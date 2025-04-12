VIRAL | Mapache se entrometió en una licorera y quedó borracho en el piso; le tomaron foto

Son insólitos los casos que pueden ocurrir en el mundo y que gracias a las redes sociales se conocen, tal como el de un mapache que ingresó a una licorera y resultó pasado de copas.

Los informes locales dicen que el hecho ocurrió en la licorera ABC de Ashland, en el estado de Virginia de Estados Unidos.

¿Cómo hallaron al mapache borracho que se hizo viral?

En fotos quedaron las pruebas, pues hallaron diferentes botellas rotas, lo que indicó que había pasado algo en el establecimiento. Sin embargo, lo que no se esperaba es que al dirigirse al baño iban a encontrar al mapache, el cual estaba boca abajo y desmayado.

El mapache "asaltó" la licorera | Foto de Freepik.

Al ser algo poco común, la historia le dio la vuelta al mundo a través de internet. Inclusive, las autoridades dijeron que el mapache estaba "muy borracho", pues consumió alcohol de las botellas del establecimiento.

Y es que en el relato, uno de ellos compartido por BBC, se lee que el animal "entró en un alboroto total, bebiendo todo", luego quedó profundo.

¿Qué se reportó sobre el mapache borracho?

En las recopilaciones, se explica que la licorera no estaba prestado su servicio por el Día de Acción de Gracias, el pasado 27 de noviembre.

Asimismo, se dio a conocer que el mapache tomó distintas bebidas, una de ellas whisky. Y aunque pareciera raro, lo cierto es que se ratificó que estaba en estado de ebriedad.

A través de Meta, el Refugio de Protección Animal del Condado de Hanover, reaccionó. Se detalló que dejaron dormir al mapache y que, por suerte, no se vio gravemente afectado, especialmente por el tema del vidrio de las botellas.

El mapache se recuperó tras ingerir las bebidas | Foto de Freepik.

Tras recuperarse y notar que se encontraba en buen estado de salud, el animal fue liberado para que volviera al ecosistema natural donde pertenece.

Como se trata de un contenido viral en las plataformas de interacción social, los chistes no faltaron. Lo cómico es que el mapache quedó entre una cesta de basura y el inodoro, pues el trago hizo sus efectos.

No hay duda de que si no hubiese quedado el registro fotográfico, más de un internauta no lo hubiese creído.