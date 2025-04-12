Noticias de interés, tendencias y entretenimiento
Avivan rumores de romance entre Yina Calderón y Westcol tras su regreso a Colombia

El regreso de Yina Calderón a Colombia encendió nuevamente los rumores de un posible romance con Westcol.

Ingrid Jaramillo Rojas Por: Ingrid Jaramillo Rojas
Yina Calderón vuelve a Colombia y crecen rumores de romance con Westcol
Rumores de romance entre Yina Calderón y Westcol crecen tras su regreso al país. (Foto Canal RCN | AFP: Arturo Holmes).

La polémica influenciadora Yina Calderón sorprendió con su regreso a Colombia tras una larga estadía en República Dominicana, donde dio de qué hablar. Ahora, volvió a enfrentar rumores sobre un posible romance con el streamer colombiano Westcol.

¿Por qué avivaron los rumores de romance entre Yina Calderón y Westcol?

Meses antes de que Yina Calderón decidiera irse a República Dominicana la influenciadora venía siendo relacionada sentimentalmente con Westcol, pues la pareja compartió un en vivo juntos que para sorpresa de la polémica mujer no terminó muy bien, generando así un alejamiento repentino entre ambas personalidades.

Yina Calderón deja a todos en shock con la propuesta que le hizo a Westcol
Yina Calderón sorprende a Westcol con inesperado trato antes de su enfrentamiento con Valdiri. (Foto Canal RCN).

Sin embargo, ahora que volvió a Colombia, estos rumores volvieron a tomar fuerza debido a los pronunciamientos recientes de Westcol sobre el fugaz romance que la mujer tuvo en República Dominicana con Asaf, mismos que Calderón habría tomado como celos de su parte.

A esto se sumó el reciente pronunciamiento de su hermana Juliana Calderón, quien durante una dinámica de preguntas y respuestas mencionó junto a una foto de ambos creada con Inteligencia Artificial que su hermana tenía un romance en secreto con Westcol.

"Lógico, ellos tienen un romance secreto, jajaja"

Sin embargo, vale la pena aclarar que la influenciadora lo habría mencionado en tono irónico debido a que Yina Calderón y Westcol en realidad tenían diferencias que no les permitían convivir en un mismo lugar.

¿Quién es Asaf, el joven con el que Yina Calderón tuvo un fugaz romance en República Dominicana?

Asaf es un cantante boricua que ha ganado gran reconocimiento en República Dominicana por su participación en diferentes formatos de entretenimiento, así como también por su reciente vinculo amoroso con la polémica influenciadora Yina Calderón.

Asaf habla de Yina Calderón
Asaf vendrá a Colombia a ver a Yina Calderón/Canal RCN

El joven, quien ha recibido diversas críticas en redes sociales por haberse involucrado con Calderón, ha dejado clara su postura frente a sus sentimientos hacia ella al defenderla de los ataques y malos comentarios en su contra, así como también aquellos que han dirigido hacia él.

Se desconoce si la pareja planea oficializar su relación sentimental o si continuarán interactuando por medio de una amistad, dejando así a la expectativa a sus millones de seguidores.

