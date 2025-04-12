Edwin Cardona mostró con orgullo la fiesta de 15 que preparó para su hija

El cumpleaños número quince de María Ángel, una de las hijas del futbolista Edwin Cardona, se convirtió en un evento que no pasó desapercibido, la joven vivió una noche inolvidable en un exclusivo club de Copacabana, Antioquia, donde su familia organizó una celebración llena de detalles, emociones y un brillo especial que quedó registrado en redes sociales.

El jugador, conocido por su extensa trayectoria en equipos nacionales e internacionales, mostró con orgullo cada instante de este día que, según él mismo compartió, fue “un sueño hecho realidad” para su hija.

¿Cómo fue el evento que marcó esta nueva etapa para María Ángel, hija de Edwin Cardona?

La fiesta tuvo lugar en un reconocido club antioqueño, escenario que se transformó en un ambiente elegante y juvenil para homenajear a la quinceañera.

El lugar fue decorado con delicados arreglos y se extendió hasta altas horas de la noche con la presencia de familiares cercanos, amigos de la joven y, por supuesto, sus seres más queridos.

Entre ellos estuvieron sus hermanos Ana María y Emiliano, su madre Carolina Castaño y el propio Edwin Cardona, quienes compartieron momentos de alegría, baile y un emotivo brindis por esta nueva etapa en la vida de María Ángel.

¿Qué significó esta celebración para Edwin Cardona y su familia?

El futbolista ha consolidado una carrera que lo ha llevado por clubes importantes como Boca Juniors, Monterrey, Racing, Tijuana, América de Cali e Independiente Santa Fe.

Así fueron los increíbles 15 años de María Ángel, la hija de Edwin Cardona. (Foto AFP: Jaime Saldarriaga).

Aunque su trayectoria deportiva ha sido motivo de orgullo para muchos, él ha dejado claro que su mayor logro está en su hogar, en redes sociales expresó lo especial que fue acompañar a su hija en esta fecha tan simbólica, resaltando la magia del momento y la alegría compartida en familia.

María Ángel, por su parte, respondió con un mensaje cargado de gratitud, reconociendo el amor y esfuerzo de sus padres al hacer realidad la fiesta que siempre soñó.

¿Cómo lucía la hija de Edwin Cardona en su gran noche?

Para esta ocasión especial, María Ángel eligió un vestido largo en tono lila, con un delicado escote que resaltaba la elegancia juvenil de los quince años y la tradicional corona de princesa.

Edwin Cardona mostró con orgullo la fiesta que preparó para su hija. Foto AFP/ ALEJANDRO PAGNI

La noche no solo quedó plasmada en fotografías, sino también en los corazones de quienes asistieron, fue una celebración que reflejó unión, cariño y el deseo de Edwin de darle a su hija una de las noches más importantes en su vida.