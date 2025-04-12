Cazzu protagoniza gracioso momento cuando le dan a probar exótica comida santandereana: “Es un bicho”

Cazzu se apoderó de las tendencias tras su visita a la capital colombiana. La artista estuvo en la emisora La Mega, en donde vivió un curioso momento con los presentadores al ver hormigas culonas.

¿Cómo reaccionó Cazzu al ver la exótica comida colombiana?

La cantante argentina tendrá una presentación esta noche, 4 de diciembre de 2025, en el Movistar Arena, en medio de su tour ‘Latinaje’, con el que deleitará a los asistentes con sus canciones.

No obstante, con su visita a Colombia, la artista ha dado de qué hablar en las entrevistas que ha realizado en diferentes medios nacionales. En esta ocasión, Andrea Silva y Cristian Solano le dieron de probar las exóticas y famosas hormigas culonas a la cantante argentina.

Esto generó una inesperada reacción en Cazzu al ver el empaque y a las hormigas, pues de inmediato dijo varias veces: “no, no, no”.

Mientras Andrea Silva le decía que ella probaría una para que viera que no era algo malo lo que le querían hacer o que no se trataba de una broma, también explicaba que en una región del país este animalito es comestible.

Así reaccionó Cazzu al ver la comida exótica de Santander. (Foto: AFP)

“Es un bicho”, dijo Cazzu mientras miraba con curiosidad el empaque y con impresión intentó sacar una, pero rechazó contundentemente probarla.

¿Cómo reaccionó Cazzu mientras veía cómo Andrea Silva sí comía hormiga culona?

Sin duda, lo que más llamó la atención fue ver la cara de Cazzu mientras la presentadora Andrea Silva comía una y decía que le sabía a una palomita de maíz.

Cazzu, completamente indignada, seguía mirando y preguntando dónde se comía esta comida exótica, y aunque se decidió a coger una con la mano, finalmente dijo entre risas: “cada uno se enorgullece por lo que le parezca”.

Por supuesto que los comentarios no se hicieron esperar en los que elogiaron las sencillez de Cazzu: “ella muy linda y normal, pero no comió hormiga” acompañada de emojis de risa, dijo una internauta.

Mientras otros se solidarizaron confesando que: “te entiendo Cazzu, soy colombiano y no puedo comerlas” o “ni yo, que soy de Santander, me trago esa vaina”.

Por supuesto, Cazzu no solo se enfrentó a la comida exótica, sino que sí se animó a probar obleas con arequipe.