Valentino Lázaro arremete contra sus compañeros de trabajo: "El requisito es sacarme a mí"

Valentino Lázaro, creador de contenido y miembro del programa “TamoEnVivo”, decidió hablar sin filtros sobre la situación que atraviesa el equipo tras los rumores del posible regreso de Karola.

Valentino Lázaro le manda contundente mensaje a su jefe. (Foto de Valentino Lázaro Canal RCN) (Foto del influencer Freepik)

¿Qué dijo Valentino sobre sus compañeros de programa?

En un video publicado en sus plataformas, Lázaro expresó que su participación en el programa ha estado marcada por la constancia, el profesionalismo y, sobre todo, la lealtad.

Valentino señaló que no entiende cómo se puede condicionar el regreso de la influencer cartagenera Karola a costa de sacarlo a él, y calificó como un error que incluso se haya sometido a votación pública quién debía quedarse y quién debía salir.

Para el creador, esa dinámica no solo es injusta, sino que desmerita el esfuerzo que ha sostenido el espacio desde el inicio.

“Yo estuve aquí, firme, dando la cara”, expresó Valentino Lázaro en su publicación.

El influenciador fue enfático en que no piensa competir con nadie, mucho menos con alguien que considera desleal.

Aseguró que, si Karola decide regresar, está en su derecho, pero que no se puede pretender minimizar su trabajo para abrirle paso.

Calificó esa estrategia como “humor barato” y anunció que se tomará unos días para reflexionar, no por sentirse herido, sino porque quiere ser selectivo con los espacios que realmente valoran su aporte.

¿Qué mensaje le dejó Valentino Lázaro a DimeloKing?

En medio de sus declaraciones, Valentino también envió un mensaje contundente a su compañero DímeloKing.

Le pidió que se valore y que deje de aceptar “migajas”, recordando que Karola no le respondió durante un mes y que, según él, solo ofreció excusas.

Con estas palabras, dejó claro que su dignidad no está en juego y que, si decide continuar en el proyecto, será únicamente en condiciones de respeto mutuo.

Las palabras de Valentino Lázaro no solo se quedaron en un reclamo personal, sino que abrieron un debate más amplio sobre la manera en que se manejan las dinámicas dentro de los proyectos digitales.

Para él, la lealtad y el respeto son valores que no deberían ponerse en juego por conveniencia o por presiones externas.

La publicación generó una ola de reacciones en redes sociales. Algunos seguidores respaldaron la postura del creador, destacando su firmeza y coherencia al defender su lugar en el programa.

Otros, en cambio, consideraron que sus palabras fueron demasiado duras y que podrían aumentar las tensiones internas.

Valentino dejó claro que se tomará unos días para pensar con calma y evaluar si continuará en el proyecto.

Según explicó, no se trata de orgullo ni de resentimiento, sino de ser selectivo con los espacios que realmente valoran su trabajo.