagonista.
¿Por qué confunden a la Toxi Costeña con la influencer brasileña?
La atención del público aumentó cuando comenzaron a preguntarse qué hacía la Toxi Costeña en otro país y en un carro diferente al que usualmente usa en sus videos. Muchos comentarios indicaban que, a primera vista, pensaban que realmente se trataba de ella.
Algunos internautas señalaron que tuvieron que revisar los comentarios y ver el video varias veces para confirmar la verdadera identidad de la protagonista. Entre las reacciones más repetidas se leían comentarios como: “Yo ya iba a decir: se ve elegante la Toxi”, “Tuve que volver porque vi a la Toxi” y “Ajo, Toxi. Vas cotizada”.
¿Quién es Ingrid Ohara, a quien confunden con la Toxi Costeña?
Ingrid Ohara nació en Brasil, y actualmente tiene 29 años. Es influencer digital, Youtuber y actriz, destacando en TikTok con más de 18.8 millones de seguidores y en Instagram con más de 11 millones. Mediante su canal de YouTube, publica videos de comedia situacional, experimentos sociales y vlogs.
Participó en diferentes reality shows, donde protagonizó momentos virales que aumentaron su notoriedad. Además, ha trabajado como presentadora en diferentes programas brasileños y ha tenido apariciones en proyectos audiovisuales y videoclips internacionales.
La confusión con la Toxi Costeña ha generado curiosidad entre los fans de ambas creadoras, quienes ahora continúan comparando sus videos y comentando las similitudes que comparten en apariencia.