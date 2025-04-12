Yina Calderón se hizo drástico cambio de look y le dicen que es la "copia de Karina": así quedó

Yina Calderón no desaprovecha el tiempo y se hizo un cambio de look que para muchos resultó siendo drástico porque la corta cabellera que tenía quedó atrás.

A través de las plataformas digitales, la empresaria de fajas había anunciado que su imagen iba a cambiar.

Artículos relacionados Talento nacional Famosa pareja del entretenimiento anunció que serán padres: así lo confirmaron

¿Cuál fue el drástico cambio de look que se mandó a hacer Yina Calderón?

En un principio, fueron mínimos los detalles que compartió la exparticipante de La casa de los famosos Colombia 2025; solo expresó que era el momento de adoptar un nuevo look.

Pasado el tiempo, Yina Calderón apareció en un nuevo video que publicó y sorprendió porque se ve diferente.

Yina Calderón adoptó un nuevo look | Foto del Canal RCN.

Yina Calderón dejó atrás el look que adoptó cuando participó en el reality del Canal RCN, el cual era con el cabello corto y un largo mechón al frente.

Ahora, la empresaria de fajas es otra debido a que se mandó a poner largas extensiones de cabello de color negro, las cuales la hacen ver totalmente diferente a como muchos estaban acostumbrados.

Artículos relacionados Talento nacional Falleció influencer colombiana en accidente de tránsito: dejó este curioso mensaje antes del hecho

En efecto, ahora Yina cuenta con una melena larga con la que tiene a varios hablando positiva y negativamente en redes.

¿Qué reacciones generó Yina Calderón con su nuevo cambio de Look?

Mientras que para algunos internautas Yina Calderón se ve bien y era el momento de que cambiara de look, para otros lo que quiere hacer la influencer es parecerse a Karina García.

Así las cosas, se interpretan comentarios como: "Lista para lo que se venga, quedaste linda", "Bello el pelo largo", "Ni volviendo a nacer te parecerás a Karina", "Copia de la Karina", entre muchos otros más.

Por su parte, la polémica emprendedora de fajas escribió que le encantó el resultado de la imagen que tendrá hasta no se sabe cuándo.

Yina Calderón está acostumbrada a las críticas | Foto del Canal RCN.

Yina Calderón estaba en República Dominicana, pero comentó que se devuelve para Colombia. En el país del Caribe le ofrecieron una jugosa propuesta de trabajo, pero no la aceptó.

Artículos relacionados Yina Calderón La IA crea video de Yina Calderón embarazada con un hombre y se hace viral: "Merece un hijo"

Entre los motivos de su regreso, se encuentra su empresa de fajas y lo que sería una nueva participación en un reality que ella siempre ha deseado.