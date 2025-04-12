Noticias de interés, tendencias y entretenimiento
Inicio Famosos y celebridades

Yina Calderón se hizo drástico cambio de look y le dicen que es la "copia de Karina": así quedó

Ahora Yina Calderón tiene una nueva imagen que divide opiniones: unos la admiran y otros opinan que se quiere parecer a Karina García.

Omar Murcia Salazar Por: Omar Murcia Salazar
Yina Calderón, Karina García
Yina Calderón se hizo drástico cambio de look y le dicen que es la "copia de Karina" | Foto del Canal RCN.

Yina Calderón no desaprovecha el tiempo y se hizo un cambio de look que para muchos resultó siendo drástico porque la corta cabellera que tenía quedó atrás.

A través de las plataformas digitales, la empresaria de fajas había anunciado que su imagen iba a cambiar.

Artículos relacionados

¿Cuál fue el drástico cambio de look que se mandó a hacer Yina Calderón?

En un principio, fueron mínimos los detalles que compartió la exparticipante de La casa de los famosos Colombia 2025; solo expresó que era el momento de adoptar un nuevo look.

Pasado el tiempo, Yina Calderón apareció en un nuevo video que publicó y sorprendió porque se ve diferente.

Yina Calderón
Yina Calderón adoptó un nuevo look | Foto del Canal RCN.

Yina Calderón dejó atrás el look que adoptó cuando participó en el reality del Canal RCN, el cual era con el cabello corto y un largo mechón al frente.

Ahora, la empresaria de fajas es otra debido a que se mandó a poner largas extensiones de cabello de color negro, las cuales la hacen ver totalmente diferente a como muchos estaban acostumbrados.

Artículos relacionados

En efecto, ahora Yina cuenta con una melena larga con la que tiene a varios hablando positiva y negativamente en redes.

 

¿Qué reacciones generó Yina Calderón con su nuevo cambio de Look?

Mientras que para algunos internautas Yina Calderón se ve bien y era el momento de que cambiara de look, para otros lo que quiere hacer la influencer es parecerse a Karina García.

Así las cosas, se interpretan comentarios como: "Lista para lo que se venga, quedaste linda", "Bello el pelo largo", "Ni volviendo a nacer te parecerás a Karina", "Copia de la Karina", entre muchos otros más.

Por su parte, la polémica emprendedora de fajas escribió que le encantó el resultado de la imagen que tendrá hasta no se sabe cuándo.

Yina Calderón
Yina Calderón está acostumbrada a las críticas | Foto del Canal RCN.

Yina Calderón estaba en República Dominicana, pero comentó que se devuelve para Colombia. En el país del Caribe le ofrecieron una jugosa propuesta de trabajo, pero no la aceptó.

Artículos relacionados

Entre los motivos de su regreso, se encuentra su empresa de fajas y lo que sería una nueva participación en un reality que ella siempre ha deseado.

Unirse a canal de Whatsapp de SuperLike

Más de Famosos y celebridades

Ornella Sierra desata rumores de embarazo con inesperado “yo te esperaba” Ornella Sierra

Ornella Sierra despertó sospechas de embarazo tras curiosa publicación: “yo te esperaba”

Tras pocos días de haber presentado a su novio, Ornella Sierra compartió curiosa publicación que avivó rumores de embarazo.

Cintia Cossio sobre cómo cría a su hijo mayor en ¿Qué hay pa' dañar? Cintia Cossio

Cintia Cossio sorprende al hablar de la educación de su hijo mayor: “Cuando uno es un levantado”

Cintia Cossio reveló cómo educa a su hijo mayor para que sea responsable y con buenos principios.

Violeta Bergonzi recibe cientos de elogios por su figura y belleza Violeta Bergonzi

Violeta Bergonzi generó furor en redes tras mostrar un curioso video: “Divina como siempre”

Violeta Bergonzi causó impacto al mostrar su look y su figura en un video que despertó todo tipo de elogios.

Lo más superlike

Pol Deportes sorprende narrando desde un cerro la Final de la Copa Libertadores Viral

Pol Deportes, la historia del adolescente que conquistó la TV con su talento narrando fútbol

El joven peruano de 15 años pasó de narrar la final de la Copa Libertadores en un cerro a debutar en TV nacional.

Valentina Taguado huele a Cintia Cossio. Valentina Taguado

¿A qué huele Cintia Cossio? Valentina Taguado sorprendió con su veredicto en ¿Qué hay pa' dañar?

Jessi Uribe mostró el gigantesco clóset de Paola Jara y sus más de 70 pares de zapatos. Paola Jara

El lujoso clóset de Paola Jara sorprendió a fans: "¡No tiene nadita que ponerse!"

Corona de adviento Navidad

¿Qué es la corona de adviento y cómo hacerla?

Dua Lipa sorprende a su público mexicano. Dua Lipa

Dua Lipa conquistó Ciudad de México al cantar junto a Maná, ¿Cuál fue la canción elegida?