Noticias de interés, tendencias y entretenimiento
Inicio Famosos y celebridades

Cazzu protagoniza gracioso momento cuando le dan a probar exótica comida santandereana: “Es un bicho”

Cazzu reaccionó de una curiosa forma a ver e intentar probar esta comida exótica santandereana durante su visita a Colombia.

Paola Canastero Prieto Por: Paola Canastero Prieto
Cazzu le dan de probar hormigas culonas y así reaccionó la cantante argentina
Así reaccionó Cazzu al ver la comida exótica de Santander. (Foto: AFP y Freepik)

Cazzu se apoderó de las tendencias tras su visita a la capital colombiana. La artista estuvo en la emisora La Mega, en donde vivió un curioso momento con los presentadores al ver hormigas culonas.

Artículos relacionados

¿Cómo reaccionó Cazzu al ver la exótica comida colombiana?

La cantante argentina tendrá una presentación esta noche, 4 de diciembre de 2025, en el Movistar Arena, en medio de su tour ‘Latinaje’, con el que deleitará a los asistentes con sus canciones.

No obstante, con su visita a Colombia, la artista ha dado de qué hablar en las entrevistas que ha realizado en diferentes medios nacionales. En esta ocasión, Andrea Silva y Cristian Solano le dieron de probar las exóticas y famosas hormigas culonas a la cantante argentina.

Artículos relacionados

Esto generó una inesperada reacción en Cazzu al ver el empaque y a las hormigas, pues de inmediato dijo varias veces: “no, no, no”.

Mientras Andrea Silva le decía que ella probaría una para que viera que no era algo malo lo que le querían hacer o que no se trataba de una broma, también explicaba que en una región del país este animalito es comestible.

Cazzu le dan de probar hormigas culonas y así reaccionó la cantante argentina
Así reaccionó Cazzu al ver la comida exótica de Santander. (Foto: AFP)

“Es un bicho”, dijo Cazzu mientras miraba con curiosidad el empaque y con impresión intentó sacar una, pero rechazó contundentemente probarla.

¿Cómo reaccionó Cazzu mientras veía cómo Andrea Silva sí comía hormiga culona?

Sin duda, lo que más llamó la atención fue ver la cara de Cazzu mientras la presentadora Andrea Silva comía una y decía que le sabía a una palomita de maíz.

Artículos relacionados

Cazzu, completamente indignada, seguía mirando y preguntando dónde se comía esta comida exótica, y aunque se decidió a coger una con la mano, finalmente dijo entre risas: “cada uno se enorgullece por lo que le parezca”.

Por supuesto que los comentarios no se hicieron esperar en los que elogiaron las sencillez de Cazzu: “ella muy linda y normal, pero no comió hormiga” acompañada de emojis de risa, dijo una internauta.

Cazzu le dan de probar hormigas culonas y así reaccionó la cantante argentina
Así reaccionó Cazzu al ver la comida exótica de Santander. (Foto: AFP)

Mientras otros se solidarizaron confesando que: “te entiendo Cazzu, soy colombiano y no puedo comerlas” o “ni yo, que soy de Santander, me trago esa vaina”.

Por supuesto, Cazzu no solo se enfrentó a la comida exótica, sino que sí se animó a probar obleas con arequipe.

 

Unirse a canal de Whatsapp de SuperLike

Más de Famosos y celebridades

Ornella Sierra desata rumores de embarazo con inesperado “yo te esperaba” Ornella Sierra

Ornella Sierra despertó sospechas de embarazo tras curiosa publicación: “yo te esperaba”

Tras pocos días de haber presentado a su novio, Ornella Sierra compartió curiosa publicación que avivó rumores de embarazo.

Cintia Cossio sobre cómo cría a su hijo mayor en ¿Qué hay pa' dañar? Cintia Cossio

Cintia Cossio sorprende al hablar de la educación de su hijo mayor: “Cuando uno es un levantado”

Cintia Cossio reveló cómo educa a su hijo mayor para que sea responsable y con buenos principios.

Violeta Bergonzi recibe cientos de elogios por su figura y belleza Violeta Bergonzi

Violeta Bergonzi generó furor en redes tras mostrar un curioso video: “Divina como siempre”

Violeta Bergonzi causó impacto al mostrar su look y su figura en un video que despertó todo tipo de elogios.

Lo más superlike

Pol Deportes sorprende narrando desde un cerro la Final de la Copa Libertadores Viral

Pol Deportes, la historia del adolescente que conquistó la TV con su talento narrando fútbol

El joven peruano de 15 años pasó de narrar la final de la Copa Libertadores en un cerro a debutar en TV nacional.

Valentina Taguado huele a Cintia Cossio. Valentina Taguado

¿A qué huele Cintia Cossio? Valentina Taguado sorprendió con su veredicto en ¿Qué hay pa' dañar?

Jessi Uribe mostró el gigantesco clóset de Paola Jara y sus más de 70 pares de zapatos. Paola Jara

El lujoso clóset de Paola Jara sorprendió a fans: "¡No tiene nadita que ponerse!"

Corona de adviento Navidad

¿Qué es la corona de adviento y cómo hacerla?

Dua Lipa sorprende a su público mexicano. Dua Lipa

Dua Lipa conquistó Ciudad de México al cantar junto a Maná, ¿Cuál fue la canción elegida?