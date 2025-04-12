Noticias de interés, tendencias y entretenimiento
Luisa Fernanda W luce romántica con Pipe Bueno, pero su cabello divide opiniones: ¿por qué?

A pesar de las románticas fotos con Pipe Bueno, Luisa Fernanda W recibió críticas por su cabello.

Paola Canastero Prieto Por: Paola Canastero Prieto
Luisa Fernanda W comparte románticas fotos con Pipe Bueno que generaron polémica.

Luisa Fernanda W compartió unas emotivas fotografías con sus millones de seguidores en Instagram, mostrando su habitual estilo y revelando detalles de su look de manera cercana y natural, como suele hacerlo en sus redes.

¿Qué look compartió Luisa Fernanda W junto a Pipe Bueno que conquistó a sus seguidores?

En esta ocasión la influencer paisa no fue tan formal como suele serlo, sino que lució unos jeans blancos y una blusa de rayas verticales, acompañados de sus lentes de sol y dejando ver el color de su labial, en un carrusel de imágenes.

No obstante, sorprendió al compartir sus fotografías con Pipe Bueno, quien llevaba una camisa blanca, pantalón negro y una chaqueta de cuero café. En un video al final del carrusel, los dos aparecen muy amorosos dándose un beso, mientras la influencer le dice que lo ama.

Por supuesto, la publicación de Luisa Fernanda W se llenó de corazones y cientos de comentarios.

Luisa Fernanda W comparte románticas fotos con Pipe Bueno que generaron polémica. (Foto: AFP)

Uno de ellos fue, el de Pipe Bueno, su esposo y padre de sus dos hijos, quien sin dudarlo le escribió que la amaba mucho, lo que generó una ola de elogios por parte de sus seguidores.

¿Por qué critican a Luisa Fernanda W tras su publicación con Pipe Bueno?

A pesar de las imágenes y de los elogios que recibió Luisa Fernanda W, hubo un detalle que llamó verdaderamente la atención de sus millones de seguidores de la influencer quien suele estar muy impecable al mostrar sus fotografías.

Muchos de los internautas notaron que el cabello de Luisa Fernanda W, no se veía tan sano por lo que muchos expresaron sus opiniones con comentarios como: “Se le ve maltrato el pelo”.

Luisa Fernanda W comparte románticas fotos con Pipe Bueno que generaron polémica. (Foto: Canal RCN)

Y aunque elogiaron el color otras internautas reaccionaron diciendo que: “Por Luisa se me quito la idea de volverme rubia, seguiré con mi cabello negro y sano”, fueron algunos de los comentarios.

Cabe recordar que, hace unos meses, la influencer decidió compartir un cambio de look en el que transformó por completo el color de su cabello, aclarándolo, lo que generó en su momento opiniones divididas tras este drástico cambio de estilo.

